Экономика
RT на русскомЕврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год
Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК.
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Политика
Посол США сообщил об ответе Трампа на идею Путина о «ядерном саммите»
Президент США Дональд Трамп оценил предложение президента России Владимира Путина провести саммит пяти ядерных держав как «хорошее», сообщил посол США в России Джон Салливан, передает «Интерфакс».
РБК 06:29
Общество
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева.
ТАСС 07:34
Политика
Песков: Путину передали план по снятию ограничительных мер
Москва, 6 мая 2020, 14:30 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину передали план по постепенному снятию ограничительных мер.
REGNUM 07:30
Общество
В Воронежской области введут масочный режим
Власти Воронежской области введут в регионе масочный режим из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в среду областное правительство.
РИА Новости 05:42
Политика
Песков заявил, что пока ещё нет данных о возникновении коронавируса
Москва, 6 мая 2020, 14:46 — REGNUM Специалисты из разных стран мира ещё только изучают новый коронавирус, а потому на данный момент преждевременно говорить что-то однозначное про природу его происхождения.
REGNUM 07:46
Общество
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM вчера в 07:20
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына
Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.
Интерфакс 00:51
Общество
Ещё 76 случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Уральский меридиан 03:49
Экономика
«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Экономика
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономку на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 07:45
Общество
Россия обошла Германию по числу пациентов с коронавирусом
Россия быстро идет вперед по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 06:25
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Шоу-бизнес
Королевская семья поздравит сына Меган Маркл по видеосвязи
Королевская семья поздравит сына Меган Маркл по видеосвязи Сын Меган Маркл Арчи встречает свой первый день рождения.
Экспресс газета 04:25
Авто
В России появилась базовая комплектация Geely Coolray
Новый кроссовер Geely Coolray, вышедший на российский рынок в трех комплектациях (Luxury, Flagship и Flagship Sport), теперь доступен и в базовой версии Comfort.
Автоновости дня 07:08
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Армия и оружие
В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия 04 мая в 12:30
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала о поражении легких и операции
Советская, российская певица, актриса и телеведущая Надежда Бабкина, чья болезнь доставила немало дополнительных седых волос в бороды ее поклонникам, дала первое после выписки из больницы интервью.
Российская газета 05:06
Здоровье
В России 4 тыс. пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
Москва, 6 мая 2020, 13:07 — REGNUM В России около 4 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии.
REGNUM 06:07
Происшествия
Почему матери убивают своих детей
Экспресс газета 07:45
Армия и оружие
Российские военные начнут возвращаться из Италии 7 мая
Российские военные подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) с 7 мая начнут возвращаться из Италии, где они помогали в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Коммерсантъ 06:41
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов в банках
Министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках в условиях нынешней экономической ситуации.
Lenta.ru 06:10
Армия и оружие
Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт
Израиль атаковал провинцию Алеппо в Сирии. Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолет.
Piter.tv 01:02
Технологии
Украсть данные с ПК, используя блок питания и ультразвук. Такая атака получила название Power-Supplay
Буквально несколько недель назад появились данные о возможности кражи информации посредством считывания вибраций вентиляторов ПК, а теперь источники сообщают о новой форме атаки — Power-Supplay.
iXBT.com 07:22
Общество
В Счетной палате назвали условие неизбежности второй волны COVID-19
Одномоментное снятие всех ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сделает приход второй волны болезни неизбежным.
РБК 07:11
Происшествия
В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади
РИА Новости 06:25
Происшествия
Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру
Российская газета 05:33
Политика
Президент Чехии объяснил снос памятника Коневу
Президент Чехии Милош Земан и ранее называл снос памятника глупостью, но призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела европейского государства 3 апреля в Праге снесен памятник освободителю города – маршалу Ивану Коневу.
Победа РФ 06:27
Футбол
Мануэль Нойер вступил в отношения с 19-летней гандболисткой
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер вступил в новые отношения спустя четыре месяца после развода.
Чемпионат 07:33