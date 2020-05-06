Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЕврокомиссия спрогнозировала падение ВВП еврозоны на рекордные 7,75%

Европейская комиссия ожидает падения ВВП еврозоны на рекордные 7,75% в 2020 году, говорится в ее весеннем прогнозе.
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В Еврокомиссии оценили меры по борьбе с коронавирусом в Испании

РИА Новости12:09

ЕК прогнозирует сокращение ВВП валютного блока на 7,75%

Коммерсантъ09:09

Еврокомиссия спрогнозировала падение ВВП еврозоны на рекордные 7,75%

Интерфакс06:59

Еврокомиссия: ВВП еврозоны сократится на рекордные 7,7% в 2020 году

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Еврокомиссия: Мировая экономика сократится на три процента

Российская газета06:01

Еврокомиссия предупреждает о вызванном коронавирусом крупнейшем экономическом кризисе в истории

Фонтанка.Ру05:45

В результате пандемии мировая экономика сократится на 3%

Говорит Москва05:27
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Политика

Путин: Мишустин идет на поправку

Господин Путин сообщил, что Михаил Мишустин участвует в текущей работе, в подготовке всех решений.
Коммерсантъ 08:39
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Общество

Собянин отметил, что после 12 мая режим самоизоляции не будет ослаблен

В Москве не будет ослаблен режим самоизоляции после 12 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском 10:14
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Происшествия

СК подтвердил смерть миллиардера Дмитрия Босова

Эхо Москвы 12:30
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Общество

В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»

Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета 09:09
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Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
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Футбол

Чемпионат Германии возобновится к концу мая

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня заявила, что Первая и Вторая бундеслиги смогут возобновить свои чемпионаты во второй половине мая.
Комсомольская правда 12:28
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Армия и оружие

Сухопутные войска РФ хотят оснастить 120 танками Т-72БЗМ

Сухопутные войска Вооруженных сил РФ хотят оснастить 120 экземплярами танков Т-72БЗМ.
Дни24 вчера в 04:28
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Музыка

Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров

Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM 04 мая в 02:26
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Политика

Мадуро: за попыткой вторжения наёмников в Венесуэлу стоит Трамп

Каракас, 6 мая 2020, 22:36 — REGNUM Американское руководство организовало попытку вторжения наёмников в Венесуэлу, сообщил 6 мая журналистам венесуэльский президент Николас Мадуро.
REGNUM 15:36
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Авто

Интерьер нового Haval H5 рассекречен

Шпионские снимки экстерьера модели просочились в Сеть ещё в апреле, а накануне появились первые живые фотографии интерьера новинки, которые были опубликованы в Instagram канале cnauto99.
Новые автомобили 00:44
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Фигурное катание

Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко

Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
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Общество

Петербург начнет снимать коронавирусные ограничения не раньше июня. Маски могут стать обязательными со следующей недели

Выход из режима ограничений рассматривается не раньше 1 июня, «если позволит эпидемиологическая ситуация», то есть не будет резкого скачка новых случаев заражения.
Фонтанка.Ру 17:24
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
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Общество

Самые большие губы в мире стали еще больше

Жительница Болгарии Андреа Иванова, которую СМИ считают обладательницей самых больших губ в мире, собирается еще сильнее их увеличить.
Инфо24 04:51
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Общество

Почти каждый второй россиянин перешёл в режим экономии из-за пандемии

Доля россиян, которые вынуждены были отказаться от привычных товаров и услуг с целью экономии, выросла с начала апреля с 28% до 44%.
Фонтанка.Ру 13:55
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Футбол

«Манчестер Сити» отказался продавать Сане «Баварии» за 40 млн евро

Английский клуб считает, что 24-летний футболист стоит значительно дороже.
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Шоу-бизнес

Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа

Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
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Происшествия

Полиция начала проверку после видео с погоней в парке в Гольянове

Вечерняя Москва 03:54
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Гаджеты

Смартфон iPhone SE 2020 показал плохие результаты в тесте автономности

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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына

Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
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Политика

Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
Общество

Бэнкси посвятил новую работу врачам-супергероям

Британский уличный художник Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram новый рисунок, на котором изображен врач в образе супергероя.
Общественное телевидение России 15:23
Экономика

Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны

Россия вступает в сложный для экономики страны период.
РБК 11:44
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Экономика

Сбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46
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Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
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Политика

Путин дал поручение правительству по выходу страны из самоизоляции

Президент России поручил кабмину координировать всю работу по снятию в стране карантинных мероприятий Такое поручение Владимир Путин дал в ходе масштабного совещания по ситуации с коронавирусом.
КМВ Новости 10:34
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
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Политика

Президент Чехии объяснил снос памятника Коневу

Президент Чехии Милош Земан и ранее называл снос памятника глупостью, но призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела европейского государства 3 апреля в Праге снесен памятник освободителю города – маршалу Ивану Коневу.
Победа РФ 06:27
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Общество

План снятия ограничений разработан в Нижегородской области

Никитин отметил, что его регион, согласно поручению главы государства, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений, который был введён из-за коронавируса.
Время Н 12:20
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Футбол

Защитник «Лос-Анджелес Гэлакси»: Ибрагимович ненавидит четырёх игроков. Один из них Кавани

Кавани был единственным из игроков парижского клуба, с которым Златан не ладил. Он сказал мне, что ненавидит четырёх футболистов.
Чемпионат 16:55
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