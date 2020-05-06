Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЕврокомиссия спрогнозировала падение ВВП еврозоны на рекордные 7,75%

Европейская комиссия ожидает падения ВВП еврозоны на рекордные 7,75% в 2020 году, говорится в ее весеннем прогнозе.
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В Еврокомиссии оценили меры по борьбе с коронавирусом в Испании

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Мировая экономика скатится ниже показателей кризиса 2008 года — прогноз Еврокомиссии

Телеканал 360°вчера в 06:14

ЕК прогнозирует сокращение ВВП валютного блока на 7,75%

Коммерсантъвчера в 09:09

ВВП еврозоны в 2020 году рухнет на 7,7%

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RT на русскомвчера в 10:35

Еврокомиссия: безработица в еврозоне вырастет в 2020 году до 9,6%

ПРАЙМвчера в 05:51

Еврозона может пережить рекордное падение ВВП в 2020 году

ГЛАС.RU04 мая в 07:17
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Общество

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

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Общество

Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
РИА Новости вчера в 15:01
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Шоу-бизнес

Ивлеева показала, в каком виде приехала покорять Москву

Телеведущая Анастасия Ивлеева на своей странице в Instagram опубликовала фотографии пятилетней давности.
Вечерняя Москва вчера в 15:51
Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
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Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru вчера в 03:37
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Кино

Героиня «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

iReactor вчера в 11:20
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Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

В 2002 году Анатолий Быков был осужден за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка), которое было инсценировано сотрудниками МВД и ФСБ.
Коммерсантъ 02:28
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Армия и оружие

Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Красовицкого, гендиректора "Военно-промышленной компании", которая занимается разработкой бронетранспортера, эта машина предназначена для выполнения боевых задач в условиях Крайнего Севера.
Российская газета 02:27
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Экономика

Алтайский край бьется за выполнение годового плана по экспорту

Предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности не попали под ограничения, которые вводились из-за режима повышенной готовности (действует в связи с распространением коронавируса).
Толк 02:08
Политика

Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией

Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их.
РБК 00:00
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Общество

Татарстан находится на первом этапе по выходу из режима самоизоляции

Сегодня республика находится на первом этапе снятия ограничительных мер.
Слава труду (Бавлы) 02:45
Происшествия

Основатель проекта «Омбудсмен полиции» сообщил о новом обыске

Основатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов в Telegram-канале сообщил о втором за месяц визите правоохранительных органов в его квартиру.
РБК 02:43
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Общество

Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса.
BFM.ru 01:50
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Политика

Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости вчера в 17:26
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Армия и оружие

Второй носитель «Посейдонов» планируют спустить на воду в конце июня

Атомную подводную лодку проекта 09851 "Хабаровск" планируют спустить на воду в конце июня нынешнего года.
Российская газета 03:12
Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
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Общество

Прокуратура проверит «рыбалку» чиновников из ЗАТО Александровск

Прокуратура Мурманской области по размещенной в сети информации начала проверку исполнения должностными лицами администрации ЗАТО Александровск правил поведения, обязательных для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности.
Nord-News вчера в 09:17
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Экономика

Индекс PMI сферы услуг в России в апреле рухнул с 37,1 до 12,2 пункта

Индекс PMI сферы услуг России в апреле 2020 года рухнул до 12,2 пункта с 37,1 пункта в марте, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.
Интерфакс 02:25
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Шоу-бизнес

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
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Общество

Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников

Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
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Новый флагман Meizu 17 играет мышцами в популярном бенчмарке

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iXBT.com 01:48
Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
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Общество

В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима

Как сообщает «Коммерсантъ», в Нижегородской области отслеживать нарушения планируется при помощи совместного решения «Ростелекома» и NtechLab.
РБК 02:26
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Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
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Общество

В России снова сдвинули дату окончания пандемии коронавируса

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения пандемии коронавируса в России, сообщается на сайте Сингапурского университета технологий и дизайна.
Газета.Ru вчера в 00:42
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Армия и оружие

Донбасс за прошедшие сутки: война продолжается

Разумеется, украинские силовики утверждают, что они только оборонялись: Удерживая оборону, наши военнослужащие в прошедшие сутки действовали решительно и дали вражеским подразделениям достойный отпор.
Военное обозрение 02:56
Общество

Во Владимирской области обновили карту распространения коронавируса

Владимир, 5 мая 2020, 13:06 — REGNUM Администрация Владимирской области обновила данные о распространении коронавируса на территории региона.
REGNUM 05 мая в 06:06
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