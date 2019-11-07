Экономика

РЕН ТВРЕН ТВЕврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2019 году

По оценкам организации, уровень безработицы в России в 2019 году составит 5,1%, а в 2020 году — 4,9%. Эти цифры выше весенней оценки.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2019 году

РЕН ТВ07 ноября в 06:20

Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП России на 2019 год на фоне мирового спада

Газета.Ru07 ноября в 06:00

Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1%

ТАСС07 ноября в 05:55

Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП России

RT на русском07 ноября в 05:57

Еврокомиссия снизила прогноз по росту ВВП России до 1%

Коммерсантъ07 ноября в 06:25

Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году

ПРАЙМ07 ноября в 05:06

В Польше сообщили о росте экспорта товаров за границу

REGNUM07 ноября в 06:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 09:56, Ашберн
Происшествия

Установлена личность убитой преподавателем СПбГУ девушки

Газета.Ru 09:00
Театры

Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском 09:44
Фигурное катание

Щербакова победила в Китае и вышла в финал Гран-при

15-летняя россиянка Анна Щербакова уверенно выиграла соревнования одиночниц на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Китае.
Российская газета 05:43
Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
РИА Новости вчера в 20:17
Футбол

Зелимхан Бакаев — о «Спартаке», сборной России, Роналду и Хабибе

На презентации новой формы сборной России от аdіdаs Зелимхан Бакаев ударил себя в грудь и сказал: "Главное, что на сердце есть герб".
Чемпионат 02:00
Авто

Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran

Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Автоновости дня 07 ноября в 06:36
Футбол

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» разочаровали на старте АПЛ

Если Почеттино удастся избежать провала на этом фронте, и команда выйдет из группы со второго места, то трудно предположить, как далеко «шпоры» пройдут по сетке.
Чемпионат 06:00
Политика

В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной

В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
RT на русском 07:46
Политика

В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу

Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Транспорт

Стала известна цена билетов на поезд из Ростова в Крым

Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» открыла продажи билетов из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь.
Donnews.ru вчера в 09:00
Экономика

Бизнесмен назвал причины бедности людей

Существует несколько причин, почему люди становятся бедными.
Газета.Ru 07 ноября в 13:56
Общество

Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок

Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Политика

Горбачев не связывает перестройку и распад СССР

В нынешней Германии уверены, что ее единство стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил Горбачев.
Газета.Ru 09:15
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Хоккей

Сборная России по буллитам обыграла Швецию на Кубке Карьяла

Сборная России одержала победу над национальной командой Швеции во втором матче первого этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла.
RT на русском 09:16
Общество

В Китае сняли рыбу с человеческим лицом

Оператору удалось снять рыбу, у которой на голове человеческие черты лица. Об этом сообщил британский таблоид Dailymail.
Аргументы недели 07:07
Игры

В Diablo IV добавят микротранзакции

3DNews вчера в 12:48
Политика

Зеленский назвал украинский языком доброты и достоинства

Президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя граждан с днем украинской письменности и языка, отметил, что украинский язык является языком доброты и достоинства и никогда не станет причиной раздора.
РИА Новости 07:31
Политика

Депутат Рады рассказал об изъятиях транзитного газа и денег

Депутат Рады Александр Дубинский описал схему, по которой транзитный российский газ, направляемый в Словакию, выкачивается из трубы.
Вести.Ru вчера в 11:05
Происшествия

В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой

Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.
Lenta.ru вчера в 18:24
Футбол

«Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ

REGNUM 08:16
Общество

В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора

В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru 03:52
Футбол

«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на второе место в АПЛ

В настоящее время «Челси» вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе команды 26 очков после 12 туров.
REGNUM 09:42
Происшествия

В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Газета.Ru 02:51
Общество

Сергей Собянин поздравил Александру Пахмутову с 90-летием

Мэр Москвы Сергей Собянин 9 ноября поздравил композитора Александру Пахмутову с 90-летием.
Вечерняя Москва 05:24
Общество

Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР

Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Армия и оружие

Украина и ДНР начали разведение сил в районе Петровского

Известия 05:28
Общество

В Крыму из-за засухи пересохли реки

Засуха, приведшая к пересыханию главных рек, питающих водохранилища естественного стока полуострова, установилась в Крыму, в ближайшие недели осадков не предвидится, сообщила РИА Новости гидролог, заведующая отделом гидрологического прогнозирования Гидрометцентра Крыма Наталья Охрименко.
РИА Новости 07:20
Армия и оружие

Правительственные войска Сирии столкнулись с турецкой армией

Напомним, что Вооруженные силы Турции зашли на территорию Сирии в ходе масштабной военной операции «Источник мира», целью которой был разгром курдских бандформирований.
Новостной фронт 07:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное