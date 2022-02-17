RT на русскомЕврокомиссия выразила желание сделать США основным поставщиком газа в ЕвропуВ январе 2021 года Евросоюз импортировал из США рекордный объём СПГ на сумму €4,1 млрд и желает, чтобы американцы стали основным поставщиком газа в союз, заявили в Еврокомиссии.RT на русскомВ комиссии подчеркнули, что дальнейшее трансатлантическое сотрудничество должно привести к тому, чтобы США стали главным поставщиком газа на континент, которым сейчас остается Россия.РИА НовостиВ начале 2021-го импорт достиг максимального месячного значения в 4,4 млрд кубометров (4,1 млрд евро).Экономика сегодняВице-премьер России Александр Новак отмечал, что запуск газопровода «Северный поток — 2» уже сегодня может стабилизировать ситуацию на европейском газовом рынке.RT на русскомЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомLife.ruPravda.RuЦентральная Служба НовостейПодробнее о событииЕвросоюз захотел, чтобы США стали основным поставщиком газа в ЕСNews.ru11:39В Еврокомиссии хотят сделать США основным поставщиком газа в ЕвросоюзРИА Новости10:22Самое цитируемоеЕврокомиссия выразила желание сделать США основным поставщиком газа в ЕвропуBanki Loans11:18ЕК выразила желание сделать США основным поставщиком газа в ЕвропуNVL10:54Евросоюз хочет, чтобы Штаты стали его основным поставщиком «голубого топлива»ПРАЙМ10:56Еврокомиссия выразила желание сделать США основным поставщиком газа в ЕвропуRT на русском10:19В ЕС заявили, что хотят, чтобы США стали основным поставщиком газа в европейские страныОреанда-Новости09:59Показать ещёОценить241Поделиться