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Еврокомиссия выразила желание сделать США основным поставщиком газа в Европу

Евросоюз намерен сделать Соединенные Штаты основным поставщиком природного газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Еврокомиссии «Торговля СПГ между ЕС и США».
Экономика сегодня
Согласно данным ЕК, в прошлом году страны Евросоюза (ЕС) закупили рекордный объем сжиженного природного газа (СПГ) в Соединенных Штатах — более 22 миллиардов кубов на сумму 12 миллиардов евро.
NVL
В комиссии подчеркнули, что дальнейшее трансатлантическое сотрудничество должно привести к тому, чтобы США стали главным поставщиком газа на континент, которым сейчас остается Россия.
РИА Новости
В ЕК отметили, что природный газ играет центральную роль в энергетической системе Евросоюза, в том числе в контексте энергетической трансформации.
Life.ru

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ЕК: США могут стать основным поставщиком газа в Европу
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В Еврокомиссии хотят сделать США основным поставщиком газа в Евросоюз
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