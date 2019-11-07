Экономика
РЕН ТВЕврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2019 году
По оценкам организации, уровень безработицы в России в 2019 году составит 5,1%, а в 2020 году — 4,9%. Эти цифры выше весенней оценки.
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Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП России на 2019 год на фоне мирового спада
Газета.Ru07 ноября в 06:00
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Арсенал (Тула) — Зенит 0:1
«Арсенал» на своем поле проиграл «Зениту» в матче 16-го тура чемпионата России.
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На Украине отменят призыв в армию
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Российская газета 09:11
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Sportbox.RU 15:54
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Украинские ВМС испытали возле Одессы американские катера
Как сообщает телеканал «RТ», Украина провела испытания полученных от США катеров типа «Island».
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Газета.Ru 09:01
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Как сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры, пассажирку высадили из самолета за то, что она курила в туалете электронные сигареты.
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Дешевые Lada Vesta получат вариатор
Логично предположить, что новая «автоматическая» Vesta может стать настоящим хитом российского авторынка, поскольку в случае с LADA XRay Cross, получившей такую же трансмиссию летом этого года, более 60% заказов приходится именно на версию с двумя педалями.
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Россию ждет мировое господство после глобального потепления
Авторы делают вывод, что после глобального потепления Россия сможет стать сверхдержавой и получить мировое господство без применения оружия, пишет Ferra.
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Мальчики и девочки имеют одинаковые способности к математике
Вскоре выяснилось, что картины активности одинаковые: и у мальчиков, и у девочек, а убежденность многих взрослых в том, что мальчикам легче даются точные науки, начиная с математики, ничем не подтверждена.
Faktom 08 ноября в 10:24
Политика
Спикер Рады ушел с поста главы партии «Слуга народа»
Новым главой партии "Слуга народа" стал Александр Корниенко, первый заместитель руководителя парламентской фракции политсилы, соответствующее решение было принято на съезде партии в воскресенье.
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The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Общество
Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток
Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
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Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.
Газета.Ru 15:59
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Одним из пунктов было то, что в семье Алены и Никиты скоро произойдет пополнение.
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Происшествия
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Телевизоры Xiaomi Mi TV 5 получили эксклюзивную функцию
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В РПЦ сообщили о невозможности поминовения патриарха Александрийского
Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений из-за признания последним неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), пишет «Интерфакс» в пятницу, 8 ноября.
Известия 08 ноября в 10:50
Политика
В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
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Происшествия
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах жизни сестры
Сергей Ещенко, брат убитой накануне доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал, что сестра ему звонила накануне трагедии.
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Политика
Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу
Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
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