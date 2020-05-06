Экономика
RT на русскомЕврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год
Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК.
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Политика
О состоянии Мишустина рассказал Путин
Live24 09:16
Общество
В Подмосковье возобновят строительство
Lenta.ru 15:09
Общество
Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции
В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
Общество
Нижегородская область подготовила план снятия режима ограничений
Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу региона, Нижегородская область выполнила поручение Путина по подготовке плана поэтапного выхода из режима ограничений.
Нижний сейчас 12:21
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Наука
Самая быстрая в мире камера снимает 70 трлн кадров в секунду
Planet Today 03:52
Экономика
Власти Санкт-Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса
Власти Санкт-Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом.
РБК 15:26
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
Профессора Бина Лю, изучавшего коронавирусную инфекцию, убили в собственном доме в США.
Известия 12:14
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео
Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
Общество
«Деньги – народу»: нацболы вывесили баннер напротив правительства
Сами представители партии отметили, что они были намерены привлечь внимание властей к социальной проблематике на фоне пандемии и экономического кризиса.
Московский Комсомолец 06:26
Армия и оружие
ВСУ делят с Алжиром место в рейтинге армий мира
На текущий момент ВСУ находятся на 27 месте приведённого списка, соседствуя с Алжиром и Тайванем.
ИА Новороссия вчера в 13:05
Общество
Выплаты на детей из маткапитала получили почти 1,9 млн семей
Interfax-Russia.ru - Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что почти 1,9 млн российских семей получили выплату по 5 тыс. из материнского капитала, всего по оценке министерства такую выплату могут получить более 3,3 млн семей.
Интерфакс - Россия 09:13
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров проверился на коронавирус
Экспресс газета вчера в 05:49
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС из-за эпидемии
Врачи, чиновники и военные 24 июня 2019 года на площадке ОНФ обсуждали возможность массового оказания медицинской помощи в условиях ЧС и пришли к выводу, что система здравоохранения к этому не готова.
Интерфакс 02:42
Политика
Посол США сообщил об ответе Трампа на идею Путина о «ядерном саммите»
Президент США Дональд Трамп оценил предложение президента России Владимира Путина провести саммит пяти ядерных держав как «хорошее», сообщил посол США в России Джон Салливан, передает «Интерфакс».
РБК 06:29
Футбол
Мамаев рассказал об отношениях с Кокориным после колонии
Скандально известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин продолжают дружить после освобождения из колонии.
ФАН 02:50
Общество
Запрет на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу в РФ
Закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита начал действовать в России с 5 мая 2020 года.
News.ru 04 мая в 23:41
Общество
Минздрав: Россия пока не вышла на плато по коронавирусу
Минздрав России сообщил, что распространение COVID-19 в стране ещё не перешло в стадию плато.
Моя Москва.онлайн 07:32
Армия и оружие
Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт
Израиль атаковал провинцию Алеппо в Сирии. Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолет.
Piter.tv 01:02
Происшествия
Полиция начала проверку после видео с погоней в парке в Гольянове
Вечерняя Москва 03:54
Политика
Михаил Саакашвили может возглавить Национальный совет реформ Украины
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили займет должность председателя исполкома украинского Национального совета реформ.
Ведомости 12:35
Кино
На Первом канале сегодня состоится премьера сериала о Курской битве
Курские известия 07:56
Общество
Меркель заявила, что Германия преодолела первую фазу пандемии COVID-19
Первая фаза пандемии в Германии осталась позади, об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
NewInform 09:54
Армия и оружие
Военным запретили распространять информацию о службе
Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России.
Российская газета 12:29