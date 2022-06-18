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Европа начала использовать запасенный на зиму газ из-за проблем с поставками

Страны ЕС начали использовать запасенный на зиму газ.
Российская газета
Отмечается
, что снижение поставок коснулось Франции, Италии, Австрии и ФРГ.
RT на русском
Впервые с середины апреля запасы голубого топлива в подземных хранилищах Европы сократились.
РЕН ТВ
Согласно прогнозу компании Wood Mackenzie Ltd., в случае полной остановки «Северного потока» Европе к началу отопительного сезона не удастся достичь уровня запасов газа, установленного ЕС.
Евразия Daily

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