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Европа начала скупать российские товары на фоне пандемии

По данным Евростата, ЕС начал скупать товары у других стран на фоне ослабления ограничений, введенных из-за распространения COVID-19. «Европейская экономика хоть и медленно, но восстанавливается после сложного 2020 года», — отметил владелец и CEO брокерской̆ компании Gerchik & Co Иван Крошный.В источнике

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