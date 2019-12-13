У Евросоюза появился новый повод для введения экономических санкций — в том числе против России.

Европа готовится объявить войну всему миру — и это хорошо для России

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Политика Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.

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Шоу-бизнес София Ротару отказывается от концертов в России 18 ноября стало известно, что народная артистка СССР София Ротару решила вернуться с концертами в Россию после того, как в прошлом году отказалась от выступлений в РФ из-за ситуации на Украине.

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