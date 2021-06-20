По данным Евростата, ЕС начал скупать товары у других стран на фоне ослабления ограничений, введенных из-за распространения COVID-19. «Европейская экономика хоть и медленно, но восстанавливается после сложного 2020 года», — отметил владелец и CEO брокерской̆ компании Gerchik & Co Иван Крошный.

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С чего всё началось Европа подсела на российские товары: как страна наращивает экспорт Растет спрос и на российские товары. Что именно готовы покупать на Западе — в материале РИА Новости. Россия вошла в тройку лидеров Сорок два с половиной миллиарда евро — таков импорт ЕС из России за первые четыре месяца года. РИА Новости 01:00