Политика

Lenta.ruLenta.ruЕвропа даст Молдавии денег на отказ от российского газа

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) даст денег Молдавии на случай, если республике придется закупать газ у «Нафтогаза Украины», передает «Интерфакс». Соглашение о кредите подписали премьер Молдавии Ион Кику и управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.
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