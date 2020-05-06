Коронавирус
ТАССЕК прогнозирует падение ВВП России на 5% в 2020 году
Падение ВВП России из-за последствий пандемии коронавируса в 2020 году достигнет 5%, что более чем вдвое выше 2,3-процентного спада 2015 года, вызванного падением цен на нефть и санкциями стран Запада.
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Гаджеты
Intel готовит новые Xeon vPro — Comet Lake для корпоративных рабочих станций
Компания Intel в последний день прошлого месяца представила новое поколение потребительских настольных процессоров, которые вошли в серию Comet Lake-S.
3DNews вчера в 12:04
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В районе ан-Нахда в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты) в произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском вчера в 17:10
Происшествия
Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, экипаж воздушного лайнера подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту через час после вылета из столицы.
Российская газета вчера в 12:25
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Здоровье
Лапа напомнила про 44 тыс. переболевших гриппом забайкальцев в 2009 году
Руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа спрогнозировала рост заболеваемости коронавирусом и посоветовала во время эпидемии COVID не забывать, что зимой 2009 года свиным гриппом переболели 44 тысячи забайкальцев.
Чита.Ру 06:23
Экономика
Правительство освободило регионы от выплат по кредитам
Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru вчера в 02:36
Армия и оружие
Российские военные начнут возвращаться из Италии 7 мая
Коммерсантъ 06:41
Политика
Мурашко: ситуация с коронавирусом в России еще не вышла на плато
Распространение коронавируса в России еще не перешло в стадию плато, заявил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
ТАСС 06:22
Общество
Илон Маск назвал шестого ребенка в честь боевого самолета
Шестой ребенок Илона Маска получил странное имя X-A-12. Об этом сообщила мать мальчика и подруга основателя SpaceX поп-певица Граймз.
Российская газета 04:47
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Экономика
Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
Вести.Ru 05:27
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео
Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
Происшествия
СК РФ завершил расследование дела экс-губернатора Ивановской области
Следственный комитет поставил точку в расследовании уголовного дела бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова.
Российская газета 03:20
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
Происшествия
Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали
Lenta.ru вчера в 14:43
Здоровье
В Челябинской области коронавирусом заразились 106 медиков
С начала пандемии коронавируса в Челябинской области заразились 106 медицинских работников, среди них — 17 врачей.
Челябинский обзор 05:59
Спорт
РУСАДА восстанавливает тестирование с третьей декады мая
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжит тестировать спортсменов с третьей декады мая.
ТАСС Спорт 06:07
Политика
Путин 6 мая проведет совещание по выходу из режима ограничений
Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по борьбе с коронавирусом, на котором, в том числе обсудят поэтапный выход из режима ограничений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Моссовет 04 мая в 08:03
Происшествия
Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру
Мальчик взял ключи и угнал отцовский джип, чтобы прокатиться и повеселить маленькую сестру.
Российская газета 05:33
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Общество
Появившийся в Петербурге «памятник самоизоляции» демонтируют
Вечером 5 мая стало известно, что недавно появившийся в Пискаревском парке "памятник самоизоляции" будет демонтирован в ближайшее время.
Piter.tv вчера в 12:43
Происшествия
Дело экс-депутата Игоря Плаксина передано в суд
Новый День 06:26
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости вчера в 04:32
Общество
Умер заразившийся коронавирусом главный врач Троице-Сергиевой лавры
Главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте монастыря.
РИА Новости 06:45
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери
Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец вчера в 06:38
Футбол
«Все вопросы к руководству клуба». Евсеев — о будущем Семина в «Локо»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью Игорю Рабинеру на Youtube-канале «СЭ» заявил, что вопрос о будущем Юрия Семина нужно адресовать руководству «Локомотива».
Спорт-Экспресс вчера в 08:00
Происшествия
Пожары на дачах в Угдане и возле Антипихи потушены
Пожары, от которых 6 мая пострадали более 5 дачных строений в районе села Угдан и поселка Антипихи Читинского района, потушены.
Московский Комсомолец Чита 05:52
Общество
В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу
Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ.
REGNUM 04:02
Общество
В Екатеринбурге закроются супермаркеты «Райт»
Екатеринбург в эфире 06:47