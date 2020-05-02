Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаЕврокомиссия выделит €1 млн на укрепление Нацбанка Белоруссии

Порядка €1 млн на укрепление Национального банка Республики Белоруссия (НБРБ) выделит Еврокомиссия, сообщил 2 мая сайт RT со ссылкой на документ ведомства.
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с чего всё началось

ЕК выделит до €1 млн на укрепление потенциала Нацбанка Белоруссии

Еврокомиссия намерена выделить до €1 млн на проект «Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь (НБРБ) в области развития финансового рынка».
RT на русском00:31

Подробнее о событии

ЕК выделит до 1 млн евро на укрепление потенциала Нацбанка Белоруссии

ФАН03:11

Белоруссия получит миллион евро от ЕК на модернизацию систем Нацбанка

Народные новости02:35

RT: Еврокомиссия выделит до €1 млн на развитие Нацбанка Белоруссии

Газета.Ru01:57

Еврокомиссия выделит €1 млн на укрепление Нацбанка Белоруссии

ИА Красная Весна02:13

Белоруссия получит €1 млн от ЕС на укрепление потенциала Нацбанка

REGNUM01:44

Еврокомиссия выделит до €1 млн на укрепление потенциала Нацбанка Белоруссии

Московский Комсомолец01:40

ЕК выделит до €1 млн на укрепление потенциала Нацбанка Белоруссии

RT на русском00:31
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:09, Ашберн
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19

Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
РИА Новости 05:34
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Шоу-бизнес

Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо

Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru 30 апреля в 15:49
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Общество

Попова допустила передачу коронавируса с водой и едой

Как ранее в субботу заявила Попова, в России пока не зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом.
Известия 06:14
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Политика

Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами на товары из КНР

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что его администрация может ввести новые пошлины на китайские товары.
Комсомольская правда 30 апреля в 18:45
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Происшествия

При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик

РИА Новости 01:28
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Происшествия

Нарушитель самоизоляции напал на полицейского в Москве

В Москве нарушитель режима самоизоляции, введенного в связи с коронавирусом, напал на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
Известия 08:53
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Футбол

Юран: «Пусть Губерниев решает, где быть „Зениту“, а не „Химкам“»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил комментатору Дмитрию Губерниеву.
Евро-футбол.ру вчера в 10:38
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Общество

Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России

В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия 06:49
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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Происшествия

Вечный суд: как Украина расследует трагедию 2 мая в Одессе

Поле боли Следствие по событиям 2 мая 2014 года в Одессе с самого начала разделили на несколько уголовных производств.
Известия вчера в 17:02
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Гаджеты

Берегись, Windows. Huawei выходит на рынок ПК с операционной системой HarmonyOS 2.0

По данным хорошо себя зарекомендовавшего китайского информатора в социальной сети Weibo, компания планирует вскоре выпустить HarmonyOS 2.0 для персональных компьютеров и ПК на её основе.
iXBT.com 00:17
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line вчера в 04:43
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Политика

Украинский посол в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Берлин, 2 мая 2020, 03:09 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина принять участие вместе в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
REGNUM вчера в 20:09
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Общество

Коронавирус подтвержден в 45 районах Нижегородской области

Случаи заражения коронавирусом (COVID-19), по данным на 2 мая, подтверждены в 45 районах и городских округах Нижегородской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Бизнес News. Время зарабатывать 05:13
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Общество

Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
REGNUM 07:29
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Происшествия

ООН призвала Украину наказать виновных в трагедии 2 мая в Одессе

Правосудие за смерть 48 жертв трагедии 2 мая в Одессе, остается недостижимым заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер 1 мая в своем заявлении, опубликованном на сайте организации.
ИА Красная Весна вчера в 12:58
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Здоровье

США одобрили использование препарата от Эболы для лечения коронавируса

Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) Минздрава США одобрило применение противовирусного препарата ремдесивир при лечении пациентов с коронавирусом.
Forbes 06:18
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Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Позже издание "Медуза" сообщило, что Мишустин может не вернуться назад в кресло премьера.
Инфорос вчера в 02:08
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Политика

Скончался вице-премьер Крыма Павел Королев

Russkie.org вчера в 05:04
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Авто

Уникальный универсал Tesla Model S выставлен на продажу

Стоит отметить, что в 2017 году компания Qwest уже представляла универсал на базе Tesla Model S. Для создания удлиненной задней части были изготовлены углепластиковые панели, а для того, чтобы обеспечить точную работу системы автопилотирования тюнеры обращались к инженерам Tesla.
Тарантас Ньюс вчера в 10:35
Общество

В Испании задержали бывшего депутата Госдумы

В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
Телеканал RTVI вчера в 14:09
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Шоу-бизнес

«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
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Здоровье

В Саратовской области три дома ребенка закрыли на карантин

Минздрав Саратовской области со 2 мая закрыл на двухнедельный карантин все три подведомственных дома ребенка из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщил и.о. министра здравоохранения региона Олег Костин.
РИА Новости 07:07
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Армия и оружие

Минобороны сдало в эксплуатацию шесть медицинских центров

Военное дело 30 апреля в 06:10
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Общество

Число заболевших коронавирусом в Тульской области возросло до 965

30 апреля в Тульской области зафиксировали 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Центр 71 30 апреля в 08:40
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Здоровье

Глава Минздрава назвал число подключённых к аппаратам ИВЛ пациентов

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в его клинике каждый второй пациент в отделении реанимации подключён к аппарату ИВЛ.
Говорит Москва 05:28
Армия и оружие

МИД: США стирают грани между разными видами ядерного оружия

Соединенные Штаты всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным вооружением, что ведет к росту угрозы ядерного конфликта.
Военное дело 30 апреля в 00:50
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Футбол

Анатолий Тимощук: после разгрома «Баварии» разыграли Погребняка

Капитан и один из лидеров "Зенита", выигравшего Кубок УЕФА, Анатолий Тимощук рассказал РИА Новости о своих воспоминаниях о разгроме "Баварии", который случился на "Петровском" ровно 12 лет назад.
РИА Новости вчера в 12:30
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
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Игры

Ubisoft показала первые скриншоты Assassin’s Creed Valhalla

30 апреля компания Ubisoft опубликовала первые скриншоты Assassin's Creed Valhalla. На них изображен главный герой, сражения и пейзажи.
CyberSport.ru 30 апреля в 11:20
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