Европейская комиссия начала расследование по пересмотру пошлин на импорт стальной продукции «Северстали» Алексея Мордашова. Об этом регулятор Евросоюза сообщил в своем официальном журнале (Official Journal of the European Union) в понедельник, 18 января.

