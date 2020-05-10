Политика
РИА НовостиЕврокомиссия пригрозила Германии разбирательством
Европейская комиссия может начать разбирательство в отношении Германии в связи с решением немецкого конституционного суда от 5 мая о частичном несоответствии действий Европейского центрального банка основному закону этой страны, говорится в заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
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Авто
Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей
Российская газета вчера в 10:50
Авто
АвтоВАЗ вновь поднимет цены на автомобили Lada
По данным издания, новые прайс-листы и письмо, в котором говорится об изменениях розничных цен автомобилей LADA, уже разосланы всем дилерским центрам.
Автоновости дня 09 мая в 03:35
Общество
В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски
За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН вчера в 06:13
Общество
На месте памятника Коневу в Праге появился унитаз
Украина.ру вчера в 04:30
Происшествия
В Новосибирской области выявили 75 случаев заражения коронавирусом
Семьдесят пять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, один пациент скончался, всего 1,1 тысячи случаев заражения, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:50
Общество
Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов
Авиакомпании намерены ужесточить проверку адреса фактического проживания при посадке на вывозной рейс, следует из опубликованного в воскресенье сообщения в Telegram-канале, который был создан Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.
ТАСС вчера в 16:59
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России
Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать.
РИА Новости вчера в 18:07
Происшествия
Власти Ставропольского края сообщили о 15 пострадавших при взрыве
Известия вчера в 16:20
Общество
Названы регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции
В Москве и большинстве регионов введен режим всеобщей самоизоляции, во многих регионах он уже продлен до 31 мая.
РИА Новости вчера в 20:04
Происшествия
В Красногорске при пожаре в хосписе погибли 10 человек
Пожар произошел в частном хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Погибли, по последним данным, 10 человек.
BFM.ru вчера в 19:00
Политика
Климкин заявил, что у России нет права праздновать День Победы
Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом.
РИА Новости вчера в 21:03
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM 09 мая в 16:51
Фигурное катание
Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
Экономика сегодня вчера в 13:02
Общество
В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM вчера в 15:37
Общество
Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года
Опубликованная на сайте Reddit карта мира 1922 года удивила пользователей произошедшими с тех пор изменениями.
РИА Новости вчера в 14:44
Армия и оружие
В Оманском заливе военные Ирана потопили собственное судно
Тегеран, 11 мая 2020, 04:13 — REGNUM Сорок иранских моряк стали жертвами ошибочных действий военных Ирана, в результате чего был потоплен иранский корабль в Оманском заливе, сообщает агентство AAA.
REGNUM вчера в 21:13
Экономика
Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
РБК вчера в 08:34
Здоровье
В Екатеринбурге оштрафовали врача, лечившего коронавирус на дому
8 мая решением Чкаловского районного суда в Екатеринбурге оштрафовали врача городской клинической больницы № 24 Алексея Малинкина, лечившего коронавирус на дому.
Твой Континент 09 мая в 03:41
Происшествия
В Тамбовской области выявили 91 случай заражения коронавирусом
Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 91 пациента в Тамбовской области, среди заболевших оказалась трехдневная девочка, сообщает администрация региона.
РИА Новости вчера в 02:50
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости 09 мая в 10:02
Футбол
«Никакой катастрофы и близко нет, это не эпидемия коронавируса». Сезон на Украине может возобновиться в конце мая
Никакой зашкаливающей смертности не наблюдается. И назвать это эпидемией можно только, учитывая всепланетный масштаб.
Спорт-Экспресс вчера в 10:25
Общество
Еще 139 случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Всего на 10 мая в Свердловской области у 1844 человек подтвержден COVID-19, из них 350 человек выздоровели, в том числе 26 за минувшие сутки, три пациента с подтвержденным коронавирусом скончались.
Kursk.com вчера в 03:47
Происшествия
На Сахалине у трех прибывших с материка выявили коронавирус
Число случаев коронавируса на Сахалине возросло до 41: трое вновь выявленных заболевших приехали с материка.
РИА Новости вчера в 21:38
Происшествия
Сотрудник СК задержан в Волгограде по обвинению в вымогательстве
Волгоград, 10 мая 2020, 23:26 — REGNUM В Волгоградской области сотрудник территориального подразделения управления Следственного комитета России по региону задержан в рамках уголовного дела о вымогательстве, совершенном группой лиц.
REGNUM вчера в 16:26
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные
Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
Общество
«Роскосмос» подтвердил разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ»
Коммерсантъ вчера в 09:25
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 09 мая в 02:47
Политика
МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма
Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru вчера в 09:41
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой покорила публику песней в честь Дня Победы
Евгений Алдонин опубликовал видео, на котором его дочь Вера исполняет песню в честь Дня Победы.
Bimru.ru вчера в 09:08
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют школы и детсады
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об ослаблении карантинных мер.
News.ru 09 мая в 15:00