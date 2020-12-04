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Еврокомиссия выступила против усиления санкций США по «Северному потоку — 2»

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Еврокомиссия выступает против ужесточения американских ограничительных мер в отношении газопровода «Северный поток — 2», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы Еврокомиссии Петера Стано.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Еврокомиссия раскритиковала новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Еврокомиссия выступает против планов США ужесточить экономические ограничения в отношении газопровода "Северный поток — 2", заявил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК Петер Стано.
РИА Новости10:19
Подробнее о событии
Российская газета

В Еврокомиссии раскритиковали новые санкции США по «Северному потоку-2»

Российская газета11:30
РИА Новости

Еврокомиссия раскритиковала новые санкции США по «Северному потоку — 2»

РИА Новости10:19
РБК

Еврокомиссия выступила против расширения санкций по «Северному потоку-2»

РБК10:41
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Еврокомиссия разрабатывает предложения по защите от санкций по «Северному потоку-2»

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Еврокомиссия раскритиковала новые санкции США по «Северному потоку - 2»

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В ЕК прокомментировали возможные санкции США по «Северному потоку - 2»

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ЕК заявила о готовности защищать свои интересы от санкций США

Взгляд.ру09:57

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Интерфакс03:19