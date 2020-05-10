Политика
REGNUMБрюссель может ввести против Берлина санкции из-за решения по ЦБ ЕС
Брюссель, 10 мая 2020, 16:19 — REGNUM Санкции могут быть введены против Германии со стороны Европейского союза, заявили 10 мая в Европейской комиссии, сообщает DPA.
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Общество
Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США
В ответ, как утверждают СМИ, Китай — второй крупнейший держатель госдолга США — планирует выбросить на рынок существенный объем трежерис.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Не менее 11 человек пострадали при взрыве в сирийском Эль-Бабе
Не менее 11 человек получили ранения в результате взрыва в городе Эль-Баб на северо-западе Сирии.
Известия 15:16
Происшествия
Пенсионерку в Москве оставили у подъезда после выписки из больницы
По словам соседки, женщина просидела на скамейке несколько часов без телефона и ключей от дома.
Говорит Москва 11:28
Гаджеты
Стали известны параметры смартфона Honor X10 и X10 Pro
Стали известны технические параметры смартфона Honor X10 и его модификации X10 Pro.
Дни24 09:18
Общество
Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к «катастрофе»
В 2020 году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут катастрофу в системе здравоохранения, заявили ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге.
РИА Новости 13:44
Политика
Представитель Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции
Представитель вице-президента США Майка Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции, в понедельник он планирует быть в Белом доме, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 19:11
Здоровье
Ослабление режима самоизоляции в Забайкалье начнется со спорта
В Забайкалье еще не принято решение об отмене режима самоизоляции - за последние двое суток в крае выявлено 72 новых случая заболеваемости коронавирусом.
Московский Комсомолец Чита 05:42
Футбол
РФС назвал высокими шансы на возобновление чемпионата России
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев назвал высокими шансы на возобновление чемпионата России.
Аргументы и Факты 14:36
Происшествия
Шесть пострадавших при возгорании в Красногорске помещены в реанимацию
Красногорск, 11 мая 2020, 02:57 — REGNUM Шесть тяжело пострадавших из-за возгорания в хосписе «Второй дом» в Красногорске помещены в реанимацию, еще трое направлены в терапевтическое отделении.
REGNUM 19:57
Авто
Назвали дату показа обновленного кроссовера Suzuki Vitara
Как сообщает японское издание Best Car, новое поколение кроссовера Suzuki Vitara представят в октябре нынешнего года.
Тарантас Ньюс вчера в 12:05
Кино
Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили
Изначально провести каннский фестиваль планировалось с 12 по 23 мая, однако на фоне пандемии организаторы приняли решении перенсти его.
Коммерсантъ 17:38
Общество
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 20:47
Политика
Путин 11 мая примет решение по режиму нерабочих дней
Москва, 11 мая 2020, 00:27 — REGNUM Сегодня, 11 мая. президент Российской Федерации Владимир Путин проведен очередное онлайн-совещание на тему дальнейшего развития ситуации с коронавирусом в России.
REGNUM 17:27
Общество
В Чехии смягчают действующие из-за COVID-19 социальные ограничения
Очередной этап снятия социальных ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, начинается в Чехии с понедельника, 11 мая.
Известия 19:19
Общество
Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России
За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев.
Lenta.ru 10:46
Политика
США дали задний ход после резонансного заявления о победителях нацизма
Посольство Соединенных Штатов в Москве не смогло объяснить, почему в поздравительном сообщении Белого дома, приуроченном к 75-й годовщине Победы, среди стран-победителей нацизма упоминаются только США и Великобритания, в то время как о СССР не сказано ни слова.
ЛигаNews.net 15:55
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми
Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru вчера в 09:00
Политика
Климкин отказал России в праве отмечать день Победы
Россия не имеет права отмечает день Победы над нацизмом.
РИА Новости 21:03
Космос
Ученый не исключает попадания коронавируса на Землю с Марса
Вирусы инопланетного происхождения могут попасть на Землю через привезенные образцы марсианских пород, предостерег профессор Стэнфордского университета Скотт Хаббард.
Народные новости 03:35
Экономика
Около 40% россиян могут просрочить платежи по кредитам
Сотрудники наиболее уязвимых и пострадавших от пандемии коронавируса компаний могут просрочить выплаты по кредитам, полученным в банках и у микрофинансовых организаций (МФО).
Телеканал 360° 20:42
Здоровье
В Екатеринбурге оштрафовали врача, лечившего коронавирус на дому
8 мая решением Чкаловского районного суда в Екатеринбурге оштрафовали врача городской клинической больницы № 24 Алексея Малинкина, лечившего коронавирус на дому.
Твой Континент вчера в 03:41
Авто
АвтоВАЗ запатентовал три названия для своих новых моделей
Тольятти, Самарская область, 8 мая 2020, 12:53 — REGNUM Компания АвтоВАЗ запатентовала три названия для своих будущих моделей — Tensa, Forta и Kayna.
REGNUM 08 мая в 05:53
Здоровье
В Приморье за сутки зафиксировали 48 новых случаев коронавируса
Почти 50 новых случаев коронавируса за сутки подтверждено в Приморье, общее число заболевших достигло 856, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 21:45
Происшествия
Открытое горение на птицеферме в Челябинской области ликвидировано
Пожарные ликвидировали открытое горение на птицеферме Уральской мясной компании на станции Муслюмово Кунашакского микрорайона Челябинской области.
ТАСС 18:02
Шоу-бизнес
Фотограф опубликовал архивное фото обнаженной Ксении Собчак
Откровенный кадр был сделан 11 лет назад. Фотограф Александр Гусов опубликовал архивное фото Ксении Собчак.
Srnsk 05:05
Футбол
Букмекер Pinnacle возобновил прием ставок на матчи чемпионата Германии
Букмекер Pinnacle возобновил прием ставок. 16 мая состоятся шесть матчей чемпионата Германии.
Vprognoze.ru 08 мая в 04:49
Общество
В Приморье продлили ограничения из-за коронавируса до 31 мая
Власти Приморского края продлили действие ограничительных мер в регионе до 31 мая включительно в связи с ситуацией с распространением коронавируса.
RT на русском 06:47
Общество
Эксперт объяснил, как безопасно начинать разговор по телефону
Начинать разговор по телефону можно с каких угодно слов – использование "алло" вместо "да" не имеет под собой реальных оснований с точки зрения безопасности от действий мошенников, однако ничего лишнего незнакомцам говорить не следует, рассказал основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.
ПРАЙМ 19:02