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Европа может полностью отказаться от российского «Северного потока — 2»

Власти Брюсселя уверены, что к 2046 году ЕС не будет нуждаться в поставках газа из России.
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В приоритете — зеленый водород, солнечная и ветряная энергетика.
РИА Новости
Еще год назад ЕС предложил стратегию широкого использования зеленого водорода, полученного из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
РИА Новости
В феврале Евросоюз решил выделить дополнительные 800 тысяч евро, включив вопрос поставок критически важного сырья в программу технической помощи Украине.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Европа откажется от «Северного потока — 2». Дату уже назвали
В Брюсселе уверены: к 2046 году Европа перестанет нуждаться в российском газе и перейдет на возобновляемые источники. В приоритете — зеленый водород, солнечная и ветряная энергетика. ЕС надеется, что это поменяет расклад на международной арене.
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