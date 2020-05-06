Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЕврокомиссия спрогнозировала падение ВВП еврозоны на рекордные 7,75%

Европейская комиссия ожидает падения ВВП еврозоны на рекордные 7,75% в 2020 году, говорится в ее весеннем прогнозе.
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ВВП зоны евро в этом году сократится на 7,75%, а в 2021-м вырастет на 6,25%, но его размер и на конец следующего года будет примерно на 3% меньше, чем ожидалось ранее, следует из опубликованного в среду весеннего прогноза
 Европейской комиссии.
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