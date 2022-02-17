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Еврокомиссия выразила желание сделать США основным поставщиком газа в Европу

Еврокомиссия выразила желание, чтобы основным поставщиком газа стали Соединённые Штаты.
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Согласно данным ЕК, в прошлом году страны Евросоюза (ЕС) закупили рекордный объем сжиженного природного газа (СПГ) в Соединенных Штатах — более 22 миллиардов кубов на сумму 12 миллиардов евро.
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В комиссии подчеркнули, что дальнейшее трансатлантическое сотрудничество должно привести к тому, чтобы США стали главным поставщиком газа на континент, которым сейчас остается Россия.
РИА Новости
В Кремле заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу и ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.
РИА Новости

Подробнее о событии

ЕК выразила желание сделать США основным поставщиком газа в Европу
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