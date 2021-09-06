В Брюсселе уверены: к 2046 году Европа перестанет нуждаться в российском газе и перейдет на возобновляемые источники. В приоритете — зеленый водород, солнечная и ветряная энергетика. ЕС надеется, что это поменяет расклад на международной арене.
От Кевина Бакленда ТОКИО, 6 сентября Рейтер Доллар вырос почти до месячного минимума в понедельник по отношению к основным мировым валютам после того, как более низкий, чем ожидалось, уровень занятости породил некоторые ожидания, что Федеральная резервная система США может отложить начало периода сворачивания стимулирующих мер.