ВВП России может упасть на 5%, а в 2021 году вырасти на 1,5%, несмотря на ожидание сохранения низких цен на нефть. Об этом свидетельствует первый прогноз Еврокомиссии после начала пандемии, опубликованный в среду, 6 мая.

Еврокомиссия спрогнозировала падение ВВП России на 5% в 2020 году

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