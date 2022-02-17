RT на русскомЕврокомиссия выразила желание сделать США основным поставщиком газа в ЕвропуЕвросоюз намерен сделать Соединенные Штаты основным поставщиком природного газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Еврокомиссии «Торговля СПГ между ЕС и США».Экономика сегодняСогласно данным ЕК, в прошлом году страны Евросоюза (ЕС) закупили рекордный объем сжиженного природного газа (СПГ) в Соединенных Штатах — более 22 миллиардов кубов на сумму 12 миллиардов евро.NVLВ комиссии подчеркнули, что дальнейшее трансатлантическое сотрудничество должно привести к тому, чтобы США стали главным поставщиком газа на континент, которым сейчас остается Россия.РИА НовостиВ ЕК отметили, что природный газ играет центральную роль в энергетической системе Евросоюза, в том числе в контексте энергетической трансформации.Life.ruЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомLife.ruЭкономика сегодняЦентральная Служба НовостейНародные новостиРамблерПодробнее о событииЕК: США могут стать основным поставщиком газа в ЕвропуЭкономика сегодня12:22В Еврокомиссии хотят сделать США основным поставщиком газа в ЕвросоюзРИА Новости10:22Самое цитируемоеЕврокомиссия выразила желание сделать США основным поставщиком газа в ЕвропуBanki Loans11:18Евросоюз хочет, чтобы Штаты стали его основным поставщиком «голубого топлива»ПРАЙМ10:56Евросоюз захотел, чтобы США стали основным поставщиком газа в ЕСNews.ru11:39Еврокомиссия выразила желание сделать США основным поставщиком газа в ЕвропуRT на русском10:19В ЕС заявили, что хотят, чтобы США стали основным поставщиком газа в европейские страныОреанда-Новости09:59Показать ещёОценить420Поделиться