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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Еврокомиссия выступила против санкций США по «Северному потоку-2»

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Европа выступает против введения санкций в отношении европейских компаний, занимающихся бизнесом. В ЕК намерены разработать предложения по повышению устойчивости Евросоюза к таким санкциям. Стано добавил, что ЕС намерен обсудить с США вопрос об ограничительных мерах.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Еврокомиссия раскритиковала новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Еврокомиссия выступает против планов США ужесточить экономические ограничения в отношении газопровода "Северный поток — 2", заявил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК Петер Стано.
РИА Новостивчера в 10:19
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Газета.Ru

Еврокомиссия выступила против санкций по «Северному потоку - 2»

Газета.Ruвчера в 13:30
RT на русском

ЕК выступила против санкций США в отношении «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 10:39
Коммерсантъ

Еврокомиссия разрабатывает предложения по защите от санкций по «Северному потоку-2»

Коммерсантъвчера в 11:01
РБК

Еврокомиссия выступила против расширения санкций по «Северному потоку-2»

РБКвчера в 10:41
Взгляд.ру

ЕК раскритиковала новые санкции США против «Северного потока – 2»

Взгляд.рувчера в 12:27
РИА Новости

Еврокомиссия раскритиковала новые санкции США по «Северному потоку — 2»

РИА Новостивчера в 10:19
ТК Звезда

Еврокомиссия раскритиковала новые санкции США по «Северному потоку - 2»

ТК Звездавчера в 10:06

Чубайс назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями

Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Чубайса своим специальным представителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщили в пятницу в пресс-службе Кремля.
Чубайс назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями
ТАССвчера в 12:30

Цунода завоевал финальный поул сезона Ф2, Шумахер попал в аварию

Хаотичная квалификация на короткой трассе в Бахрейне завершилась под красными флагами: лидер сезона Мик Шумахер, готовясь к решающему быстрому кругу, был невнимателен при обгоне Роя Ниссани – их машины столкнулись, засыпав трассу обломками и вынудив судей остановить сессию досрочно.
Motorsport.com Россиявчера в 12:29

Калужские отельеры расходятся в оценке перспектив турпотока в новогоднюю столицу

По оценкам представителя гостиницы, количество заказов на новогодние праздники находится примерно на уровне прошлого года, а вот ноябрь был для гостиницы провальным: "едва наскребли на зарплату".
Интерфаксвчера в 12:20

ООН: тяжелейший за 75 лет гуманитарный кризис может наступить в 2021 году

Миру в 2021 году грозит тяжелейший за 75 лет гуманитарный кризис, если страны не предоставят необходимого финансирования, заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.
Коммерсантъвчера в 14:14

«Реал» провёл переговоры с Почеттино

Бывший наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино может возглавить «Реал», пишет sport.es.Сообщается, что представители мадридского клуба уже вышли на контакт с аргентинцем.
Soccer.ruвчера в 02:23

Японский зонд «Хаябуса-2» сбросит на Землю капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу

Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") завершит в субботу свою первую миссию, которая заключалась в исследовании отдаленного астероида Рюгу диаметром 900 м. Аппарат, подойдя на расстояние около 220 тыс. км от Земли, сбросит специальную капсулу с образцами грунта, взятого с поверхности небесного тела.
ТАСС16:04

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Разработчики из Undead Labs выпустили обновление для State of Decay 2. Теперь проект оптимизирован для новых консолей Microsoft — старшей Xbox Series X и младшей Xbox Series S. Обладателей систем ждёт увеличенная скорость загрузки, повышенная детализация теней и мира, а также увеличенная кадровая частота — игра работает при 60 FPS в разрешении вплоть до 4К.
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ГРУ проверит достоверность и степень секретности данных по делу Ивана Сафронова

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Карлссон — о снятии шведской команды с декабрьских этапов Кубка мира: я получила пощёчину

Чемпионка мира Фрида Карлссон разочарована решением сборной Швеции по лыжным гонкам сняться с декабрьских этапов Кубка мира, которые пройдут в Давосе (Швейцария) и Дрездене (Германия).
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Черчесов назвал лучшего молодого игрока РПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поставил защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева на первое место в списке номинантов ежегодной премии "Первая пятерка", вручаемой лучшему молодому футболисту (до 21 года) Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В финал опроса вышел гол капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, забитый им в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году, и шайба экс-форварда «Коламбус Блю Джекетс» Рика Нэша в матче с теми же «Койотс» в 2008 году.
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