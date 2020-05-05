Экономика

ИзвестияИзвестияЕврокомиссия спрогнозировала падение ВВП России на 5% в 2020 году

ВВП России может упасть на 5%, а в 2021 году вырасти на 1,5%, несмотря на ожидание сохранения низких цен на нефть. Об этом свидетельствует первый прогноз Еврокомиссии после начала пандемии, опубликованный в среду, 6 мая.
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Подсчитаны потери России от коронавируса

Lenta.ru13:37

Еврокомиссия спрогнозировала падение ВВП России на 5% в 2020 году

Известия07:10

ЕК ожидает падения ВВП РФ на 5% в 2020 году

РЕН ТВ05:23

Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России в 2020 году

РИА Новости05:35

ЕК прогнозирует падение ВВП России на 5% в 2020 году

ТАСС05:28

Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год

RT на русском05:26

Еврокомиссия предсказала России падение ВВП вдвое больше санкционного

РБК06:32
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Политика

Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 13:23
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Здоровье

Доказано, что тромболитики улучшают выживаемость при COVID-19

Ученые-медики из Медицинской школы при больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке сравнили показатели выживаемости и длительности лечения среди пациентов, получавших и не получавших во время госпитализации тромболитические препараты.
РИА Новости 14:11
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Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко

Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
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Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
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Здоровье

Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непоспедственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
РИА Новости 15:23
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
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Происшествия

На Московском проспекте насмерть сбили мотоциклиста

В результате мотоциклист скончался на месте. «На Московском проспекте насмерть сбили мотоциклиста», – коротко сообщили подписчики паблика.
Петербургский дневник 14:23
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Общество

В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия

В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия, сообщил мэр города Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
RT на русском 09:50
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил жизнь самоубийством

Газета.Ru 13:28
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Экономика

Появились детали плана по восстановлению экономики России

Появились детали плана по восстановлению экономики России от последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru 14:40
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Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассталась со своим женихом

Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
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Политика

Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу

Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений.
Вести ФМ 09:43
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Экономика

Сбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46
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Политика

Рогозин сравнил планы США по освоению Луны с вторжением в Ирак

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил американские планы по созданию нового международного соглашения по освоению Луны с вторжением в Ирак и Афганистан.
РИА Новости 13:57
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Общество

Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области

В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru 15:37
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Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
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Общество

Нижегородская область подготовила план снятия режима ограничений

Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу региона, Нижегородская область выполнила поручение Путина по подготовке плана поэтапного выхода из режима ограничений.
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Футбол

«Манчестер Сити» не отпустит Лероя Зане в «Баварию» за € 40 млн

Руководство «Манчестер Сити» в ближайшее трансферное окно не станет продавать вингера Лероя Зане мюнхенской «Баварии» за € 40 млн, сообщает Manchester Evening News.
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Общество

Смирнов покидает пост министра здравоохранения Нижегородской области

Александр Смирнов уходит с поста министра здравоохранения Нижегородской области. Об этом 6 мая 2020 года сообщил глава региона Глеб Никитин.
Бизнес News. Время зарабатывать 08:40
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Общество

В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
РИА Новости 08:41
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Общество

В Подмосковье возобновится строительство детских садов и школ

Первыми в Подмосковье возобновят работу строительные объекты, заявил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:35
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Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»

Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ 15:09
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Экономика

Доедим, не вывезем: к чему приведут квоты на экспорт зерна

С 26 апреля Россия прекратила вывоз зерновых, всего отправив (или заключив контрактов на отправку) 6,9 млн т. Ранее планировалось поставить на экспорт в первом полугодии до 20 млн т зерновых, а общий объем экспорта в 2019/20-м сельскохозяйственном сезоне ожидался рекордным.
Известия 04 мая в 17:02
Экономика

ЦБ оценил потери ВВП от нерабочего месяца

"По оценкам Банка России, сам по себе один полный нерабочий месяц может вычесть из годового ВВП от 1,5 до 2,0% (или от 4,5 до 6% из ВВП соответствующего квартала)", - отмечается в докладе.
Газета.Ru 15:38
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
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Общество

Перечислены наиболее востребованные после пандемии профессии

Исследователи из Института прогрессивного образования назвали наиболее востребованные после эпидемии коронавируса профессии.
Профиль вчера в 01:31
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Общество

ЕГЭ могут перенести на середину июля—начало августа

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может быть перенесен на вторую половину лета в 2020 в году из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:18
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Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

РБК 11:20
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Супермодель Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон расстались после двух лет отношений

Роман 27-летней британской модели Кары Делевинь и звезды сериала «Милые обманщицы» Эшли Бенсон не прошел испытание карантином.
Super.ru 15:15
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Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже $29

Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent опустилась на 7,2%. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне в среду, 6 мая.
Известия 12:02
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