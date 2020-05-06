Коронавирус
RT на русскомЕврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год
Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК.
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Гаджеты
Huawei представила бюджетный аналог AirPods Pro
iReactor 05:11
Общество
Режим самоизоляции в Свердловской области могут ужесточить
Стоит добавить, глава управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов в эфире портала Е1 высказал мнение, что после майских праздников режим самоизоляции может быть ужесточен.
Уралинформбюро 01:02
Общество
В Челябинской области ввели масочный режим
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении масочного режима в регионе.
ТАСС 03:10
Происшествия
В Новосибирской области выявили 63 новых случая коронавируса
Шестьдесят три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество превысило 800, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:16
Общество
За сутки в России подтвердили 10559 случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни.
Новгородские ведомости 03:37
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Путешествия
Спрогнозированы сроки возобновления рейсов между Россией и Турцией
Прогнозируется, что изначально в кратчайшие сроки авиасообщение будет возобновлено с теми странами, которые обеспечивают максимальный поток туристов — с Россией и Германией.
Lenta.ru 02:29
Политика
Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений
Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
Здоровье
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 98 человек
По состоянию на 9 часов утра 6 мая лабораторно подтверждены 98 новых случаев коронавируса.
Регион 64 02:22
Экономика
Правительство освободило регионы от выплат по кредитам
Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru вчера в 02:36
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество
В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
Общество
В Подмосковье зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19
По состоянию на 6 мая общее число зараженных COVID-19 в Подмосковье достигло 16 590 человек. Из них 611 выздоровели, 141 умер.
РБК 03:51
Фигурное катание
Фигуристка Валиева рассказала, как относится к сравнениям с Загитовой
Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Камила Валиева рассказала, как относится к сравнениям с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.
ТАСС Спорт 01:27
Экономика
Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 6,2%
"Снижение ставок по ипотеке на приобретение готового жилья составит 0,4 п. п. Снижение ставок на покупку квартиры в новостройке составит до 0,5 п. п.", - отмечается в материалах.
Интерфакс 04:46
Происшествия
Суд продлил арест на два месяца разыгравшему приступ коронавируса в метро пранкеру Джаборову
Черемушкинский районный суд столицы продлил срок содержания под стражей до 8 июля 2020 года Кароматулло Джаборову, который имитировал приступ от коронавируса в вагоне столичного метро.
Агентство Москва 05:22
Общество
Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся коронавирусом
Россия в среду обошла Германию и заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, следует из данных, собранных корреспондентами ТАСС.
ТАСС 03:35
Общество
Отопление начнут отключать в Москве с 7 мая
Отключение отопления в Москве стартует 7 мая и продлится три дня, всего будут отключены 77 тыс. зданий.
ТАСС 01:11
Политика
Гордума Нижнего Новгорода утвердила отставку мэра Владимира Панова
Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода сегодня на внеочередном заседании, которое прошло в дистанционном формате, утвердили отставку мэра Владимира Панова в связи с переходом на другую работу.
Российская газета 03:56
Авто
Фотошпионы засняли кузов нового пикапа Hyundai Santa Cruz
Кузов нового серийного пикапа Hyundai Santa Cruz впервые удалось сфотографировать без камуфляжа.
Новые автомобили вчера в 11:35
Политика
В Китае назвали абсурдными обвинения в сокрытии вспышки коронавируса
Некоторые каналы обвинили Китай в так называемом сокрытии информации, - сказал он.
ТАСС 04:38
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Деловое.ТВ вчера в 12:23
Общество
Министр просвещения допустил отмену экзамена для девятиклассников
Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников 9 классов может быть отменен, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире канала «Россия 24».
Ведомости вчера в 09:43
Политика
Минюст Латвии назвал страну донором денег в годы СССР
В годы СССР Латвия перечисляла 48% своих доходов в общий бюджет Советского Союза, заявил глава минюста страны Янис Борданс, рассказывая о комиссии по расчетам потерь от оккупации.
Газета.Ru 02:57
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Происшествия
Последние секунды жизни лишенного прав водителя попали на видео
Издательство "Пресса" сообщило, ссылаясь на слова инспектора Ряжского ГИБДД, что водитель Mercedes ранее был лишен прав на три года.
Вести.Ru 02:17
Общество
Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
Общество
В Тульской области за сутки выявлено 75 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Туле и области зарегистрировано 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Тульские новости 04 мая в 04:01