Президент Франции Эмманюэль Макрон во время закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов коснулся вопроса о границах. По сведениям источника BFM, он был пессимистичен.

Европа может сохранить границы закрытыми до сентября

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