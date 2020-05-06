Коронавирус

ТАССТАССЕК прогнозирует падение ВВП России на 5% в 2020 году

Падение ВВП России из-за последствий пандемии коронавируса в 2020 году достигнет 5%, что более чем вдвое выше 2,3-процентного спада 2015 года, вызванного падением цен на нефть и санкциями стран Запада.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Еврокомиссия предсказала России падение ВВП вдвое больше санкционного

РБК06:32

Еврокомиссия прогнозирует снижение ВВП еврозоны на 7,7%

Коммерсантъ05:50

ЕК прогнозирует падение ВВП России на 5% в 2020 году

ТАСС05:28

Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России в 2020 году

РИА Новости05:35

Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год

RT на русском05:26

ЕК ожидает падения ВВП РФ на 5% в 2020 году

РЕН ТВ05:23

Еврокомиссия ожидает падения ВВП России на 5%

News.ru05:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 06:51, Ашберн
Гаджеты

Intel готовит новые Xeon vPro — Comet Lake для корпоративных рабочих станций

Компания Intel в последний день прошлого месяца представила новое поколение потребительских настольных процессоров, которые вошли в серию Comet Lake-S.
3DNews вчера в 12:04
Общество

Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам

Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
23
Происшествия

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

В районе ан-Нахда в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты) в произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском вчера в 17:10
194
Происшествия

Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, экипаж воздушного лайнера подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту через час после вылета из столицы.
Российская газета вчера в 12:25
121
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
421
Здоровье

Лапа напомнила про 44 тыс. переболевших гриппом забайкальцев в 2009 году

Руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа спрогнозировала рост заболеваемости коронавирусом и посоветовала во время эпидемии COVID не забывать, что зимой 2009 года свиным гриппом переболели 44 тысячи забайкальцев.
Чита.Ру 06:23
Экономика

Правительство освободило регионы от выплат по кредитам

Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru вчера в 02:36
932
Армия и оружие

Российские военные начнут возвращаться из Италии 7 мая

Коммерсантъ 06:41
1
Политика

Мурашко: ситуация с коронавирусом в России еще не вышла на плато

Распространение коронавируса в России еще не перешло в стадию плато, заявил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
ТАСС 06:22
Общество

Илон Маск назвал шестого ребенка в честь боевого самолета

Шестой ребенок Илона Маска получил странное имя X-A-12. Об этом сообщила мать мальчика и подруга основателя SpaceX поп-певица Граймз.
Российская газета 04:47
5
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
4,5K
Экономика

Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
Вести.Ru 05:27
332
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео

Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
28
Происшествия

СК РФ завершил расследование дела экс-губернатора Ивановской области

Следственный комитет поставил точку в расследовании уголовного дела бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова.
Российская газета 03:20
53
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
34
Происшествия

Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали

Lenta.ru вчера в 14:43
658
Здоровье

В Челябинской области коронавирусом заразились 106 медиков

С начала пандемии коронавируса в Челябинской области заразились 106 медицинских работников, среди них — 17 врачей.
Челябинский обзор 05:59
Спорт

РУСАДА восстанавливает тестирование с третьей декады мая

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжит тестировать спортсменов с третьей декады мая.
ТАСС Спорт 06:07
Политика

Путин 6 мая проведет совещание по выходу из режима ограничений

Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по борьбе с коронавирусом, на котором, в том числе обсудят поэтапный выход из режима ограничений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Моссовет 04 мая в 08:03
3,3K
Происшествия

Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру

Мальчик взял ключи и угнал отцовский джип, чтобы прокатиться и повеселить маленькую сестру.
Российская газета 05:33
3
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
437
Общество

Появившийся в Петербурге «памятник самоизоляции» демонтируют

Вечером 5 мая стало известно, что недавно появившийся в Пискаревском парке "памятник самоизоляции" будет демонтирован в ближайшее время.
Piter.tv вчера в 12:43
136
Происшествия

Дело экс-депутата Игоря Плаксина передано в суд

Новый День 06:26
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости вчера в 04:32
1,6K
Общество

Умер заразившийся коронавирусом главный врач Троице-Сергиевой лавры

Главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте монастыря.
РИА Новости 06:45
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец вчера в 06:38
5
Футбол

«Все вопросы к руководству клуба». Евсеев — о будущем Семина в «Локо»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью Игорю Рабинеру на Youtube-канале «СЭ» заявил, что вопрос о будущем Юрия Семина нужно адресовать руководству «Локомотива».
Спорт-Экспресс вчера в 08:00
Происшествия

Пожары на дачах в Угдане и возле Антипихи потушены

Пожары, от которых 6 мая пострадали более 5 дачных строений в районе села Угдан и поселка Антипихи Читинского района, потушены.
Московский Комсомолец Чита 05:52
Общество

В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу

Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ.
REGNUM 04:02
324
Общество

В Екатеринбурге закроются супермаркеты «Райт»

Екатеринбург в эфире 06:47
6
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное