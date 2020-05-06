Экономика

RT на русскомRT на русскомЕврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год

Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК.
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В результате пандемии мировая экономика сократится на 3%

Говорит Москва05:27

Еврокомиссия прогнозирует снижение ВВП еврозоны на 7,7%

Коммерсантъ05:50

Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России в 2020 году

РИА Новости05:35

ЕК прогнозирует падение ВВП России на 5% в 2020 году

ТАСС05:28

Еврокомиссия предсказала России падение ВВП вдвое больше санкционного

РБК06:32

Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год

RT на русском05:26

Еврокомиссия ожидает падения ВВП России на 5%

News.ru05:37
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Политика

Посол США сообщил об ответе Трампа на идею Путина о «ядерном саммите»

Президент США Дональд Трамп оценил предложение президента России Владимира Путина провести саммит пяти ядерных держав как «хорошее», сообщил посол США в России Джон Салливан, передает «Интерфакс».
РБК 06:29
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Общество

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева.
ТАСС 07:34
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Политика

Песков: Путину передали план по снятию ограничительных мер

Москва, 6 мая 2020, 14:30 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину передали план по постепенному снятию ограничительных мер.
REGNUM 07:30
107
Общество

В Воронежской области введут масочный режим

Власти Воронежской области введут в регионе масочный режим из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в среду областное правительство.
РИА Новости 05:42
68
Политика

Песков заявил, что пока ещё нет данных о возникновении коронавируса

Москва, 6 мая 2020, 14:46 — REGNUM Специалисты из разных стран мира ещё только изучают новый коронавирус, а потому на данный момент преждевременно говорить что-то однозначное про природу его происхождения.
REGNUM 07:46
Общество

Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса

Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM вчера в 07:20
228
Политика

Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына

Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.
Интерфакс 00:51
1
Общество

Ещё 76 случаев коронавируса выявили в Свердловской области

Уральский меридиан 03:49
8
Экономика

«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
243
Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
356
Экономика

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономку на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 07:45
Общество

Россия обошла Германию по числу пациентов с коронавирусом

Россия быстро идет вперед по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 06:25
135
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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Шоу-бизнес

Королевская семья поздравит сына Меган Маркл по видеосвязи

Королевская семья поздравит сына Меган Маркл по видеосвязи Сын Меган Маркл Арчи встречает свой первый день рождения.
Экспресс газета 04:25
1
Авто

В России появилась базовая комплектация Geely Coolray

Новый кроссовер Geely Coolray, вышедший на российский рынок в трех комплектациях (Luxury, Flagship и Flagship Sport), теперь доступен и в базовой версии Comfort.
Автоновости дня 07:08
54
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
4,5K
Армия и оружие

В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия 04 мая в 12:30
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Шоу-бизнес

Бабкина рассказала о поражении легких и операции

Советская, российская певица, актриса и телеведущая Надежда Бабкина, чья болезнь доставила немало дополнительных седых волос в бороды ее поклонникам, дала первое после выписки из больницы интервью.
Российская газета 05:06
132
Здоровье

В России 4 тыс. пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

Москва, 6 мая 2020, 13:07 — REGNUM В России около 4 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии.
REGNUM 06:07
14
Происшествия

Почему матери убивают своих детей

Экспресс газета 07:45
Армия и оружие

Российские военные начнут возвращаться из Италии 7 мая

Российские военные подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) с 7 мая начнут возвращаться из Италии, где они помогали в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Коммерсантъ 06:41
65
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов в банках

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках в условиях нынешней экономической ситуации.
Lenta.ru 06:10
36
Армия и оружие

Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт

Израиль атаковал провинцию Алеппо в Сирии. Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолет.
Piter.tv 01:02
34
Технологии

Украсть данные с ПК, используя блок питания и ультразвук. Такая атака получила название Power-Supplay

Буквально несколько недель назад появились данные о возможности кражи информации посредством считывания вибраций вентиляторов ПК, а теперь источники сообщают о новой форме атаки — Power-Supplay.
iXBT.com 07:22
1
Общество

В Счетной палате назвали условие неизбежности второй волны COVID-19

Одномоментное снятие всех ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сделает приход второй волны болезни неизбежным.
РБК 07:11
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Происшествия

В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади

РИА Новости 06:25
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Происшествия

Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру

Российская газета 05:33
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Фигурное катание

Стало известно об уходе фигуристки Трусовой от Тутберидзе

Lenta.ru 07:03
Политика

Президент Чехии объяснил снос памятника Коневу

Президент Чехии Милош Земан и ранее называл снос памятника глупостью, но призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела европейского государства 3 апреля в Праге снесен памятник освободителю города – маршалу Ивану Коневу.
Победа РФ 06:27
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Футбол

Мануэль Нойер вступил в отношения с 19-летней гандболисткой

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер вступил в новые отношения спустя четыре месяца после развода.
Чемпионат 07:33
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