URA.RuЕврокомиссия: выдача виз россиянам обойдется на 50 евро дорожеЕврокомиссия усложняет выдачу виз россиянам.URA.RuКак объявил накануне шеф европейской внешней политики Жозеп Боррель, тем самым Евросоюз посылает Москве «ясный сигнал: массовый туризм из России в Европу несовместим» с боевыми действиями на Украине.News.ruОжидается, что утвердить остановку упрощенного визового режима страны могут 7 сентября.РИА Новости КрымЕврокомиссар также выразил надежду, что не в ходящие в Шенген Румыния, Болгария и другие страны Евросоюза сократят выдачу виз россиянам.Общественная служба новостейЧитать далееСвернутьIvbg.ruIvbg.ruРеквизитПодробнее о событииЕврокомиссия: Визы россиянам обойдутся дороже на 50 евроРоссийская газета09:42Еврокомиссия: процесс получения виз станет более длительным, дорогим и сложным для россиянLenta.ru08:35Двери прикрываются: получить «шенген» без посредников станет сложнееNews.ruвчера в 12:14Еврокомиссия планирует осложнить получение шенгена для российских туристовОбщественная служба новостейвчера в 11:38В Еврокомиссии допустили усложнение получения виз для россиян с 12 сентябряForbesвчера в 10:05Россиян ждут сложности при получении виз в страны ЕС: отмена упрощенного режимаВК Прессвчера в 10:03Еврокомиссия: выдача виз россиянам обойдется на 50 евро дорожеURA.Ruвчера в 09:51Показать ещёОценить90Поделиться