Экономика
РЕН ТВЕврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2019 году
По оценкам организации, уровень безработицы в России в 2019 году составит 5,1%, а в 2020 году — 4,9%. Эти цифры выше весенней оценки.
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Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП России на 2019 год на фоне мирового спада
Газета.Ru07 ноября в 06:00
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В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
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Происшествия
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Общество
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Футбол
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Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов высказался о работе арбитров в матче 16-го тура чемпионата России против "Уфы", передает Sport24.
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