Экономика
RT на русскомЕврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП России
Европейская комиссия понизила прогноз по росту ВВП России в 2019 году до 1% с майской оценки в 1,5%.
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Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП России на 2019 год на фоне мирового спада
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