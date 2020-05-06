Европейская комиссия ожидает падения ВВП еврозоны на рекордные 7,75% в 2020 году, говорится в ее весеннем прогнозе.

Здоровье За сутки 90 человек заболели коронавирусом в Ростовской области По данным Роспотребнадзора на вторник, 5 мая в Ростовской области за сутки еще у 90 человек подтверждена коронавирусная инфекция. 478

Общество Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации. 137

Экономика «Россети» выплатят рекордные дивиденды Дивиденды за 2019 г. почти в четыре раза превышают дивидендные выплаты за всю историю компании, отметил генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский: «На протяжении последних трех лет «Россети» последовательно улучшают производственные и финансово-экономические показатели и активно работают над повышением инвестиционной привлекательности холдинга». 4

Шоу-бизнес Экс-солист MBAND Никита Киоссе назвал причины распада группы Музыкант рассказал об отношениях между участниками бойз-бенда. Бывший участник MBAND Никита Киоссе раскрыл причины распада группы.

Общество ЕГЭ в России могут перенести на лето Минпросвещения не исключает переноса ЕГЭ на лето 2020 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова. 58

Здоровье Советник главы Пермского края рассказал о смягчении самоизоляции Советник главы Пермского края Дмитрий Жебелев рассказал о снятии некоторых ограничительных мер, действующих в настоящее время в регионе, сообщает «Новый Компаньон». 15

Политика МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала «Накануне стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала, после того как в новостях был показан репортаж о ситуации с COVID-19 в республике», — уточнила пресс-служба телеканала. 4,1K

Общество Онищенко: коронавирус уже «выдыхается» Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус начал "выдыхаться". 1,7K

Шоу-бизнес Утяшева и Воля показали подросшую дочку Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками. 9

Политика Путин поручил губернаторам подготовить выход регионов из карантина Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов до 11 мая подготовить планы по выходу из режима ограничений. 1,6K

Политика В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их. 580

Общество Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант". 1,2K

Общество В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2» В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы. 503

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 1,3K