Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК.

Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год

Общество Нижегородская область подготовила план снятия режима ограничений Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу региона, Нижегородская область выполнила поручение Путина по подготовке плана поэтапного выхода из режима ограничений. 29

Общество Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. 802

Общество «Деньги – народу»: нацболы вывесили баннер напротив правительства Сами представители партии отметили, что они были намерены привлечь внимание властей к социальной проблематике на фоне пандемии и экономического кризиса.

Общество Выплаты на детей из маткапитала получили почти 1,9 млн семей Interfax-Russia.ru - Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что почти 1,9 млн российских семей получили выплату по 5 тыс. из материнского капитала, всего по оценке министерства такую выплату могут получить более 3,3 млн семей. 8

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 369

Здоровье Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС из-за эпидемии Врачи, чиновники и военные 24 июня 2019 года на площадке ОНФ обсуждали возможность массового оказания медицинской помощи в условиях ЧС и пришли к выводу, что система здравоохранения к этому не готова. 486

Политика Михаил Саакашвили может возглавить Национальный совет реформ Украины Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили займет должность председателя исполкома украинского Национального совета реформ. 1