с чего всё началось

Европейская комиссия ожидает падения ВВП еврозоны на рекордные 7,75% в 2020 году, говорится в ее весеннем прогнозе.

Общество Собянин ввел обязательное ношение масок 1. В столице начнет действовать масочный режим Ношение масок и перчаток из-за эпидемии коронавируса станет обязательным для всех москвичей, которые пользуются общественным транспортом. 1,6K

Шоу-бизнес Адель отметила 32-летие в мини и восхитила поклонников Певица опубликовала в Инстаграме фото в мини-платье (раньше бы она себе такого, конечно, позволить не смогла) и продемонстрировала 33 млн фолловеров стройные ноги и тонкую талию. 7

Шоу-бизнес Эффектная Екатерина Климова вышла на прогулку в лес в мини-платье Выбрала она для прогулки довольно легкий аутфит и появилась в мини-платье и высоких сапогах.

Игры Создатель Civilization Сид Мейер опубликует мемуары и откроет секреты геймдизайна Геймдизайнер Сид Мейер выпустит мемуары под названием Sid Meier's Memoir!: A Life in Computer Games, в которых расскажет о своей сорокалетней карьере в игровой индустрии.

Политика Путин предостерёг от поспешности при снятии ограничительных мер Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с действием ограничительных мер в стране в связи с распространением коронавируса. 37

Авто Шпионы сфотографировали новинку SsangYong Шпионы сфотографировали в Южной Корее закамуфлированный прототип новинки от SsangYong.

Кино Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего. 122

Экономика Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. 46

Экономика В онлайн-торговле продуктами впервые за 13 лет сменился лидер X5 Retail Group, куда входят сети «Перекресток» и «Пятерочка», сообщила, что стала лидером рынка онлайн-продаж продуктов питания.

Общество В Британии заявили об опасности коронавируса для темнокожих В докладе Управления национальной статистики Великобритании утверждается, что вероятность смерти от коронавируса среди заразившихся им темнокожих людей примерно в 4 раза выше, чем у пациентов европейского происхождения. 9

Общество Голикова поручила МВД разобраться с домашним насилием на изоляции Вице-премьер Татьяна Голикова направила письмо главам шести ведомств, предложив им изучить информацию о росте домашнего насилия на самоизоляции и проработать введение мер по борьбе с ним.

Политика Татьяна Жичина уволена с должности заммэра Иркутска С 6 мая Татьяну Жичину уволили с должности заместителя мэра Иркутска — главы Ленинского округа. 1

Политика Свою версию Второй мировой войны изложил Пентагон По данным РИА «Новости», в честь 75-летия победы во Второй мировой войне Министерство обороны США выпустило презентацию. 103

Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». 730

Происшествия В ДНР заявили об обстреле населенного пункта силовиками Украинские силовики в четверг обстреляли населенный пункт Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, ранения получили пять человек, в том числе два подростка, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. 1

Политика МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала "Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала. 4,4K