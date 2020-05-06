По мнению экспертов, экономика ЕС вошла в самую глубокую рецессию в своей истории. Реальный ВВП еврозоны в 2020 году снизится на 7,7% на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в весеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.

Еврокомиссия спрогнозировала падение ВВП еврозоны в 2020 году на 7,7%

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