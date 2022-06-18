Согласно пессимистическому прогнозу компании Wood Mackenzie Ltd., в случае полной остановки "Северного потока" Европе к началу отопительного сезона не удастся накопить запасы газа до уровня, установленного ЕС.
В начале недели "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" сможет поставлять газ по "Северному потоку" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.
На инициативу о снижении законодательном уровне минимальной температуры воздуха в квартирах жителей ФРГ из-за нехватки газа ввиду снижения уровня поставок голубого топлива из России в Германию отреагировали 187 июня читатели немецкого издания Die Welt в комментариях к соответствующей статье.
Рынок труда мигрантов достаточно стабилен, трудовых ресурсов хватает, сообщил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов в рамках Петербургского международного экономического форума.
В Пентагоне обеспокоены возможностью прямого военного столкновения с Россией в Сирии после «некоторых действий» российских сил, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных высокопоставленных американских военных.
Свежая вишня и черешня в умеренных количествах способствуют нормализации сна и защищают организм от развития воспалительных процессов, которые могут привести к онкологическим заболеваниям, рассказал в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.