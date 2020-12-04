Еврокомиссия выступила против усиления санкций США по «Северному потоку — 2»
Еврокомиссия выступает против ужесточения американских ограничительных мер в отношении газопровода «Северный поток — 2», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы Еврокомиссии Петера Стано.В источнике
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Еврокомиссия раскритиковала новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Еврокомиссия выступает против планов США ужесточить экономические ограничения в отношении газопровода "Северный поток — 2", заявил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК Петер Стано.
РИА Новости10:19
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