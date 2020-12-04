Почему крайне опасно зимой переводить коробку передач в «нейтраль»

Да и на машине с «автоматом» нередко — как правило, на светофорах — переводят рычаг селектора в положение N. Зимой этим привычкам не изменяют, утверждая, что так можно уменьшить расход топлива.