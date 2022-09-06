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Еврокомиссия: выдача виз россиянам обойдется на 50 евро дороже

Еврокомиссия усложняет выдачу виз россиянам.
URA.Ru
Как объявил накануне шеф европейской внешней политики Жозеп Боррель, тем самым Евросоюз посылает Москве «ясный сигнал: массовый туризм из России в Европу несовместим» с боевыми действиями на Украине.
News.ru
Ожидается, что утвердить остановку упрощенного визового режима страны могут 7 сентября.
РИА Новости Крым
Еврокомиссар также выразил надежду, что не в ходящие в Шенген Румыния, Болгария и другие страны Евросоюза сократят выдачу виз россиянам.
Общественная служба новостей

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