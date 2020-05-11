Политика
Lenta.ruЕврокомиссия задумалась о санкциях для Германии
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен задумалась о санкциях для Германии в связи с решением Федерального конституционного суда (ФКС) страны по Европейскому центробанку (ЕЦБ).
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Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости вчера в 10:02
Общество
МВД назвало регионы, где чаще всего нарушают режим самоизоляции
Больше всего режим самоизоляции нарушают в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях и Дагестане, сообщил «РИА Новости» начальник управления МВД по охране общественного порядка Юрий Валяев.
Коммерсантъ 21:42
Политика
Климкин заявил, что у России нет права на празднование Дня Победы
Киев, 11 мая 2020, 04:47 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия якобы использует празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне для того, чтобы «мобилизовывать и раскручивать новые войны» и поэтому РФ не заслуживает права отмечать эту дату.
REGNUM 21:47
Происшествия
Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
Житель Ставропольского края, бросивший гранату во двор к шумевшим соседям, был пьян, заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
РИА Новости 18:12
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 18 мая
На всей территории Самарской области сохраняется режим ограничительных мер до 18 мая.
ГТРК Самара 08:22
Единоборства
Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения в бою с Гэтжи
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона после его поражения в бою с соотечественником Джастином Гэтжи.
РИА Новости 18:06
Общество
Омский губернатор продлил «самоизоляцию» и открыл магазины одежды
В некоторых регионах режим уже продлили, в других — возобновляют работу некоторых компаний.
Тайга.инфо 22:30
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Футбол
Головин занял третье место в голосовании за лучшего плеймейкера Лиги 1
Французское издание L'Equipe провело голосование, на котором был определён лучший плеймейкер Лиги 1. Последние новости футбола на Sport.ru По итогам голосования лучшим плеймейкером был признан форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, набравший 56% голосов.
Sport.ru 07:29
Происшествия
В Красногорске при пожаре в хосписе погибли 10 человек
Пожар произошел в частном хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Погибли, по последним данным, 10 человек.
BFM.ru 19:00
Общество
Режим самоизоляции в Оренбургской области продлили до 17 мая
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции, введенный в регионе в связи с пандемией коронавируса, до 17 мая.
ТАСС 08:26
Политика
Шеф-повар рассказал о меню на приемах в Кремле
Моя Москва.онлайн 05:55
Армия и оружие
Из Италии вылетел четвертый самолет с российскими военными
Четвертый самолет с российскими военными специалистами, помогавшими бороться с коронавирусом, вылетел из Италии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны.
Lenta.ru вчера в 12:39
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства.
РИА Новости 08 мая в 17:15
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 11:57
Общество
В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции
Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
Inkazan 09:30
Единоборства
Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249
В воскресенье, 10 мая, в Джексонвилле (Флорида, США) состоялся первый после массовой отмены соревнований турнир UFC.
ГЛАС.RU вчера в 22:33
Общество
Китай готовится к распродаже государственного долга США
Напомним, ранее в США прозвучали предложения отказаться от долговых обязательств перед КНР.
Деловое.ТВ 08:47
Общество
Геннадий Орлов: «Больше верю врачам, чем Малышевой»
Врачи рассказывают об этом, и я больше верю этим врачам, чем Малышевой и всем остальным. Врачи умирают, а им еще и не хотят платить.
Спорт-Экспресс 13:19
Кино
Энди Серкис: Новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории
Отдельно Серкис отметил проработку сюжета нового проекта: "Я восхищен сценарием, который написал Мэтт".
Российская газета вчера в 09:59
Наука
Масс-спектрометр позволил увидеть атомные переходы в реальном времени
Международная группа физиков при участии ученых из России увидела изменения массы по-разному заряженных ионов рения с помощью масс-спектрометра PENTATRAP, который был построен в университете Макса Планка в Гейдельберге, Германия.
N+1 08 мая в 06:36
Общество
Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России
Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России.
РИА Новости 09:03
Экономика
Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
В экспертной среде все больше экономистов начинают думать, что в среднесрочной перспективе нас может ждать неизбежная девальвация рубля.
Banki-vrn.ru 18:55
Шоу-бизнес
Жена Песьякова опубликовала фото в купальнике
Чемпионат 15:51
Здоровье
В Якутске в пансионате для престарелых выявлено 9 случаев коронавирусной инфекции
В связи с регистрацией новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у проживающего в пансионате для престарелых «Доверие» в г. Якутске Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) 2 мая 2020 г. проведена внеплановая выездная проверка, согласованная с прокуратурой Республики Саха (Якутия), в отношении индивидуального предпринимателя.
SakhaPress.ru 20:08
Экономика
Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
РБК 08:34
Шоу-бизнес
27-летняя Алена Шишкова кардинально изменила имидж
В отличие от многих своих коллег по шоу-бизнесу 27-летняя Алена Шишкова крайне редко делится подробностями личной жизни.
Вокруг ТВ 10:13
Общество
Россиян предупредили о резком похолодании
Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать.
РИА Новости 18:07