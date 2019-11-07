Экономика
РЕН ТВЕврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2019 году
По оценкам организации, уровень безработицы в России в 2019 году составит 5,1%, а в 2020 году — 4,9%. Эти цифры выше весенней оценки.
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Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП России на 2019 год на фоне мирового спада
Газета.Ru07 ноября в 06:00
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Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Фигурное катание
Щербакова победила в Китае и вышла в финал Гран-при
15-летняя россиянка Анна Щербакова уверенно выиграла соревнования одиночниц на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Китае.
Российская газета 05:43
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
РИА Новости вчера в 20:17
Футбол
Зелимхан Бакаев — о «Спартаке», сборной России, Роналду и Хабибе
На презентации новой формы сборной России от аdіdаs Зелимхан Бакаев ударил себя в грудь и сказал: "Главное, что на сердце есть герб".
Чемпионат 02:00
Авто
Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran
Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Автоновости дня 07 ноября в 06:36
Футбол
«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» разочаровали на старте АПЛ
Если Почеттино удастся избежать провала на этом фронте, и команда выйдет из группы со второго места, то трудно предположить, как далеко «шпоры» пройдут по сетке.
Чемпионат 06:00
Политика
В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной
В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
RT на русском 07:46
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Транспорт
Стала известна цена билетов на поезд из Ростова в Крым
Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» открыла продажи билетов из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь.
Donnews.ru вчера в 09:00
Экономика
Бизнесмен назвал причины бедности людей
Существует несколько причин, почему люди становятся бедными.
Газета.Ru 07 ноября в 13:56
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Политика
Горбачев не связывает перестройку и распад СССР
В нынешней Германии уверены, что ее единство стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил Горбачев.
Газета.Ru 09:15
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Хоккей
Сборная России по буллитам обыграла Швецию на Кубке Карьяла
Сборная России одержала победу над национальной командой Швеции во втором матче первого этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла.
RT на русском 09:16
Общество
В Китае сняли рыбу с человеческим лицом
Оператору удалось снять рыбу, у которой на голове человеческие черты лица. Об этом сообщил британский таблоид Dailymail.
Аргументы недели 07:07
Игры
В Diablo IV добавят микротранзакции
3DNews вчера в 12:48
Политика
Зеленский назвал украинский языком доброты и достоинства
Президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя граждан с днем украинской письменности и языка, отметил, что украинский язык является языком доброты и достоинства и никогда не станет причиной раздора.
РИА Новости 07:31
Политика
Депутат Рады рассказал об изъятиях транзитного газа и денег
Депутат Рады Александр Дубинский описал схему, по которой транзитный российский газ, направляемый в Словакию, выкачивается из трубы.
Вести.Ru вчера в 11:05
Происшествия
В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой
Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.
Lenta.ru вчера в 18:24
Футбол
«Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ
REGNUM 08:16
Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru 03:52
Футбол
«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на второе место в АПЛ
В настоящее время «Челси» вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе команды 26 очков после 12 туров.
REGNUM 09:42
Происшествия
В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Газета.Ru 02:51
Общество
Сергей Собянин поздравил Александру Пахмутову с 90-летием
Мэр Москвы Сергей Собянин 9 ноября поздравил композитора Александру Пахмутову с 90-летием.
Вечерняя Москва 05:24
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Общество
В Крыму из-за засухи пересохли реки
Засуха, приведшая к пересыханию главных рек, питающих водохранилища естественного стока полуострова, установилась в Крыму, в ближайшие недели осадков не предвидится, сообщила РИА Новости гидролог, заведующая отделом гидрологического прогнозирования Гидрометцентра Крыма Наталья Охрименко.
РИА Новости 07:20
Армия и оружие
Правительственные войска Сирии столкнулись с турецкой армией
Напомним, что Вооруженные силы Турции зашли на территорию Сирии в ходе масштабной военной операции «Источник мира», целью которой был разгром курдских бандформирований.
Новостной фронт 07:06