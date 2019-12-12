Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) даст денег Молдавии на случай, если республике придется закупать газ у «Нафтогаза Украины», передает «Интерфакс». Соглашение о кредите подписали премьер Молдавии Ион Кику и управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Европа даст Молдавии денег на отказ от российского газа

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