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Европа начала использовать запасенный на зиму газ из-за проблем с поставками

Страны ЕС начали использовать запасенный на зиму газ.
Российская газета
Отмечается
, что снижение поставок коснулось Франции, Италии, Австрии и ФРГ.
RT на русском
Согласно пессимистическому прогнозу компании Wood Mackenzie Ltd., в случае полной остановки "Северного потока" Европе к началу отопительного сезона не удастся накопить запасы газа до уровня, установленного ЕС.
РИА Новости
В начале недели "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" сможет поставлять газ по "Северному потоку" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.
РИА Новости

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