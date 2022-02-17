Хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы, посол доброй воли ООН, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов в беседе с Радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru) прокомментировал ситуацию с обнаружением допинга в пробах Камилы Валиевой, а также поделился впечатлениями от ее сегодняшнего выступления.
Глава региона, открывая совещание, отметил, что с одной стороны, нынешняя волна COVID-19 и штамм "омикрон" характеризуются более легким течением болезни и уменьшением случаев госпитализации, с другой – значительно выросли темпы заболеваемости, а значит, и количество обращений в медицинские учреждения.