Экономика
ТК ЗвездаЕврокомиссия спрогнозировала падение ВВП еврозоны в 2020 году на 7,7%
По мнению экспертов, экономика ЕС вошла в самую глубокую рецессию в своей истории. Реальный ВВП еврозоны в 2020 году снизится на 7,7% на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в весеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.
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Мировая экономика скатится ниже показателей кризиса 2008 года — прогноз Еврокомиссии
Телеканал 360°вчера в 06:14
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Общество
Россиян предупредили об опасности антисептиков
Врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова предупредила россиян об опасности антисептиков для кожи.
Lenta.ru вчера в 21:46
Общество
Кейт Миддлтон скромно поздравила сына Меган Маркл и принца Гарри
Сегодня, 6 мая, свой первый день рождения празднует сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи.
Bimru.ru вчера в 10:01
Происшествия
Источник: задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков
Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края и предприниматель Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
ТАСС 01:26
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Происшествия
В Индии пять человек погибли в результате утечки газа с химзавода
Как минимум пять человек погибли в результате утечки токсичного газа с химзавода в городе Висакхапатнам в индийском штате Андхра-Прадеш.
РИА Новости 00:46
Общество
Ветеран Отечественной войны вылечилась от коронавируса в Приморье
В Приморье 94-летняя женщина – ветеран Великой Отечественной войны - победила коронавирусную инфекцию и полностью излечилась от нее.
Газета.Ru вчера в 23:45
Армия и оружие
Военным запретили распространять информацию о службе
Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России.
Российская газета вчера в 12:29
Кино
Россияне назвали свои любимые военные фильмы
Россияне назвали свои любимые военные фильмы в опросе проекта Кино Mail.ru.
Lenta.ru 05 мая в 22:58
Происшествия
В Братске у троих жителей города изъяли боеприпасы и стрелковое оружие
Tkgorod.ru вчера в 23:07
Футбол
«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершат
Москва, 6 мая 2020, 23:35 — REGNUM В случае досрочного завершения сезона Российской Футбольной Премьер-лиги «Зенит» объявят чемпионом, так как клуб из Санкт-Петербурга после 22-х туров чемпионата располагается на первом месте, имея в своем активе 50 очков.
REGNUM вчера в 16:35
Общество
Вице-премьер Крыма извинился за нарушение режима самоизоляции
Заместитель председателя Совмина Крыма Евгений Кабанов извинился за нарушение режима самоизоляции и пообещал заплатить штраф.
РБК вчера в 17:51
Политика
Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана
Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости вчера в 17:26
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
Энергетика
Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара
Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель.
Российская газета вчера в 11:17
Армия и оружие
Су-35 обеспечили Китаю преимущество перед ВВС США
Российские самолеты Су-35 обеспечили Китаю преимущество перед ВВС США. Об этом заявили журналисты из Military Watch.
Piter.tv вчера в 05:26
Общество
Свет в конце коронавирусного тоннеля, или «План 3х3»
Сроки перехода к первому этапу коронавирусной оттепели не называются, зато определены критерии оценки готовности к снятию ограничений — это динамика трех параметров: заболеваемости, охвата тестирования и числа свободных коек в больницах.
BFM.ru вчера в 20:27
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Общество
Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников
Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
78.ru вчера в 01:48
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Происшествия
Волгоградского чиновника заподозрили во взятке в 250 тысяч рублей
Муниципальный служащий узнал, что 2,5 гектара земли, предназначенной для жилой застройки, фермер незаконно использует для выращивания сельхозкультур, По данным следствия, замглавы города потребовал от предпринимателя систематически платить ему При этом подозреваемый заверил земляка, что это не взятка, а арендная плата, размер которой составляет 125 тысяч рублей в год.
Российская газета 01:43
Гаджеты
Глобальная версия Black Shark 3 потягается с Meizu 17. Смартфоны представят 8 мая
8 мая состоися мировая премьера игрового смартфона Black Shark 3, который был представлен в Китае уже более двух месяцев назад.
iXBT.com 00:53
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета вчера в 09:09
Наука
Новые поиски темной материи предложили вести на старых детекторах
По результатам исследования авторы установили, что в реакциях с испусканием нейтрино, которые протекают при участии частиц темной материи, ядро-мишень приобретает строго определенные значения энергии.
N+1 вчера в 13:22
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия 05 мая в 07:24
Шоу-бизнес
Джиган отреагировал на решение Самойловой о разводе
Российский рэпер Джиган отреагировал на решение супруги, модели Оксаны Самойловой, развестись с ним.
ФАН 05 мая в 09:55
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась со своим женихом
Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета вчера в 06:23
Экономика
В России на фоне пандемии снизились цены на аренду квартир
В России на фоне пандемии снизились цены на аренду. Наиболее явно тренд прослеживается в крупных городах.
Газета.Ru вчера в 13:48
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Здоровье
В Тольятти еще одну больницу отдадут под лечение коронавируса
В Самарской области еще одну больницу переоборудуют под лечение больных с коронавирусом.
КП - Самара вчера в 14:15
Общество
Создана первая в мире вакцина, убивающая коронавирус
Итальянские ученые разработали первую в мире вакцину, способную нейтрализовать коронавирус.
Петербургский дневник вчера в 15:03