Экономика
ИнтерфаксЕврокомиссия спрогнозировала падение ВВП еврозоны на рекордные 7,75%
Европейская комиссия ожидает падения ВВП еврозоны на рекордные 7,75% в 2020 году, говорится в ее весеннем прогнозе.
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Еврокомиссия предупреждает о вызванном коронавирусом крупнейшем экономическом кризисе в истории
Фонтанка.Рувчера в 05:45
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Общество
С 12 мая в Москве откроются промышленные и строительные предприятия
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая снимаются ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Коммерсантъ вчера в 09:31
Общество
Собянин считает, что Москва еще не скоро вернется к полноценной жизни
«Не хочу загадывать на будущее, но, мое мнение, все-таки нам не скоро еще придется вернуться к полноценной реальной жизни без всяких ограничений», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РИАМО 05:54
Здоровье
За сутки 90 человек заболели коронавирусом в Ростовской области
По данным Роспотребнадзора на вторник, 5 мая в Ростовской области за сутки еще у 90 человек подтверждена коронавирусная инфекция.
Kursk.com 05 мая в 05:29
Общество
Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
Фигурное катание
Журанков назвал возможную причину ухода Трусовой от Тутберидзе
Известный спортивный комментатор Андрей Журанков высказал мнение на тему ухода фигуристки Александры Трусовой от тренера Этера Тутберидзе.
РИА Новости 05:46
Экономика
«Россети» выплатят рекордные дивиденды
Дивиденды за 2019 г. почти в четыре раза превышают дивидендные выплаты за всю историю компании, отметил генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский: «На протяжении последних трех лет «Россети» последовательно улучшают производственные и финансово-экономические показатели и активно работают над повышением инвестиционной привлекательности холдинга».
Ведомости вчера в 08:29
Кино
9 мая Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Discover24 05 мая в 06:46
Здоровье
В Новокузнецке врачи массово заразились коронавирусом
Глава города не рассказал, почему заразились врачи, но отметил, что всем надо соблюдать самоизоляцию.
Регион online 06:31
Общество
В Свердловской области выявили ещё 76 человек с коронавирусом
Екатеринбург, 7 мая 2020, 11:01 — REGNUM Ещё у 76 жителей и гостей Свердловской области выявили новый коронавирус.
REGNUM 04:01
Футбол
Нойер после развода начал встречаться с 19-летней гандболисткой
Soccer.ru вчера в 08:19
Шоу-бизнес
Экс-солист MBAND Никита Киоссе назвал причины распада группы
Музыкант рассказал об отношениях между участниками бойз-бенда. Бывший участник MBAND Никита Киоссе раскрыл причины распада группы.
Городовой 03:58
Общество
ЕГЭ в России могут перенести на лето
Минпросвещения не исключает переноса ЕГЭ на лето 2020 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.
9111.ru вчера в 05:55
Здоровье
Советник главы Пермского края рассказал о смягчении самоизоляции
Советник главы Пермского края Дмитрий Жебелев рассказал о снятии некоторых ограничительных мер, действующих в настоящее время в регионе, сообщает «Новый Компаньон».
Рифей-Пермь 05:46
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
«Накануне стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала, после того как в новостях был показан репортаж о ситуации с COVID-19 в республике», — уточнила пресс-служба телеканала.
RT на русском 05:00
Общество
В Крыму составили список отраслей, которые возобновят работу с 18 мая
Могут возобновить работу предприятия металлургии. Разрешено проектирование, строительство зданий и ведение капитального ремонта.
Вести.Севастополь 04:15
Общество
Онищенко: коронавирус уже «выдыхается»
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус начал "выдыхаться".
Газета.Ru 01:17
Шоу-бизнес
Утяшева и Воля показали подросшую дочку
Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками.
RuNews24.ru вчера в 10:08
Здоровье
Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области
Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР 05 мая в 12:27
Политика
Путин поручил губернаторам подготовить выход регионов из карантина
Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов до 11 мая подготовить планы по выходу из режима ограничений.
DP.RU вчера в 08:45
Шоу-бизнес
48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа
Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии Леры Кудрявцевой и ее 32-летнего супруга.
ИнфоСМИ вчера в 14:28
Политика
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 04:52
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Кино
Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма «Веном»
Пользователи Сети высоко оценили арт, отмечая при этом, что Вуди Харельсон - идеальная кандидатура в этом амплуа.
Российская газета вчера в 12:10
Общество
Дата окончания пандемии коронавируса в России вновь передвинута
Исследователи из Сингапурского университета технологии и дизайна озвучили новую дату окончания пандемии COVID-19 в России.
Живая Кубань 04 мая в 06:30
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Кино
Звезда «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»
News.ru вчера в 10:52
Общество
Названа дата окончания учебного года в школах Подмосковья
Министр образования региона Ирина Каклюгина заявила, что даты окончания обучения для учащихся 9 и 11 классов назовут дополнительно.
Live24 05:33