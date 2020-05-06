Экономика
ТК ЗвездаЕврокомиссия спрогнозировала падение ВВП еврозоны в 2020 году на 7,7%
По мнению экспертов, экономика ЕС вошла в самую глубокую рецессию в своей истории. Реальный ВВП еврозоны в 2020 году снизится на 7,7% на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в весеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Еврокомиссия предупреждает о вызванном коронавирусом крупнейшем экономическом кризисе в истории
Фонтанка.Рувчера в 05:45
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 06:25, Ашберн
Авто
Базовый кроссовер Geely Coolray появился в России
Новые автомобили вчера в 10:50
Игры
Microsoft показала метку для игр, оптимизированных под Xbox Series X
Microsoft заявила, что все игры, показанные на предстоящей презентации Inside Xbox, будут оптимизированы для Xbox Series X. Разработчики также продемонстрировали логотип, которым будут помечать проекты, адаптированные под новое поколение консоли.
3DNews 04:14
Хоккей
Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с Пашниным
РИА Новости 04:50
Общество
В ФРГ считают, что пандемия коронавируса продлится до конца года
Глава Ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Браун заявил, что пандемия коронавируса продлится до конца года.
Газета.Ru 04:29
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
За сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах.
Piter.tv 03:45
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Общество
Трое российских сенаторов переболели коронавирусом
Три российских сенатора заразились коронавирусом и уже вылечились, сообщил журналистам глава комитета Совета федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.
Коммерсантъ 06:20
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Общество
Сергей Собянин попросил москвичей не приходить смотреть салют 9 Мая
Говорит Москва 05:58
Футбол
Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован в связи с инфицированием коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:28
Общество
Роспотребнадзор предложил три этапа снятия ограничений по коронавирусу
В ведомстве заявили, что снимать ограничения планируется в несколько этапов. Для начала гражданам будет разрешено заниматься спортом.
Metaratings вчера в 09:49
Хоккей
КХЛ останется без чемпиона из-за коронавируса
Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с досрочным прекращением сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса приняло решение не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина.
Lenta.ru 03:49
Общество
Источник сообщил о возможном переносе ЕГЭ и начала учебного года
Как 6 мая передает агентство «Интерфакс», «начало учебного года в вузах в связи с этим может быть отложено на 1 октября».
Профиль вчера в 04:48
Здоровье
За сутки 90 человек заболели коронавирусом в Ростовской области
По данным Роспотребнадзора на вторник, 5 мая в Ростовской области за сутки еще у 90 человек подтверждена коронавирусная инфекция.
Kursk.com 05 мая в 05:29
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Происшествия
У шестерых татарстанцев, прибывших из Антальи, нашли коронавирус
Как стало известно, у 6 татарстанцев, прибывших вывозным рейсом из Антальи, анализ на COVID-19 положительный.
Республика Татарстан 05:07
Футбол
Кокорин перевел миллион рублей на лечение тяжелобольной девочки
РИА Новости вчера в 15:14
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
В Подмосковье возобновят строительство
Lenta.ru вчера в 15:09
Политика
США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»
В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
Газета.Ru вчера в 22:37
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
Авто
Sollers запустила сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford
Российская группа Sollers запустила сервис платной подписки на автомобили УАЗ и Ford отечественной сборки.
Автоновости дня вчера в 23:06
Общество
Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области
В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru вчера в 15:37
Общество
Прокуратура требует возбудить дело за фейк о создании коронавируса для чипирования людей
Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело по факту распространения в интернете фейка об искусственном создании коронавируса с целью чипирования населения.
ТАСС 05:48
Гаджеты
Microsoft представила ноутбук Surface Book 3
The GEEK вчера в 13:34
Армия и оружие
В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
ИА Новороссия 04 мая в 14:23
Политика
Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве
Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек.
REGNUM 00:53