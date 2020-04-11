Коронавирус
КоммерсантъЕвропа может сохранить границы закрытыми до сентября
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов коснулся вопроса о границах. По сведениям источника BFM, он был пессимистичен.
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Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
РИА Новости 03:36
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
Общество
Ученые сочли дистанцию в 1,5 метра ненадежной защитой от коронавируса
Исследователи из Левенского католического университета (Бельгия) и Технического университета Эйндховена (Нидерланды) установили, что дистанция в 1,5 метра слишком мала, чтобы защититься от коронавируса.
Взгляд.ру 14:45
Здоровье
В Москве из-за коронавируса на карантин закрыли поликлинику №180 в Митине
Как передает интернет-издание «Медуза», главврач медучреждения Юлия Сергеева заражена коронавирусом, госпитализирована в тяжелом состоянии и подключена к аппарату ИВЛ.
Эхо Москвы 12:30
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
RT на русском 16:47
Экономика
В Альфа-банке спрогнозировали рост числа отзывов лицензий
Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский в интервью «Ведомостям» высказал уверенность, что по итогам нынешнего кризиса вырастет количество отзывов лицензий и санаций.
РБК 09 апреля в 22:33
Общество
Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России.
РИА Новости 17:37
Общество
Умер российский политолог Александр Некрасов
В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
Транспорт
В Москве активируют «спящие» штрафы для нарушивших изоляцию водителей
После введения режима спецпропусков в Москве начнет действовать поправка в столичный КоАП, предусматривающая штрафы за нарушение карантина с использованием автомобиля.
РБК 18:51
Кино
Алексей Гуськов сыграл «крестного отца» русской мафии
Эксклюзивная премьера фильма "Бессмертный" - полнометражного приквела культового итальянского сериала "Гоморра" состоится на сервисе more.tv уже 13 апреля.
Российская газета вчера в 05:31
Наука
На моделировании показали, как коронавирус распространяется при кашле
МедиаПоток вчера в 06:33
Космос
Школьники смогут бесплатно посетить Музей космонавтики
Тульская служба новостей 02:52
Политика
МИД: снос памятника маршалу Коневу в Праге не останется без ответа
Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге может стать долгосрочным раздражителем в отношениях России и Чехии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 09 апреля в 12:45
Общество
В 30 городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса
Из-за распространения коронавируса в 30 городах Турции ввели комендантский час.
Деловое.ТВ 08:55
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Общество
Городские службы Москвы проведут масштабную дезинфекцию города
Масштабную дезинфекцию Москвы для предотвращения распространения коронавируса планируется провести 12 апреля.
Известия 02:38
Наука
Стало известно о распространении трех типов коронавируса в мире
По данным ученых, оригинальный вирус (тип А) перешел к людям от летучих мышей. Наиболее распространен он был в Австралии и США.
МедиаПоток вчера в 07:57
Происшествия
В аэропорту Нидерландов задержан вооруженный мужчина
Полиция Нидерландов задержала в международном аэропорту "Схипхол" вооруженного мужчину.
Российская газета 18:20
Хоккей
«Ак Барс» продлил контракт с Биляловым
Sport.ru 08:30
Шоу-бизнес
Охлобыстин сделал заявление о коронавирусе у его дочери
Gazeta.SPb 18:35
Происшествия
Полиция взяла под контроль бунтующих жителей Брюсселя
Брюссельская полиция объявила, что к вечеру субботы ситуация с беспорядками в разных местах коммуны Андерлехт взята под контроль, сообщили бельгийские СМИ.
Интерфакс 14:39
Религия
Впервые в истории Папа Римский совершил Крестный ход на пустой площади
Ранее папа Римский сравнил медиков, заразившихся коронавирусом и погибших при исполнении своего профессионального долга с солдатами, павшими на войне.
Новые Известия 05:59
Здоровье
Новые симптомы коронавируса обнаружили
Французские ученые обнаружили новые симптомы коронавируса, которые оказались связаны с болезнями кожи.
МедиаПоток вчера в 11:03
Здоровье
В США умерли более 20 тыс. человек от коронавируса
Всего с начала пандемии COVID-19 там умерли 20 071 человек, более 6 тыс. из них — в штате Нью-Йорк, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
Коммерсантъ 16:22
Общество
Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина
Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания.
Газета.Ru 11:09
Энергетика
Оставьте себе: почему правительство не пускает в Россию дешевый бензин
РИА Новости разбиралось, почему руководство страны выступает против дешевого заграничного топлива.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала подарок от нового возлюбленного
Мужчина с турецким именем Омид Тахмасеби прокомментировал публикацию несколькими романтичными эмодзи, но самое интересно то, что Шишкова мгновенно ответила на его комментарий такими же романтичными эмодзи, тем самым якобы подтвердив то, что между ними не просто дружба, а что-то большее.
RuNews24.ru вчера в 01:37