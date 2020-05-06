Экономика

RT на русскомRT на русскомЕврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год

Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК.
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ЕК прогнозирует падение ВВП России на 5% в 2020 году

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В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
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Нижегородская область подготовила план снятия режима ограничений

Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу региона, Нижегородская область выполнила поручение Путина по подготовке плана поэтапного выхода из режима ограничений.
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Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
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Наука

Самая быстрая в мире камера снимает 70 трлн кадров в секунду

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Власти Санкт-Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом.
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В США убили изучавшего коронавирус ученого

Профессора Бина Лю, изучавшего коронавирусную инфекцию, убили в собственном доме в США.
Известия 12:14
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Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео

Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
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«Деньги – народу»: нацболы вывесили баннер напротив правительства

Сами представители партии отметили, что они были намерены привлечь внимание властей к социальной проблематике на фоне пандемии и экономического кризиса.
Московский Комсомолец 06:26
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ВСУ делят с Алжиром место в рейтинге армий мира

На текущий момент ВСУ находятся на 27 месте приведённого списка, соседствуя с Алжиром и Тайванем.
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Общество

Выплаты на детей из маткапитала получили почти 1,9 млн семей

Interfax-Russia.ru - Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что почти 1,9 млн российских семей получили выплату по 5 тыс. из материнского капитала, всего по оценке министерства такую выплату могут получить более 3,3 млн семей.
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Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
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Филипп Киркоров проверился на коронавирус

Экспресс газета вчера в 05:49
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Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС из-за эпидемии

Врачи, чиновники и военные 24 июня 2019 года на площадке ОНФ обсуждали возможность массового оказания медицинской помощи в условиях ЧС и пришли к выводу, что система здравоохранения к этому не готова.
Интерфакс 02:42
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Политика

Посол США сообщил об ответе Трампа на идею Путина о «ядерном саммите»

Президент США Дональд Трамп оценил предложение президента России Владимира Путина провести саммит пяти ядерных держав как «хорошее», сообщил посол США в России Джон Салливан, передает «Интерфакс».
РБК 06:29
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Футбол

Мамаев рассказал об отношениях с Кокориным после колонии

Скандально известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин продолжают дружить после освобождения из колонии.
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Общество

Запрет на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу в РФ

Закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита начал действовать в России с 5 мая 2020 года.
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Пожаривших шашлыки в центре Петербурга оштрафовали

Известия 10:59
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Общество

Минздрав: Россия пока не вышла на плато по коронавирусу

Минздрав России сообщил, что распространение COVID-19 в стране ещё не перешло в стадию плато.
Моя Москва.онлайн 07:32
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Армия и оружие

Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт

Израиль атаковал провинцию Алеппо в Сирии. Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолет.
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Михаил Саакашвили может возглавить Национальный совет реформ Украины

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили займет должность председателя исполкома украинского Национального совета реформ.
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Военным запретили распространять информацию о службе

Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России.
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