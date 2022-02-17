RT на русскомЕврокомиссия выразила желание сделать США основным поставщиком газа в ЕвропуЕврокомиссия выразила желание, чтобы основным поставщиком газа стали Соединённые Штаты.Banki LoansСогласно данным ЕК, в прошлом году страны Евросоюза (ЕС) закупили рекордный объем сжиженного природного газа (СПГ) в Соединенных Штатах — более 22 миллиардов кубов на сумму 12 миллиардов евро.NVLВ комиссии подчеркнули, что дальнейшее трансатлантическое сотрудничество должно привести к тому, чтобы США стали главным поставщиком газа на континент, которым сейчас остается Россия.РИА НовостиВ Кремле заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу и ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЕК выразила желание сделать США основным поставщиком газа в ЕвропуNVL10:54В Еврокомиссии хотят сделать США основным поставщиком газа в ЕвросоюзРИА Новости10:22Самое цитируемоеЕврокомиссия желает видеть США основным поставщиком газа в ЕСFBM.ru11:12Евросоюз хочет, чтобы Штаты стали его основным поставщиком «голубого топлива»ПРАЙМ10:56Еврокомиссия выразила желание сделать США основным поставщиком газа в ЕвропуBanki Loans11:18Еврокомиссия выразила желание сделать США основным поставщиком газа в ЕвропуRT на русском10:19В ЕС заявили, что хотят, чтобы США стали основным поставщиком газа в европейские страныОреанда-Новости09:59Показать ещёОценить154Поделиться