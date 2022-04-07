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Еврооблигации РЖД на $605 млн не погашены в срок из-за технических проблем с выплатами

Выпуск еврооблигаций холдинга "Российские железные дороги" (РЖД) на общую сумму $604,6 млн не погашен в срок, говорится в сообщении ирландского эмитента бумаг.
ТАСС
Однако эмитент еврооблигаций, RZD Capital, не смог получить от РЖД средства для выплат держателям долговых бумаг, говорится в сообщении компании.
Forbes
Под британские санкции РЖД попали 24 марта.
Интерфакс
Компания сообщала, что обратились в Управление по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI) с просьбой предоставить лицензию, позволяющую обслуживать свои долговые обязательства, но отмечала, что обработка запроса может занять несколько недель.
Интерфакс

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