с чего всё началось

Европейская комиссия ожидает падения ВВП еврозоны на рекордные 7,75% в 2020 году, говорится в ее весеннем прогнозе.

Политика Грузия готовится принимать иностранных туристов с 1 июля Грузия с 15 июня откроется для внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова к приему иностранных граждан. 6

Общество Собянин ввел обязательное ношение масок 1. В столице начнет действовать масочный режим Ношение масок и перчаток из-за эпидемии коронавируса станет обязательным для всех москвичей, которые пользуются общественным транспортом. 1,1K

Происшествия Во Владикавказе задержаны 40 протестующих-рецидивистов Около 40 рецидивистов, участвовавших в несанкционированной акции протеста против режима самоизоляции во Владикавказе, задержаны полицией. 8

Политика Путин призвал «не перегибать палку» с профилактическими мерами Глава государства отметил, что после спада эпидемии необходимо провести серьезный анализ санитарных и профилактических мер во всех отраслях, в том числе и на транспорте. 4

Политика Путин: Мишустин идет на поправку Господин Путин сообщил, что Михаил Мишустин участвует в текущей работе, в подготовке всех решений. 931

Происшествия Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства 1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками. 1,6K

Здоровье Калининградский губернатор объяснил снижение числа заболевших COVID-19 Губернатор Калининградской области Антон Алиханов связывает снижение числа подтвержденных случаев коронавируса в последние несколько дней в регионе с тем, что закончилось выявление зараженных в очаге в областной клинической больнице. 3

Политика МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала "Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала. 4,4K

Происшествия В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь и сахарный диабет, сообщает городской комитет по здравоохранению. 22

Шоу-бизнес Скончалась актриса Татьяна Паркина Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни. 42

Общество Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов. 458

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника. 6

Политика Свою версию Второй мировой войны изложил Пентагон По данным РИА «Новости», в честь 75-летия победы во Второй мировой войне Министерство обороны США выпустило презентацию. 102

Экономика Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой. 8,3K

Энергетика Белоруссия рассматривает поставки американской нефти через Польшу В ответ на вопрос о поставках американской нефти вице-премьер подтвердил, что они возможны через Польшу.