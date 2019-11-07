Экономика
РЕН ТВЕврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2019 году
По оценкам организации, уровень безработицы в России в 2019 году составит 5,1%, а в 2020 году — 4,9%. Эти цифры выше весенней оценки.
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Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП России на 2019 год на фоне мирового спада
Газета.Ru07 ноября в 06:00
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Происшествия
Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК
Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:18
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Здоровье
Повышенный аппетит у пожилых людей объяснили деменцией
«Повышенный аппетит может быть связан с деменцией, при которой отсутствует чувство насыщения, проблемами с памятью (человек забывает, что и сколько ел) и сахарным диабетом», - приводит слова специалиста газета «Аргументы и факты».
MedikForum.ru 10:45
Футбол
Бузникин об ошибках Гилерме: не знаю, что происходит у него в голове
Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Максим Бузникин предположил, с чем могут быть связаны ошибки вратаря железнодорожников Маринато Гилерме.
RT на русском 03:38
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru вчера в 00:38
Футбол
«Шахтер», несмотря на удаление, обыграл киевское «Динамо»
"Шахтер" в матче 14-го тура УПЛ одержал победу над киевским "Динамо".
Soccer.ru 12:02
Футбол
Тренер ЦСКА матом отчитал судью в перерыве матча РПЛ
Главный тренер столичного ЦСКА Виктор Гончаренко выразил недовольство поведением главного арбитра Станислава Васильева.
Lenta.ru 11:30
Авто
Porsche официально рассекретила новый 911 Turbo на фотографиях
Пока же пресс-служба подогревает интерес к будущим новинкам и показала их на официальных фотографиях.
CarsWeek.ru 11:58
Футбол
«Ливерпуль» дважды забил «Ман Сити» после 2 ударов в створ
«Ливерпуль» выигрывает у «Манчестер Сити» (2:0, первый тайм) в домашнем матче 12-го тура АПЛ.
Sports.ru 11:50
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в матче Единой Лиги ВТБ
RT на русском 12:53
Общество
Минюст предложил госрегулирование звонков от роботов-коллекторов
Звонки должникам, которые совершаются с помощью роботов-коллекторов, могут попасть под госрегулирование.
Известия 04:19
Авто
Раскрыты секреты расположения бензобаков в автомобилях
Именно поэтому даже на леворульных автомобилях американских марок лючки бензобаков чаще всего находятся слева – так меньше идти до колонки.
Автоновости дня 05:40
Футбол
Рэпер Баста купил ростовскому СКА новый автобус
Перед матчем СКА — Волгарь на стадионе ростовским армейцам вручили ключи от нового автобуса, дизайн которого социальных сетях выбрали болельщики. pic.twitter.com/5g7EWma0Av — ФК СКА (Ростов-н/Д) (@fcskarostov) November 10, 2019 Напомним, в сентябре Баста официально стал владельцем футбольного клуба СКА Ростов-на-Дону.
Нева Спорт 08:09
Шоу-бизнес
Яна Рудковская решила расстаться с Евгением Плющенко
В финале выпуска Рудковская произнесла роковую фразу: «Мы решили расстаться!»
7Дней.ру вчера в 11:05
Кино
Прокат фильма «Доктор Сон» начался с кассовой катастрофы
Прокат фильма студии Warner Bros.
Kinonews.ru вчера в 13:33
Политика
В США отказались вечно оказывать военную помощь Украине
Соединенные Штаты не готовы вечно оказывать военную помощь Украине, Вашингтон надеется, что Киев наладит отношения с Москвой.
REGNUM 12:40
Происшествия
Коллега убившего студентку преподавателя называл его опасным
Историк Евгений Понасенков заявил, что предупреждал руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) о «ненормальности» преподавателя Олега Соколова, который, предположительно, убил и расчленил свою студентку.
Lenta.ru вчера в 08:05
Политика
Кремль выявил лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по доверию граждан
В пятерку аутсайдеров по уровню доверия губернаторам вошли Архангельская, Еврейская автономная, Иркутская области и Республика Коми, а также Красноярский край, на ситуацию в котором повлияли стихийные бедствия, пересказывают собеседники РБК данные, с которыми ознакомили вице-губернаторов.
РБК 11:12
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 07:43
Хоккей
«Вашингтон» победил «Вегас», Кузнецов набрал два очка
«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» — 5:2. Дубль оформил Никлас Бэкстрем.
Спорт-Экспресс вчера в 21:43
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb вчера в 14:23
Политика
Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу
Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Курской области возросло до 11 человек
Одиннадцать человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Курской области, сообщили в ГИБДД России.
РИА Новости 12:27
Политика
МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной
Дело "Украина против Российской Федерации" Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года.
РИА Новости вчера в 07:24
Экономика
Курить придется меньше. На что будет жить Украина в 2020 году
На этой неделе украинское правительство представило проект бюджета на 2020 год.
РИА Новости 00:00
Космос
В SpaceX назвали дату запуска второй партии спутников Starlink
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink запланирован на 11 ноября.
REGNUM вчера в 00:49
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15