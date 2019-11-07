Экономика
ТАССЕврокомиссия снизила прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1%
Еврокомиссия (ЕК) снизила прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1% по сравнению с 1,5%, которые ЕК указала в мае этого года. Об этом говорится в опубликованном в четверг осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии. ЕК также скорректировала показатели на 2020 год.
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Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП России на 2019 год на фоне мирового спада
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