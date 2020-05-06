Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЕврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год

Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК.
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В результате пандемии мировая экономика сократится на 3%

Говорит Москва05:27

Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России в 2020 году

РИА Новости05:35

ВВП еврозоны в 2020 году рухнет на 7,7%

Газета.Ru05:32

ЕК прогнозирует падение ВВП России на 5% в 2020 году

ТАСС05:28

Еврокомиссия прогнозирует снижение ВВП еврозоны на 7,7%

Коммерсантъ05:50

Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год

RT на русском05:26

Еврокомиссия ожидает падения ВВП России на 5%

News.ru05:37
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Общество

От коронавируса умер главврач Троице-Сергиевой лавры

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков).
Интерфакс 06:19
Происшествия

Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру

Мальчик взял ключи и угнал отцовский джип, чтобы прокатиться и повеселить маленькую сестру.
Российская газета 05:33
1
Общество

Генпрокуратура назвала фейком сообщения о «чипировании населения»

Размещенные на видеохостинге YouTube и в соцсети «Одноклассники» видеоролики о том, что коронавирус искусственно создан для «чипирования населения», недостоверны.
РБК 05:00
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Здоровье

Мэр Нью-Йорка предупредил об опасном воздействии коронавируса на детей

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что коронавирус опасно воздействует на детей.
OAnews 00:44
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Гаджеты

Опубликованы рендеры и характеристики бюджетного Huawei Y6P

Megaobzor.com вчера в 03:23
Экономика

Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
Вести.Ru 05:27
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Общество

В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
3,3K
Здоровье

В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса

Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным.
BFM.ru вчера в 05:33
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Политика

В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
ТАСС 01:34
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Политика

Саакашвили назвал должность, которую он может занять на Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саакашвили заявил, что о его назначении объявит лично президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 04:59
Происшествия

Экс-замглавы УСБ СК Ламонов досрочно освободился из колонии

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК РФ Александр Ламонов условно-досрочно освободился из колонии.
Известия вчера в 16:26
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Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 04 мая в 05:47
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Общество

Директор NASA заявил, что Том Круз будет сниматься на МКС

Помощь в работе над новым фильмом окажут компания Илона Маска SpaceX и NASA.
Popcornnews.ru 05:00
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Здоровье

В Челябинской области коронавирусом заразились 106 медиков

С начала пандемии коронавируса в Челябинской области заразились 106 медицинских работников, среди них — 17 врачей.
Челябинский обзор 05:59
Армия и оружие

Минобороны назвало официальный состав авиации на параде в Москве 9 мая

News.ru 03:59
Общество

Во Владимирской области больше тысячи человек заболели коронавирусом

По состоянию на 10 часов утра 6 мая во Владимирской области выявлен 1001 случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Владимирские ведомости 02:51
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Шоу-бизнес

Оксана Федорова восхитила фанатов фото без макияжа

ФАН 04:43
Здоровье

В Омске уволился главврач больницы, где массово заразились медики

Главврач омской городской больницы № 1 Георгий Соболев ушел в отставку по собственному желанию.
Znak.com 00:51
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Авто

Обновленный Kia Sportage получил новый дизельный мотор

SpeedMe 04 мая в 05:53
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Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
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Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
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Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
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Армия и оружие

Северный флот наблюдает за действиями НАТО в Баренцевом море

Действия корабельной группировки НАТО в Баренцевом море отслеживают подразделения Северного флота, 4 мая сообщили в национальном центре управления обороной РФ.
ИА Красная Весна 04 мая в 05:45
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Здоровье

Врачи предостерегли россиян от самолечения парацетамолом

Врачи настоятельно не рекомендуют использовать его для самолечения.
Peterburg2.ru 06:16
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
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Интернет

Данные миллионов любителей порно утекли в сеть

Отмечается, что большая часть информации принадлежит пользователям из США — в сети оказались данные 6,5 миллиона американцев.
Lenta.ru 06:20
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости вчера в 04:32
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Экономика

Walt Disney из-за пандемии коронавирусной инфекции потеряла $1,4 млрд

Потери корпорации Walt Disney от пандемии COVID-19 в прошедшем квартале составили $1,4 млрд прибыли, один миллиард из этой суммы пришелся на тематические парки, закрытые на время эпидемии.
Ведомости вчера в 20:39
1
Общество

Минздрав: вакцины от коронавируса проходят доклинические испытания

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцины от коронавируса проходят доклинические испытания. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:10
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