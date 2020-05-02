Экономика
ИА Красная ВеснаЕврокомиссия выделит €1 млн на укрепление Нацбанка Белоруссии
Порядка €1 млн на укрепление Национального банка Республики Белоруссия (НБРБ) выделит Еврокомиссия, сообщил 2 мая сайт RT со ссылкой на документ ведомства.
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Еврокомиссия намерена выделить до €1 млн на проект «Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь (НБРБ) в области развития финансового рынка».RT на русском00:31
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Еврокомиссия выделит до €1 млн на укрепление потенциала Нацбанка Белоруссии
Московский Комсомолец01:40
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При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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По данным хорошо себя зарекомендовавшего китайского информатора в социальной сети Weibo, компания планирует вскоре выпустить HarmonyOS 2.0 для персональных компьютеров и ПК на её основе.
iXBT.com 00:17
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Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
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Украинский посол в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Берлин, 2 мая 2020, 03:09 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина принять участие вместе в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
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Случаи заражения коронавирусом (COVID-19), по данным на 2 мая, подтверждены в 45 районах и городских округах Нижегородской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Бизнес News. Время зарабатывать 05:13
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Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
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ООН призвала Украину наказать виновных в трагедии 2 мая в Одессе
Правосудие за смерть 48 жертв трагедии 2 мая в Одессе, остается недостижимым заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер 1 мая в своем заявлении, опубликованном на сайте организации.
ИА Красная Весна вчера в 12:58
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США одобрили использование препарата от Эболы для лечения коронавируса
Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) Минздрава США одобрило применение противовирусного препарата ремдесивир при лечении пациентов с коронавирусом.
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Russkie.org вчера в 05:04
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Уникальный универсал Tesla Model S выставлен на продажу
Стоит отметить, что в 2017 году компания Qwest уже представляла универсал на базе Tesla Model S. Для создания удлиненной задней части были изготовлены углепластиковые панели, а для того, чтобы обеспечить точную работу системы автопилотирования тюнеры обращались к инженерам Tesla.
Тарантас Ньюс вчера в 10:35
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В Испании задержали бывшего депутата Госдумы
В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
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Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
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В Саратовской области три дома ребенка закрыли на карантин
Минздрав Саратовской области со 2 мая закрыл на двухнедельный карантин все три подведомственных дома ребенка из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщил и.о. министра здравоохранения региона Олег Костин.
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Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в его клинике каждый второй пациент в отделении реанимации подключён к аппарату ИВЛ.
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Соединенные Штаты всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным вооружением, что ведет к росту угрозы ядерного конфликта.
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Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
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