Еврокомиссия выступила против санкций США по «Северному потоку-2»
Европа выступает против введения санкций в отношении европейских компаний, занимающихся бизнесом. В ЕК намерены разработать предложения по повышению устойчивости Евросоюза к таким санкциям. Стано добавил, что ЕС намерен обсудить с США вопрос об ограничительных мерах.В источнике
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Еврокомиссия раскритиковала новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Еврокомиссия выступает против планов США ужесточить экономические ограничения в отношении газопровода "Северный поток — 2", заявил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК Петер Стано.
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