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Еврокомиссия выразила желание сделать США основным поставщиком газа в Европу

В январе 2021 года Евросоюз импортировал из США рекордный объём СПГ на сумму €4,1 млрд и желает, чтобы американцы стали основным поставщиком газа в союз, заявили в Еврокомиссии.
RT на русском
В комиссии подчеркнули, что дальнейшее трансатлантическое сотрудничество должно привести к тому, чтобы США стали главным поставщиком газа на континент, которым сейчас остается Россия.
РИА Новости
В начале 2021-го импорт достиг максимального месячного значения в 4,4 млрд кубометров (4,1 млрд евро).
Экономика сегодня
Вице-премьер России Александр Новак отмечал, что запуск газопровода «Северный поток — 2» уже сегодня может стабилизировать ситуацию на европейском газовом рынке.
RT на русском

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Евросоюз захотел, чтобы США стали основным поставщиком газа в ЕС
News.ru11:39
В Еврокомиссии хотят сделать США основным поставщиком газа в Евросоюз
РИА Новости10:22
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