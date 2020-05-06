Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЕврокомиссия спрогнозировала падение ВВП еврозоны на рекордные 7,75%

Европейская комиссия ожидает падения ВВП еврозоны на рекордные 7,75% в 2020 году, говорится в ее весеннем прогнозе.
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В Еврокомиссии оценили меры по борьбе с коронавирусом в Испании

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ВВП еврозоны в 2020 году рухнет на 7,7%

Газета.Ruвчера в 05:32

Еврокомиссия спрогнозировала падение ВВП еврозоны на рекордные 7,75%

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Еврокомиссия: Мировая экономика сократится на три процента

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Фонтанка.Рувчера в 05:45

ЕК прогнозирует сокращение ВВП валютного блока на 7,75%

Коммерсантъвчера в 09:09

В результате пандемии мировая экономика сократится на 3%

Говорит Москвавчера в 05:27
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Общество

С 12 мая в Москве откроются промышленные и строительные предприятия

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая снимаются ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Коммерсантъ вчера в 09:31
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Общество

Собянин считает, что Москва еще не скоро вернется к полноценной жизни

«Не хочу загадывать на будущее, но, мое мнение, все-таки нам не скоро еще придется вернуться к полноценной реальной жизни без всяких ограничений», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РИАМО 05:54
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Здоровье

За сутки 90 человек заболели коронавирусом в Ростовской области

По данным Роспотребнадзора на вторник, 5 мая в Ростовской области за сутки еще у 90 человек подтверждена коронавирусная инфекция.
Kursk.com 05 мая в 05:29
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Общество

Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
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Фигурное катание

Журанков назвал возможную причину ухода Трусовой от Тутберидзе

Известный спортивный комментатор Андрей Журанков высказал мнение на тему ухода фигуристки Александры Трусовой от тренера Этера Тутберидзе.
РИА Новости 05:46
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Экономика

«Россети» выплатят рекордные дивиденды

Дивиденды за 2019 г. почти в четыре раза превышают дивидендные выплаты за всю историю компании, отметил генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский: «На протяжении последних трех лет «Россети» последовательно улучшают производственные и финансово-экономические показатели и активно работают над повышением инвестиционной привлекательности холдинга».
Ведомости вчера в 08:29
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Кино

9 мая Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Discover24 05 мая в 06:46
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Здоровье

В Новокузнецке врачи массово заразились коронавирусом

Глава города не рассказал, почему заразились врачи, но отметил, что всем надо соблюдать самоизоляцию.
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Общество

В Свердловской области выявили ещё 76 человек с коронавирусом

Екатеринбург, 7 мая 2020, 11:01 — REGNUM Ещё у 76 жителей и гостей Свердловской области выявили новый коронавирус.
REGNUM 04:01
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Нойер после развода начал встречаться с 19-летней гандболисткой

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Экс-солист MBAND Никита Киоссе назвал причины распада группы

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Общество

ЕГЭ в России могут перенести на лето

Минпросвещения не исключает переноса ЕГЭ на лето 2020 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.
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Здоровье

Советник главы Пермского края рассказал о смягчении самоизоляции

Советник главы Пермского края Дмитрий Жебелев рассказал о снятии некоторых ограничительных мер, действующих в настоящее время в регионе, сообщает «Новый Компаньон».
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МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

«Накануне стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала, после того как в новостях был показан репортаж о ситуации с COVID-19 в республике», — уточнила пресс-служба телеканала.
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Общество

Онищенко: коронавирус уже «выдыхается»

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус начал "выдыхаться".
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Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками.
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Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области

Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР 05 мая в 12:27
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Политика

Путин поручил губернаторам подготовить выход регионов из карантина

Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов до 11 мая подготовить планы по выходу из режима ограничений.
DP.RU вчера в 08:45
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48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа

Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии Леры Кудрявцевой и ее 32-летнего супруга.
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Политика

В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
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Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
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Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
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Высмеивающий Гузееву Гарик Харламов переключился на Волочкову

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Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма «Веном»

Пользователи Сети высоко оценили арт, отмечая при этом, что Вуди Харельсон - идеальная кандидатура в этом амплуа.
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Общество

Дата окончания пандемии коронавируса в России вновь передвинута

Исследователи из Сингапурского университета технологии и дизайна озвучили новую дату окончания пандемии COVID-19 в России.
Живая Кубань 04 мая в 06:30
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Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
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Звезда «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

News.ru вчера в 10:52
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Общество

Названа дата окончания учебного года в школах Подмосковья

Министр образования региона Ирина Каклюгина заявила, что даты окончания обучения для учащихся 9 и 11 классов назовут дополнительно.
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