Экономика
ИнтерфаксЕврокомиссия спрогнозировала падение ВВП еврозоны на рекордные 7,75%
Европейская комиссия ожидает падения ВВП еврозоны на рекордные 7,75% в 2020 году, говорится в ее весеннем прогнозе.
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ВВП зоны евро в этом году сократится на 7,75%, а в 2021-м вырастет на 6,25%, но его размер и на конец следующего года будет примерно на 3% меньше, чем ожидалось ранее, следует из опубликованного в среду весеннего прогноза Европейской комиссии.Коммерсантъвчера в 09:09
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Еврокомиссия предупреждает о вызванном коронавирусом крупнейшем экономическом кризисе в истории
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ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка
Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 07:13
Политика
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РИА Новости вчера в 08:06
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REGNUM 04:15
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Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
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Свою версию Второй мировой войны изложил Пентагон
По данным РИА «Новости», в честь 75-летия победы во Второй мировой войне Министерство обороны США выпустило презентацию.
Цензуры.Нет 03:36
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В ответ на вопрос о поставках американской нефти вице-премьер подтвердил, что они возможны через Польшу.
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Армия и оружие
Леонков: кураторы из США отчитались за траты на Украину, подняв ее в рейтинге военной мощи
Украина поднялась на две позиции в ежегодном рейтинге самых мощных армий мира, составляемых Global Firepower.
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В Москве умерла заболевшая коронавирусом главврач поликлиники
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