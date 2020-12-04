Европа выступает против введения санкций в отношении европейских компаний, занимающихся бизнесом. В ЕК намерены разработать предложения по повышению устойчивости Евросоюза к таким санкциям. Стано добавил, что ЕС намерен обсудить с США вопрос об ограничительных мерах.

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