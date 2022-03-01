ИзвестияЕвропа начала отказывать России в импорте и экспортеЕвропейские покупатели начали бойкотировать отечественную продукцию, рассказала «Известиям» президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.ИзвестияВвоз зарубежной продукции в РФ от части компаний также может остановиться.ИзвестияНекоторые российские дистрибуторы и торговые сети, которые закупают иностранную продукцию, получили предупреждение о возможной остановке сотрудничества, рассказали в АИДТ.ИзвестияРоссийские fashion-бренды уже заявили о том, что европейские поставщики стали повышать стоимость тканей и фурнитуры при последних закупках.Евразия DailyЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияПолитика СегодняПодробнее о событииЕвропейские страны начали отказываться от российской продукции из-за УкраиныПолитика Сегодня18:42Европа начала отказывать России в импорте и экспортеИзвестия16:41Показать все источникиОценить43Поделиться