Экономика

RT на русскомRT на русскомЕврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП России

Европейская комиссия понизила прогноз по росту ВВП России в 2019 году до 1% с майской оценки в 1,5%.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1%

ТАСС07 ноября в 05:55

Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году

ПРАЙМ07 ноября в 05:06

Еврокомиссия снизила прогноз по росту ВВП России до 1%

Коммерсантъ07 ноября в 06:25

Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП России

RT на русском07 ноября в 05:57

Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП России на 2019 год на фоне мирового спада

Газета.Ru07 ноября в 06:00

Еврокомиссия понизила на 0,5% прогноз роста ВВП России в 2019 году

REGNUM07 ноября в 05:40

Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2019 году

РЕН ТВ07 ноября в 06:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:58, Ашберн
Политика

Помпео назвал стабильность на Украине проектом США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:22
Авто

Продажи новых автомобилей в России резко снизились

В октябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 5,2% до 152 057 единиц.
Автоновости дня 07 ноября в 05:50
Шоу-бизнес

Судебные приставы отказались делать поблажку Заворотнюк

Актрисе Анастасии Заворотнюк не собираются делать поблажку в уплате долгов, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
Lenta.ru вчера в 08:55
Политика

В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова

РБК вчера в 10:48
Здоровье

Медики объяснили, как легко уберечься от рака

Избыточная масса тела провоцирует рак кишечника, груди, печени и так далее. Второй принцип - физические нагрузки.
Российская газета 00:53
Политика

Президент Боливии объявил об угрозе госпереворота

Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке государственного переворота и призвал народ страны сплотиться.
РИА Новости 00:29
Хоккей

У защитника «Колорадо» Задорова диагностирован перелом челюсти

Как сообщает в своём «твиттере» журналист Эй Джей Хайфили, у россиянина диагностирован перелом челюсти.
Чемпионат 00:26
Политика

Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru вчера в 09:54
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои

Лезги газет вчера в 14:29
Происшествия

Аэропорт Японии дважды прекращал работу из-за беспилотников

Аэропорт Кансай японского города Осака дважды приостанавливал работу из-за сообщений о беспилотниках.
Известия 00:02
Политика

Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Транспорт

Появились фотографии интерьера поездов в Крым

Москва 24 вчера в 12:48
Политика

В ООН приняли резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет Генеральной ассамблеи (ГА) ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.
Москва 24 07 ноября в 20:50
Футбол

Marca: Мбаппе не заинтересован в продлении контракта с «ПСЖ»

Будущее нападающего Килиана Мбаппе в «ПСЖ» остается неопределенным, сообщает Marca со ссылкой на L’Equipe.
Бомбардир.ру 00:48
Экономика

Россияне стали покупать меньше антибиотиков

Всего по итогам первых трёх кварталов 2019 года в российских аптеках было реализовано 3,81 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму 739,2 млрд рублей, сообщили аналитики.
RT на русском 00:00
Гаджеты

MediaTek начала выпуск платформы для телевизоров 8K

Свою первую однокристальную систему для телевизоров 8K компания MediaTek представила летом этого года.
Профиль вчера в 11:08
Шоу-бизнес

Фото Саши Савельевой на последних неделях беременности утекли в Сеть

Фото Саши Савельевой на последних неделях беременности утекли в Сеть Позирующая на фоне кучи мусора певица призвала задуматься об экологии.
Экспресс газета 00:05
Политика

Лавров: РФ начала разработку РСМД в ответ на действия США

РФ приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в качестве зеркального ответа на действия США.
Росбалт вчера в 03:47
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Экономика

ФАС проверит информацию о росте цен на гречку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверку информации о росте цен на гречку после обращения Российского союза мукомольных и крупяных предприятий.
РБК 07 ноября в 05:37
Политика

Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, может ли суд в России оштрафовать Владимира Путина.
Московский Комсомолец вчера в 05:43
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета 07 ноября в 14:42
Общество

Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Происшествия

Замглавы «Аэрофлота» стал свидетелем по делу о хищении 250 млн руб

Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по административному управлению Василий Авилов стал свидетелем по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
РБК 00:15
Политика

Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев

Украинцы создали первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и прочие изобретения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на открытии Международного экономического форума.
РБК вчера в 21:48
Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

РИА Новости вчера в 20:17
Общество

Впервые названо число ведущих здоровый образ жизни россиян

Всего 12 процентов россиян ведут здоровый образ жизни, пишет РБК в пятницу, 8 ноября, со ссылкой на данные Росстата.
Вечерняя Москва вчера в 00:47
Технологии

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

РИА Новости вчера в 03:40
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное