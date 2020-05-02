Еврокомиссия намерена выделить до €1 млн на проект «Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь (НБРБ) в области развития финансового рынка».

с чего всё началось

Порядка €1 млн на укрепление Национального банка Республики Белоруссия (НБРБ) выделит Еврокомиссия, сообщил 2 мая сайт RT со ссылкой на документ ведомства.

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