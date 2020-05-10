Брюссель, 10 мая 2020, 16:19 — REGNUM Санкции могут быть введены против Германии со стороны Европейского союза, заявили 10 мая в Европейской комиссии, сообщает DPA.

Брюссель может ввести против Берлина санкции из-за решения по ЦБ ЕС

Происшествия Не менее 11 человек пострадали при взрыве в сирийском Эль-Бабе Не менее 11 человек получили ранения в результате взрыва в городе Эль-Баб на северо-западе Сирии.

Общество Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к «катастрофе» В 2020 году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут катастрофу в системе здравоохранения, заявили ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге. 83

Политика Представитель Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции Представитель вице-президента США Майка Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции, в понедельник он планирует быть в Белом доме, сообщает телеканал CNN. 1

Здоровье Ослабление режима самоизоляции в Забайкалье начнется со спорта В Забайкалье еще не принято решение об отмене режима самоизоляции - за последние двое суток в крае выявлено 72 новых случая заболеваемости коронавирусом. 7

Футбол РФС назвал высокими шансы на возобновление чемпионата России Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев назвал высокими шансы на возобновление чемпионата России.

Происшествия Шесть пострадавших при возгорании в Красногорске помещены в реанимацию Красногорск, 11 мая 2020, 02:57 — REGNUM Шесть тяжело пострадавших из-за возгорания в хосписе «Второй дом» в Красногорске помещены в реанимацию, еще трое направлены в терапевтическое отделении. 126

Авто Назвали дату показа обновленного кроссовера Suzuki Vitara Как сообщает японское издание Best Car, новое поколение кроссовера Suzuki Vitara представят в октябре нынешнего года. 1

Кино Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили Изначально провести каннский фестиваль планировалось с 12 по 23 мая, однако на фоне пандемии организаторы приняли решении перенсти его. 2

Общество Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 33

Политика Путин 11 мая примет решение по режиму нерабочих дней Москва, 11 мая 2020, 00:27 — REGNUM Сегодня, 11 мая. президент Российской Федерации Владимир Путин проведен очередное онлайн-совещание на тему дальнейшего развития ситуации с коронавирусом в России. 4K

Общество В Чехии смягчают действующие из-за COVID-19 социальные ограничения Очередной этап снятия социальных ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, начинается в Чехии с понедельника, 11 мая.

Общество Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев. 1K

Политика США дали задний ход после резонансного заявления о победителях нацизма Посольство Соединенных Штатов в Москве не смогло объяснить, почему в поздравительном сообщении Белого дома, приуроченном к 75-й годовщине Победы, среди стран-победителей нацизма упоминаются только США и Великобритания, в то время как о СССР не сказано ни слова. 3

Экономика Около 40% россиян могут просрочить платежи по кредитам Сотрудники наиболее уязвимых и пострадавших от пандемии коронавируса компаний могут просрочить выплаты по кредитам, полученным в банках и у микрофинансовых организаций (МФО).

Здоровье В Екатеринбурге оштрафовали врача, лечившего коронавирус на дому 8 мая решением Чкаловского районного суда в Екатеринбурге оштрафовали врача городской клинической больницы № 24 Алексея Малинкина, лечившего коронавирус на дому. 66

Авто АвтоВАЗ запатентовал три названия для своих новых моделей Тольятти, Самарская область, 8 мая 2020, 12:53 — REGNUM Компания АвтоВАЗ запатентовала три названия для своих будущих моделей — Tensa, Forta и Kayna. 451

Происшествия Открытое горение на птицеферме в Челябинской области ликвидировано Пожарные ликвидировали открытое горение на птицеферме Уральской мясной компании на станции Муслюмово Кунашакского микрорайона Челябинской области.

Футбол Букмекер Pinnacle возобновил прием ставок на матчи чемпионата Германии Букмекер Pinnacle возобновил прием ставок. 16 мая состоятся шесть матчей чемпионата Германии.

Общество В Приморье продлили ограничения из-за коронавируса до 31 мая Власти Приморского края продлили действие ограничительных мер в регионе до 31 мая включительно в связи с ситуацией с распространением коронавируса. 36