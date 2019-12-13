Экономика
РИА НовостиЕвропа готовится объявить войну всему миру — и это хорошо для России
У Евросоюза появился новый повод для введения экономических санкций — в том числе против России.
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — о новом «Европейском зеленом курсе»
Коммерсантъ13 декабря в 05:44
«Переход к экологичности должен принести пользу всем», — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Плюс один +113 декабря в 10:00
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Армия и оружие
В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете
Шоу-бизнес
Колин Ферт развелся с женой после 22 лет брака
Голливудский актер Колин Ферт объявил о расставании с супругой после 22 лет брака.
Политика
Польша не хочет конфронтации Запада с Россией
Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Общество
Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая
Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. При выборе чая важно обращать внимание на целостность упаковки и маркировку.
Единоборства
Теренс Кроуфорд нокаутировал Эгиса Каваляускаса
Политика
Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков
Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Спорт
Иванова победила на этапе Кубка мира в Канаде
На этапе Кубка мира по санному спорту в Уистлере (Канада) разыгран комплект медалей в одиночном разряде.
Кино
«Союзмультфильм» выпустил продолжение «Умки»
Общество
Минюст предложил изменить правила взыскания долгов
Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов с физлиц.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Политика
Песков: формально Киев не выдвигал инициатив о миссии ООН в Донбассе
Украина пока формально не выдвигала новых инициатив о размещении миссии ООН в Донбассе, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого канала
Сборная России одержала победу над командой Чехии в матче Кубка первого Канала по буллитам со счетом 4:3, сообщает «Чемпионат».
Гаджеты
Apple использует в Mac Pro самую дешёвую оперативную память и продаёт её в разы дороже
Компания Apple использует в новых рабочих станциях Mac Pro самые дешёвые модули оперативной памяти из доступных на рынке, выяснил энтузиаст Куинн Нельсон (Quinn Nelson), автор YouTube-канала Snazzy Labs.
Общество
В Кремле прокомментировали данные об убыли населения России
12 декабря Росстат сообщил, что естественная убыль населения России в январе-октябре 2019 года составила 259,6 тыс. человек, а по итогам текущего года показатель может стать максимальным за 11 лет.
Путешествия
Названы пять перспективных направлений для туризма в России
В настоящее время власти республики прилагают усилия для становления региона как центра исторического и культурного туризма.
Космос
Сжатый свет улучшил свойства гравитационных антенн
Физики подвели итоги использования сжатого состояния света для уменьшения шумов при поиске слияний черных дыр и нейтронных звезд.
Шоу-бизнес
София Ротару отказывается от концертов в России
18 ноября стало известно, что народная артистка СССР София Ротару решила вернуться с концертами в Россию после того, как в прошлом году отказалась от выступлений в РФ из-за ситуации на Украине.
Политика
Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ
В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
Происшествия
В Непале автобус с паломниками упал в пропасть с высоты 500 метров
По данным правоохранителей, авария произошла, когда водитель, перевозивший паломников из индуистского религиозного места в Калинчоуке, потерял управление, автобус упал с высоты около 500 метров.
Футбол
«Барселона» потеряла очки в матче с «Реал Сосьедадом»
В матче 17-го тура чемпионата Испании «Барселона» в гостях сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» — 2:2. На 10-й минуте в ворота каталонцев был назначен пенальти — Бускетс придержал соперника Диего Льоренте при подаче с углового, а тер Штеген уже допустил ошибку в игре на выходе.
Политика
Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг
Фигурное катание
Тренерский штаб Тутберидзе жестко ответил Плющенко
Тренерский штаб титулованного отечественного специалиста Этери Тутберидзе жестко ответил олимпийскому чемпиону 2006 года в мужском одиночном катании Евгению Плющенко.
Единоборства
Ян нокаутировал Фейбера на турнире UFC 246
Российский боец наилегчайшего веса Пётр Ян одержал победу нокаутом над Юрайей Фейбером на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.
Общество
Китай отложил повышение пошлин на товары из США
"Запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается", - говорится в заявлении.
Биатлон
Фийон Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении
Французский биатлонист Кентен Фийон Майе остался недоволен действиями соотечественника, Мартена Фуркада, активный прессинг которого спровоцировал обоюдное падение во время гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия.
Происшествия
Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 16
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд Новой Зеландии произошло 9 декабря.
Общество
«Мисс мира» стала девушка из Ямайки, россиянку в финал не взяли
В Лондоне в субботу, 14 декабря, прошел международный конкурс "Мисс мира 2019".
Общество
На космодроме Восточный начался монтаж стартового стола для «Ангары»
Монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету «Ангара» на космодроме Восточный стартовал в воскресенье, 15 декабря.