Еврокомиссия выступила против санкций по «Северному потоку-2»
Еврокомиссия раскритиковала намерение Вашингтона включить в оборонный бюджет США новый пакет санкций против "Северного потока – 2" - экспортного газопровода из России в Германию.В источнике
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Еврокомиссия раскритиковала новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Еврокомиссия выступает против планов США ужесточить экономические ограничения в отношении газопровода "Северный поток — 2", заявил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК Петер Стано.
РИА Новости10:19
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