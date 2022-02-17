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Еврокомиссия выразила желание сделать США основным поставщиком газа в Европу

В январе 2021 года Евросоюз импортировал из США рекордный объём СПГ на сумму €4,1 млрд и желает, чтобы американцы стали основным поставщиком газа в союз, заявили в Еврокомиссии.
RT на русском
В настоящее время главным поставщиком природного газа в Евросоюз является Россия.
ПРАЙМ
В комиссии подчеркнули, что дальнейшее трансатлантическое сотрудничество должно привести к тому, чтобы США стали главным поставщиком газа на континент, которым сейчас остается Россия.
РИА Новости
Вице-премьер России Александр Новак отмечал, что запуск газопровода «Северный поток — 2» уже сегодня может стабилизировать ситуацию на европейском газовом рынке.
RT на русском

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ЕК: США могут стать основным поставщиком газа в Европу
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