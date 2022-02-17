Будьте в Плюсе

Еврокомиссия выразила желание сделать США основным поставщиком газа в Европу

Евросоюз намерен сделать Соединенные Штаты основным поставщиком природного газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Еврокомиссии «Торговля СПГ между ЕС и США».
Экономика сегодня
Согласно данным ЕК, в прошлом году страны Евросоюза (ЕС) закупили рекордный объем сжиженного природного газа (СПГ) в Соединенных Штатах — более 22 миллиардов кубов на сумму 12 миллиардов евро.
NVL
В комиссии подчеркнули, что дальнейшее трансатлантическое сотрудничество должно привести к тому, чтобы США стали главным поставщиком газа на континент, которым сейчас остается Россия.
РИА Новости
В ЕК отметили, что природный газ играет центральную роль в энергетической системе Евросоюза, в том числе в контексте энергетической трансформации.
Life.ru

Подробнее о событии

Евросоюз захотел, чтобы США стали основным поставщиком газа в ЕС
News.ruвчера в 11:39
В Еврокомиссии хотят сделать США основным поставщиком газа в Евросоюз
РИА Новостивчера в 10:22
Самое цитируемое
Еврокомиссия выразила желание сделать США основным поставщиком газа в Европу
Banki Loansвчера в 11:18
Евросоюз хочет, чтобы Штаты стали его основным поставщиком «голубого топлива»
ПРАЙМвчера в 10:56
ЕК: США могут стать основным поставщиком газа в Европу
Экономика сегоднявчера в 12:22
Еврокомиссия выразила желание сделать США основным поставщиком газа в Европу
RT на русскомвчера в 10:19
В ЕС заявили, что хотят, чтобы США стали основным поставщиком газа в европейские страны
Ореанда-Новостивчера в 09:59

Интересное

Oppo представит 24 февраля линейку смартфонов Find X5

Компания Oppo разослала приглашения на официальную презентацию новой серии смартфонов Find X5.
MobiDevicesвчера в 09:15

CAS: триметазидин мог попасть в организм Камилы Валиевой через лекарство её дедушки

CAS подтвердил, что триметазидин мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства, которое принимает её дедушка.
Чемпионатвчера в 15:41

В московском метро на станции «Тульская» избили двух полицейских

В московском метро на станции «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской линии двое мужчин избили двух полицейских после требования сотрудников МВД предъявить документы, один из нападавших скрылся.
РБКвчера в 15:57

Захарова: Москва выслала заместителя посла США в ответ на высылку российского дипломата

Москва предписала заместителю посла США Бартлу Горману покинуть Россию в ответ на высылку Вашингтоном советника-посланника российского посольства.
РБКвчера в 13:55

Песков заявил, что слова Байдена о якобы нападении РФ на Украину нагнетают напряженность

Байден уже называл дату якобы вторжения России на Украину — по словам американского президента, это должно было произойти 16 февраля.
Lenta.ruвчера в 11:33

Минобороны Великобритании опубликовало карту направлений наступления России на Украину

Минобороны Великобритании опубликовали карту, на которой изображены направления главных ударов российских войск при «вторжении» на Украину.
Lenta.ruвчера в 12:28

Яна Чурикова заразилась коронавирусом

Яна Чурикова рассказала, что тоже столкнулась с COVID-19. Тем не менее, Яна не жалеет о сделанной ранее прививке.
RuNews24.ruвчера в 15:27

Наблюдения галактики М77 подтвердили Единую модель активных ядер галактик

Результаты наблюдений подтвердили предложенную 30 лет назад теорию Единой модели активных ядер галактик (АЯГ), согласно которой все АЯГ имеют одинаковую базовую структуру.
Lenta.ruвчера в 11:56

Рубль снижается более чем на 1% к доллару и евро

По состоянию на 11:41 мск, после сообщений о военном обострении на Донбассе, доллар торговался на уровне 76,32 рубля (+1,42%), евро - на уровне 86,74 рубля (+1,21%).
ТАССвчера в 04:13

Франция, Германия и еще четыре страны призвали Россию не признавать ДНР и ЛНР

Шесть европейских стран призвали Россию не признавать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).
Lenta.ruвчера в 15:57