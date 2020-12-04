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Еврокомиссия выступила против санкций по «Северному потоку-2»

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Еврокомиссия раскритиковала намерение Вашингтона включить в оборонный бюджет США новый пакет санкций против "Северного потока – 2" - экспортного газопровода из России в Германию.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Еврокомиссия раскритиковала новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Еврокомиссия выступает против планов США ужесточить экономические ограничения в отношении газопровода "Северный поток — 2", заявил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК Петер Стано.
РИА Новости10:19
Подробнее о событии
Газета.Ru

Еврокомиссия выступила против санкций по «Северному потоку-2»

Газета.Ru13:30
Взгляд.ру

ЕК раскритиковала новые санкции США против «Северного потока – 2»

Взгляд.ру12:27
Финмаркет

Немецкий бизнес критикует планы США расширить санкции в отношении «Северного потока 2»

Финмаркет09:47
Комсомольская правда

Еврокомиссия раскритиковала санкции США по «Северному потоку 2»

Комсомольская правда11:46
РБК

Еврокомиссия выступила против расширения санкций по «Северному потоку-2»

РБК10:41
РИА Новости

Еврокомиссия раскритиковала новые санкции США по «Северному потоку — 2»

РИА Новости10:19
Коммерсантъ

Еврокомиссия разрабатывает предложения по защите от санкций по «Северному потоку-2»

Коммерсантъ11:01

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