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Наука Ученые обнаружили, что коронавирус мутировал и стал более заразным Новый штамм начал распространяться по Европе в начале февраля, а затем мигрировал в другие части мира, включая США, и к концу марта стал глобальной доминирующей формой вируса. 3

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