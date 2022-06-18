Российская газетаЕвропа начала использовать запасенный на зиму газ из-за проблем с поставкамиСтраны ЕС начали использовать запасенный на зиму газ.Российская газетаОтмечается, что снижение поставок коснулось Франции, Италии, Австрии и ФРГ.RT на русскомВпервые с середины апреля запасы голубого топлива в подземных хранилищах Европы сократились.РЕН ТВСогласно прогнозу компании Wood Mackenzie Ltd., в случае полной остановки «Северного потока» Европе к началу отопительного сезона не удастся достичь уровня запасов газа, установленного ЕС.Евразия DailyЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°NewInformГазета.RuПрофильRuBaltic.RuЭкономика сегодняРЕН ТВInfinicaТК ЗвездаВечерняя МоскваНациональная служба новостейPravda.RuLive24Life.ruФАНРБКREGNUMПодробнее о событииBloomberg: Европа стала использовать зимние запасы газа из-за снижения поставок из РоссииРИА Новости18:59Европа начала использовать запасы газа на зиму после сокращения поставок из РоссииForbesвчера в 09:02Страны Европы задействовали резервный газ из-за сокращения российских поставокФАНвчера в 13:45Санкции против РФ заставили ЕС использовать запасы газа на зимуURA.Ruвчера в 12:57ЕС расходует запасы газа на зиму после сокращения поставок из РФYakutsk.ruвчера в 12:07Европа начала использовать запасенный на зиму газ из-за проблем с поставками «Газпрома»Lenta.ruвчера в 11:32Bloomberg: Европа использует резервное топливо из-за сокращения поставок из РоссииЭкономика сегоднявчера в 15:37Показать ещёОценить508Поделиться