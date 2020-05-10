Политика

РИА НовостиРИА НовостиЕврокомиссия пригрозила Германии разбирательством

Европейская комиссия может начать разбирательство в отношении Германии в связи с решением немецкого конституционного суда от 5 мая о частичном несоответствии действий Европейского центрального банка основному закону этой страны, говорится в заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
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Еврокомиссия пригрозила Германии санкциями

Вести.Ruвчера в 09:17

Глава Еврокомиссии пригрозила Германии санкциями

Известиявчера в 12:51

Еврокомиссия может начать санкционную процедуру против Германии

Комсомольская правдавчера в 12:14

Брюссель может ввести против Берлина санкции из-за решения по ЦБ ЕС

REGNUMвчера в 09:19

Еврокомиссия пригрозила Германии разбирательством

РИА Новостивчера в 15:18

Еврокомиссия пригрозила Германии санкциями

News.ruвчера в 09:12

Глава ЕК пригрозила начать против Германии санкционную процедуру из-за решения суда по ЕЦБ

ТАССвчера в 08:55
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Авто

Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей

Российская газета вчера в 10:50
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Авто

АвтоВАЗ вновь поднимет цены на автомобили Lada

По данным издания, новые прайс-листы и письмо, в котором говорится об изменениях розничных цен автомобилей LADA, уже разосланы всем дилерским центрам.
Автоновости дня 09 мая в 03:35
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Общество

В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски

За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН вчера в 06:13
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Общество

На месте памятника Коневу в Праге появился унитаз

Украина.ру вчера в 04:30
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 75 случаев заражения коронавирусом

Семьдесят пять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, один пациент скончался, всего 1,1 тысячи случаев заражения, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:50
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Общество

Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов

Авиакомпании намерены ужесточить проверку адреса фактического проживания при посадке на вывозной рейс, следует из опубликованного в воскресенье сообщения в Telegram-канале, который был создан Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.
ТАСС вчера в 16:59
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России

Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать.
РИА Новости вчера в 18:07
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Происшествия

Власти Ставропольского края сообщили о 15 пострадавших при взрыве

Известия вчера в 16:20
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Общество

Названы регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции

В Москве и большинстве регионов введен режим всеобщей самоизоляции, во многих регионах он уже продлен до 31 мая.
РИА Новости вчера в 20:04
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Происшествия

В Красногорске при пожаре в хосписе погибли 10 человек

Пожар произошел в частном хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Погибли, по последним данным, 10 человек.
BFM.ru вчера в 19:00
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Политика

Климкин заявил, что у России нет права праздновать День Победы

Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом.
РИА Новости вчера в 21:03
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Происшествия

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM 09 мая в 16:51
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Фигурное катание

Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
Экономика сегодня вчера в 13:02
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Общество

В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM вчера в 15:37
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Общество

Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года

Опубликованная на сайте Reddit карта мира 1922 года удивила пользователей произошедшими с тех пор изменениями.
РИА Новости вчера в 14:44
7
Армия и оружие

В Оманском заливе военные Ирана потопили собственное судно

Тегеран, 11 мая 2020, 04:13 — REGNUM Сорок иранских моряк стали жертвами ошибочных действий военных Ирана, в результате чего был потоплен иранский корабль в Оманском заливе, сообщает агентство AAA.
REGNUM вчера в 21:13
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Экономика

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
РБК вчера в 08:34
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Здоровье

В Екатеринбурге оштрафовали врача, лечившего коронавирус на дому

8 мая решением Чкаловского районного суда в Екатеринбурге оштрафовали врача городской клинической больницы № 24 Алексея Малинкина, лечившего коронавирус на дому.
Твой Континент 09 мая в 03:41
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Происшествия

В Тамбовской области выявили 91 случай заражения коронавирусом

Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 91 пациента в Тамбовской области, среди заболевших оказалась трехдневная девочка, сообщает администрация региона.
РИА Новости вчера в 02:50
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Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

РИА Новости 09 мая в 10:02
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Футбол

«Никакой катастрофы и близко нет, это не эпидемия коронавируса». Сезон на Украине может возобновиться в конце мая

Никакой зашкаливающей смертности не наблюдается. И назвать это эпидемией можно только, учитывая всепланетный масштаб.
Спорт-Экспресс вчера в 10:25
Общество

Еще 139 случаев коронавируса выявили в Свердловской области

Всего на 10 мая в Свердловской области у 1844 человек подтвержден COVID-19, из них 350 человек выздоровели, в том числе 26 за минувшие сутки, три пациента с подтвержденным коронавирусом скончались.
Kursk.com вчера в 03:47
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Происшествия

На Сахалине у трех прибывших с материка выявили коронавирус

Число случаев коронавируса на Сахалине возросло до 41: трое вновь выявленных заболевших приехали с материка.
РИА Новости вчера в 21:38
7
Происшествия

Сотрудник СК задержан в Волгограде по обвинению в вымогательстве

Волгоград, 10 мая 2020, 23:26 — REGNUM В Волгоградской области сотрудник территориального подразделения управления Следственного комитета России по региону задержан в рамках уголовного дела о вымогательстве, совершенном группой лиц.
REGNUM вчера в 16:26
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Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные

Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
1,1K
Общество

«Роскосмос» подтвердил разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ»

Коммерсантъ вчера в 09:25
1,5K
Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 09 мая в 02:47
928
Политика

МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма

Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru вчера в 09:41
1,2K
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой покорила публику песней в честь Дня Победы

Евгений Алдонин опубликовал видео, на котором его дочь Вера исполняет песню в честь Дня Победы.
Bimru.ru вчера в 09:08
33
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют школы и детсады

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об ослаблении карантинных мер.
News.ru 09 мая в 15:00
39
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Урсула фон дер Ляйен
Немецкий политик
Немецкий и общеевропейский политик, с 1 декабря 2019 года - Председатель Европейской комиссии. Первая в истории женщина на этом посту. В прошлом занимала должности министра по делам семьи, министра труда и социальных вопросов, министра обороны Германии.
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