Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЕврокомиссия спрогнозировала падение ВВП еврозоны на рекордные 7,75%

Европейская комиссия ожидает падения ВВП еврозоны на рекордные 7,75% в 2020 году, говорится в ее весеннем прогнозе.
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Еврокомиссия спрогнозировала падение ВВП еврозоны на рекордные 7,75%

Интерфакс06:59

ЕК прогнозирует сокращение ВВП валютного блока на 7,75%

Коммерсантъ09:09

Эксперты назвали главные задачи властей после пандемии

Российская газета08:34

В Еврокомиссии оценили меры по борьбе с коронавирусом в Испании

РИА Новости12:09

Еврокомиссия: ВВП еврозоны сократится на рекордные 7,7% в 2020 году

Вести.Ru06:57

Еврокомиссия предупреждает о вызванном коронавирусом крупнейшем экономическом кризисе в истории

Фонтанка.Ру05:45

В результате пандемии мировая экономика сократится на 3%

Говорит Москва05:27
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Игры

Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam

Париж, 6 мая 2020, 15:10 — REGNUM Предстоящая игра Assassin's Creed Valhalla не будет доступна в цифровом магазине Steam.
REGNUM 08:10
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Экономика

Аренда жилья в апреле подешевела в большинстве городов России

По итогам апреля 2020 года стоимость аренды однокомнатных квартир в российских городах по сравнению с предыдущим месяцем снизилась в цене на 1,8% (13,1 тыс. руб.), двушки подешевели на 2,5% (17,4 тыс. руб.), трешки — на 3,7% (23 тыс. руб.).
РБК 05:38
3
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
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Экономика

«Россети» выплатят рекордные дивиденды за 2019 год

30 апреля в необычной заочной форме прошло заседание Совета директоров компании «Россетей», на котором была озвучена рекомендация акционерам холдинга на общем годовом собрании принять решение о выплате дополнительных дивидендов на сумму 17,99 млрд рублей.
Профиль 04:55
3
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии

Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия вчера в 07:24
1,7K
Экономика

Сбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46
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Здоровье

Число летальных случаев от коронавируса в США превысило 73 тысячи

По последним данным, в США число выявленных случаев коронавирусной инфекцией составляет более 1,2 млн человек, выздоровели почти 190 тыс. пациентов.
Газета.Ru 19:31
Наука

Ученые обнаружили, что коронавирус мутировал и стал более заразным

Новый штамм начал распространяться по Европе в начале февраля, а затем мигрировал в другие части мира, включая США, и к концу марта стал глобальной доминирующей формой вируса.
Naked Science 05:17
3
Фигурное катание

Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко

Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
4
Общество

Онищенко поведал о «выдыхающемся» коронавирусе

По мнению бывшего главного санитарного врача, коронавирус «делает поправки» на российские региональные особенности, в связи с чем в каждом субъекте разные уровни распространения инфекции.
Lenta.ru 19:35
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Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

Газета.Ru 15:52
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Общество

Путин поручил повысить защищённость Забайкалья от пожаров

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны совместно с МЧС и правительством Забайкалья обеспечить финансирование повышения защищённости края пожарными подразделениями.
Чита.Ру 18:55
Экономика

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 07:45
65
Экономика

Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны

Россия вступает в сложный для экономики страны период.
РБК 11:44
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Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассталась с Константином Мякиньковым

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассталась с танцором Константином Мякиньковым, с которым они встречались около шести лет.
ИА InterMedia 10:42
15
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
2,8K
Экономика

Силуанов объяснил решение не раздавать россиянам деньги в кризис

Россия могла бы начать раздавать "вертолетные деньги", то есть запустить эмиссию и напрямую выдавать деньги населению, как поступили власти некоторых государств при пандемии COVID-19, если бы рубль был мировой резервной валютой.
РИА Новости вчера в 20:46
8,1K
Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
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Политика

Чехия усилит защиту дипломатов в Москве после сноса памятника Коневу

Чехия отправит агентов службы безопасности на защиту дипломатов, работающих в Москве.
Lenta.ru 18:51
5
Общество

Снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака отчислили

19-летняя автор клипа училась на юридическом факультете сибирского филиала РАНХиГС в Новосибирске.
НДН.инфо 04:42
40
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
1,1K
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
491
Футбол

Александр Головин попал в символическую сборную сезона Лиги 1

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин попал в сборную сезона чемпионата Франции по футболу по версии beIN Sports.
РИА Новости вчера в 12:07
Армия и оружие

Французы показали испытания атомной подлодки нового поколения

"Сюффрен" проходит ходовые испытания. Французы показали испытания атомной подлодки нового поколения. Об этом сообщили журналисты Naval News.
Piter.tv 08:02
5
Политика

Путин: Режим ограничений может быть сохранен и усилен

Как уже говорил, где-то жёсткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранять или даже дополнять, а где-то возможно планировать их определённое, обоснованное смягчение.
Евразия Daily 09:55
1,5K
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
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Здоровье

Врач «красной зоны» назвал самую «страшную» особенность COVID-19

Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
РИА Новости 18:03
2
Наука

Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса

Lenta.ru 08:51
72
Общество

Собянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая

Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая.
Lenta.ru 09:32
188
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
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