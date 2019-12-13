Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЕвропа готовится объявить войну всему миру — и это хорошо для России

У Евросоюза появился новый повод для введения экономических санкций — в том числе против России.
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — о новом «Европейском зеленом курсе»

Коммерсантъ13 декабря в 05:44

Европа готовится объявить войну всему миру — и это хорошо для России

РИА Новости00:00

«Переход к экологичности должен принести пользу всем», — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Плюс один +113 декабря в 10:00
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Армия и оружие

В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете

RT на русском вчера в 21:40
Шоу-бизнес

Колин Ферт развелся с женой после 22 лет брака

Голливудский актер Колин Ферт объявил о расставании с супругой после 22 лет брака.
StarHit.ru вчера в 18:00
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
Общество

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая

Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. При выборе чая важно обращать внимание на целостность упаковки и маркировку.
РИА Новости вчера в 23:28
Единоборства

Теренс Кроуфорд нокаутировал Эгиса Каваляускаса

Allboxing.ru вчера в 23:57
Политика

Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Российская газета вчера в 18:24
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 13 декабря в 09:59
Спорт

Иванова победила на этапе Кубка мира в Канаде

На этапе Кубка мира по санному спорту в Уистлере (Канада) разыгран комплект медалей в одиночном разряде.
Sportbox.RU 13 декабря в 22:08
Кино

«Союзмультфильм» выпустил продолжение «Умки»

ТК Звезда вчера в 23:07
Общество

Минюст предложил изменить правила взыскания долгов

Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов с физлиц.
BFM.ru вчера в 01:16
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
РИА Новости 13 декабря в 10:10
Политика

Песков: формально Киев не выдвигал инициатив о миссии ООН в Донбассе

Украина пока формально не выдвигала новых инициатив о размещении миссии ООН в Донбассе, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Происшествия

В Подмосковье четыре человека пострадали при пожаре в пятиэтажке

РИА Новости 00:35
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого канала

Сборная России одержала победу над командой Чехии в матче Кубка первого Канала по буллитам со счетом 4:3, сообщает «Чемпионат».
Rambler News Service вчера в 11:42
Гаджеты

Apple использует в Mac Pro самую дешёвую оперативную память и продаёт её в разы дороже

Компания Apple использует в новых рабочих станциях Mac Pro самые дешёвые модули оперативной памяти из доступных на рынке, выяснил энтузиаст Куинн Нельсон (Quinn Nelson), автор YouTube-канала Snazzy Labs.
3DNews вчера в 16:40
Общество

В Кремле прокомментировали данные об убыли населения России

12 декабря Росстат сообщил, что естественная убыль населения России в январе-октябре 2019 года составила 259,6 тыс. человек, а по итогам текущего года показатель может стать максимальным за 11 лет.
Rambler News Service 13 декабря в 06:46
Путешествия

Названы пять перспективных направлений для туризма в России

В настоящее время власти республики прилагают усилия для становления региона как центра исторического и культурного туризма.
RT на русском вчера в 23:00
Космос

Сжатый свет улучшил свойства гравитационных антенн

Физики подвели итоги использования сжатого состояния света для уменьшения шумов при поиске слияний черных дыр и нейтронных звезд.
N+1 11 декабря в 19:02
Шоу-бизнес

София Ротару отказывается от концертов в России

18 ноября стало известно, что народная артистка СССР София Ротару решила вернуться с концертами в Россию после того, как в прошлом году отказалась от выступлений в РФ из-за ситуации на Украине.
Евразия Daily вчера в 05:08
Политика

Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
РБК вчера в 08:09
Происшествия

В Непале автобус с паломниками упал в пропасть с высоты 500 метров

По данным правоохранителей, авария произошла, когда водитель, перевозивший паломников из индуистского религиозного места в Калинчоуке, потерял управление, автобус упал с высоты около 500 метров.
РИА Новости 01:00
Футбол

«Барселона» потеряла очки в матче с «Реал Сосьедадом»

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Барселона» в гостях сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» — 2:2. На 10-й минуте в ворота каталонцев был назначен пенальти — Бускетс придержал соперника Диего Льоренте при подаче с углового, а тер Штеген уже допустил ошибку в игре на выходе.
LiveSport.ru вчера в 11:58
Политика

Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг

REGNUM вчера в 23:56
Фигурное катание

Тренерский штаб Тутберидзе жестко ответил Плющенко

Тренерский штаб титулованного отечественного специалиста Этери Тутберидзе жестко ответил олимпийскому чемпиону 2006 года в мужском одиночном катании Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 14:23
Единоборства

Ян нокаутировал Фейбера на турнире UFC 246

Российский боец наилегчайшего веса Пётр Ян одержал победу нокаутом над Юрайей Фейбером на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.
RT на русском вчера в 22:45
Общество

Китай отложил повышение пошлин на товары из США

"Запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается", - говорится в заявлении.
Газета.Ru 00:19
Биатлон

Фийон Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе остался недоволен действиями соотечественника, Мартена Фуркада, активный прессинг которого спровоцировал обоюдное падение во время гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия.
Чемпионат вчера в 10:34
Происшествия

Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 16

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд Новой Зеландии произошло 9 декабря.
Газета.Ru вчера в 23:50
Общество

«Мисс мира» стала девушка из Ямайки, россиянку в финал не взяли

В Лондоне в субботу, 14 декабря, прошел международный конкурс "Мисс мира 2019".
Вести.Ru вчера в 12:52
Общество

На космодроме Восточный начался монтаж стартового стола для «Ангары»

Монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету «Ангара» на космодроме Восточный стартовал в воскресенье, 15 декабря.
РБК вчера в 22:19
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