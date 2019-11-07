Еврокомиссия (ЕК) снизила прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1% по сравнению с 1,5%, которые ЕК указала в мае этого года. Об этом говорится в опубликованном в четверг осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии. ЕК также скорректировала показатели на 2020 год.

Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1%

Общество На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль» Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.

Общество Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Общество Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.

Политика Вице-спикер польского сейма выступила против передачи Мазура России Вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская выступила против экстрадиции в Россию задержанного в Польше украинского националиста Игоря Мазура.

Единоборства Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве Российский боец Забит Магомедшарипов выиграл у американца Кэлвина Каттара в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Общество Минюст предложил регулировать звонки от роботов-коллекторов Звонки от роботов-коллекторов могут приравнять к взаимодействию должников с людьми.

Политика Партия Зеленского осталась без главы Дмитрий Разумков был освобожден с поста главы украинской партии «Слуга народа». Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщает «Страна.ua».

Политика В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.

Общество В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.

Общество Представитель Якубовича опроверг информацию о его операции Концертный директор Леонида Якубовича Табриз Шахиди в разговоре с RT прокомментировал сообщение об операции телеведущего.

Музыка Пламя, мистика и приворот: Maruv представила клип на сингл To Be Mine Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на новый сингл To Be Mine ("Стань моим") из ее мини-альбома Hellcat Story.

Энергетика Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.

Политика The Times узнала о включении девяти россиян в доклад об угрозах Великобритании Девять российских бизнесменов попали в доклад о незаконном российском участии в политике Великобритании, подготовленный межпартийным комитетом по разведке и безопасности, сообщает The Times со ссылкой на пока еще не опубликованный документ.

Общество Хидео Кодзима попал в «Книгу рекордов Гиннесса». Опять Разработчик Хидео Кодзима попал в «Книгу рекордов Гиннесса» как геймдиректор с самым большим количеством подписчиков в Twitter и Instagram.

Армия и оружие Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений.

Происшествия Против руководства СПБГУ собирают петицию из-за убийства студентки В субботу, 9 ноября, в интернете на портале change.org появилась петиция, авторы которой призывают привлечь к ответственности руководство Петербургского университета после трагической гибели бывшей студентки ВУЗа Анастасии Ещенко.

Шоу-бизнес «Совсем другая»: Ани Лорак поддержала тренд на удлиненную челку На свежем фото певица предстала с трендовой удлиненной челкой, которую также недавно сделала Александра Савельева.

Футбол Федотов раскритиковал работу арбитра Вилкова на матче с «Уфой» Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов оценил судейство матча 16-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0). На встрече работал Михаил Вилков, которому помогали Дмитрий Сафьян и Антон Кобзев.

Культура Гагарина убежала из студии «Голоса» в слезах «Никому не пожелаю такого пережить, поэтому хочу пожелать вам, чтобы вы смогли, жили и радовались много-много дней», — сказала певица и убежала из студии, расплакавшись.

Политика Писатели опубликовали заявление в поддержку филолога Гасана Гусейнова Объединение «ПЭН-Москва» и ассоциация «Свободное слово» опубликовали заявление в поддержку филолога Гасана Гусейнова, которого критикуют за высказывание о современном русском языке.

Шоу-бизнес Жена Джигана рассказала о реакции дочек на ее четвертую беременность Одна из девочек стала играть с животом модели В звездном семействе Оксаны Самойловой и Джигана скоро случится очередное пополнение.