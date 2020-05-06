Экономика
ИзвестияЕврокомиссия спрогнозировала падение ВВП России на 5% в 2020 году
ВВП России может упасть на 5%, а в 2021 году вырасти на 1,5%, несмотря на ожидание сохранения низких цен на нефть. Об этом свидетельствует первый прогноз Еврокомиссии после начала пандемии, опубликованный в среду, 6 мая.
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Политика
Глава Минздрава: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что пока рано говорить о выходе России на плато заболеваемости коронавирусом, поскольку наблюдается ежедневный прирост числа заболевших.
Коммерсантъ 07:07
Культура
Анонсирован трейлер нового фильма «Билл и Тед» с Киану Ривзом
Лос-Анджелес, США, 5 мая 2020, 04:07 — REGNUM Сценарист Эд Соломон, написавший сценарий к предстоящему фильму «Билл и Тед 3» (Bill & Ted Face the Music), сообщил поклонникам, когда они могут ждать первый трейлер.
REGNUM 04 мая в 21:07
Общество
Спевшую про АУЕ студентку из Новосибирска отчислили из университета
Причиной стал не скандальный клип про прелести воровской жизни, а банальная неуспеваемость 19-летняя Арина Миронова из Маслянино, до недавнего времени учившаяся на юрфаке Сибирского института управления из Новосибирска, внезапно прославилась после своего дебютного клипа о прелестях воровской жизни.
Прецедент-Новосибирск 06:14
Политика
В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов
По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости вчера в 20:30
Путешествия
В России с 1 июля запускаются туристические чартеры в Анапу
Летом этого года впервые в истории российского туризма появятся чартеры в Анапу.
Новая Кубань 06:54
Политика
США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России
Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета 04:10
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Общество
В Самаре сообщили о сроках завершения учебного года в школах
В министерстве образования Самарской области прокомментировали информацию о сроках завершения учебного года 2019-2020 в школах.
SamRU.ru 01:28
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество
Перечислены наиболее востребованные после пандемии профессии
Исследователи из Института прогрессивного образования назвали наиболее востребованные после эпидемии коронавируса профессии.
Профиль вчера в 01:31
Общество
Илон Маск назвал шестого ребенка в честь боевого самолета
Шестой ребенок Илона Маска получил странное имя X-A-12. Об этом сообщила мать мальчика и подруга основателя SpaceX поп-певица Граймз.
Российская газета 04:47
Политика
Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений
Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
Общество
Псковские власти смягчили карантинные меры
В Псковской области ослабили ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:18
Шоу-бизнес
Сергей и Дарья Пынзарь из «Дома-2» отпраздновали оловянную свадьбу
5 мая семья Пынзарей, ставшая известной благодаря «Дому-2», отметила десять лет с момента официальной регистрации отношений.
Городовой 03:11
Политика
Саакашвили назвал должность, которую он может занять на Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саакашвили заявил, что о его назначении объявит лично президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 04:59
Гаджеты
У iPhone 12 будет двусторонняя беспроводная зарядка по NFC
Компания Apple планирует оснастить смартфоны iPhone 12 возможностью двусторонней беспроводной зарядки.
Профиль 07:23
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Общество
В России выявили 10 559 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 10 599 новых случаев коронавируса.
ФАН 04:01
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери
Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец вчера в 06:38
Общество
Умер заразившийся коронавирусом главный врач Троице-Сергиевой лавры
Главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте монастыря.
РИА Новости 06:45
Здоровье
Риск заражения коронавирусом у больных раком оценил доктор Мясников
Врач Александр Мясников заявил, что люди, страдающие от онкологии входят в группу повышенного риска заражения коронавирусной инфекцией.
Live24 04:59
Экономика
Илон Маск получит от Tesla особую премию
В Tesla Маск не получает зарплату: его компенсационный пакет состоит из 20,3 миллиона опционов на акции, разбитых на 12 траншей.
Lenta.ru 04:39
Авто
Названы 3 лучших подержанных кабриолета с ценой до 1 млн рублей
Эксперты назвали 3 лучших подержанных кабриолета с ценником до 1 млн рублей.
Дни24 03 мая в 10:24
Армия и оружие
Российские военные начнут возвращаться из Италии 7 мая
Российские военные подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) с 7 мая начнут возвращаться из Италии, где они помогали в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Коммерсантъ 06:41
Общество
В Счетной палате назвали условие неизбежности второй волны COVID-19
Одномоментное снятие всех ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сделает приход второй волны болезни неизбежным.
РБК 07:11
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где массово заразились медики
Главврач омской городской больницы № 1 Георгий Соболев ушел в отставку по собственному желанию.
Znak.com 00:51
Общество
Космонавты оценили идею съемок фильма с Томом Крузом на МКС
Космонавты Михаил Корниенко и Сергей Рязанский оценили идею съемок нового фильма с актером Томом Крузом на борту Международной космической станции (МКС).
Газета.Ru 06:45
Общество
С 14 мая Финляндия открывает границы
Как сообщает «РИА Новости», с 14 мая правительство Финляндии снимает ограничения на трансграничное движение, чтобы разрешить движение на дорогах и другой необходимый трафик в шенгенском пространстве.
Большое Радио 05:53
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
Общество
Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13