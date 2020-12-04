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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Еврокомиссия выступила против санкций США по «Северному потоку-2»

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Европа выступает против введения санкций в отношении европейских компаний, занимающихся бизнесом. В ЕК намерены разработать предложения по повышению устойчивости Евросоюза к таким санкциям. Стано добавил, что ЕС намерен обсудить с США вопрос об ограничительных мерах.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Еврокомиссия раскритиковала новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Еврокомиссия выступает против планов США ужесточить экономические ограничения в отношении газопровода "Северный поток — 2", заявил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК Петер Стано.
РИА Новостивчера в 10:19
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Коммерсантъ

Еврокомиссия разрабатывает предложения по защите от санкций по «Северному потоку-2»

Коммерсантъвчера в 11:01
Российская газета

В Еврокомиссии раскритиковали новые санкции США по «Северному потоку-2»

Российская газетавчера в 11:30
Взгляд.ру

ЕК раскритиковала новые санкции США против «Северного потока – 2»

Взгляд.рувчера в 12:27
Газета.Ru

Еврокомиссия выступила против санкций по «Северному потоку - 2»

Газета.Ruвчера в 13:30
РБК

Еврокомиссия выступила против расширения санкций по «Северному потоку-2»

РБКвчера в 10:41
РИА Новости

Еврокомиссия раскритиковала новые санкции США по «Северному потоку — 2»

РИА Новостивчера в 10:19
ТК Звезда

Еврокомиссия раскритиковала новые санкции США по «Северному потоку - 2»

ТК Звездавчера в 10:06

Халили и Гараничев присоединятся к сборной России на этапах Кубка мира в Хохфильцене

Официальный сайт Союза биатлонистов России сообщил, что начиная с третьего этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене к национальной команде присоединятся Карим Халили и Евгений Гараничев.
Советский спортвчера в 12:21

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