Коронавирус

Ivbg.ruIvbg.ruСтраны Евросоюза запретят въезд в шенгенскую зону

Для граждан третьих стран вводят запрет в шенгенскую зону Евросоюза из-за ситуации с высокими темпами распространения коронавируса. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
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Европа намерена ввести запрет на въезд в Шенгенскую зону

Газета.Ru10:41

FT узнала о плане властей ЕС запретить въезд из нешенгенских стран

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FT: Власти ЕС планируют закрыть въезд в Шенген

Фонтанка.Ру11:04

Границы Европы закрывают из-за коронавируса

Lenta.ru12:52

Евросоюз на 30 дней запретил въезд в страны Шенгенской зоны

Московский Комсомолец11:45

FT узнала о планах властей ЕС запретить въезд в шенгенскую зону

Ведомости10:36

Евросоюз ограничивает въезд в Шенген из-за коронавируса

REGNUM11:31
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 19:08, Ашберн
Общество

С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически

Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
Газета.Ru 03:50
Футбол

Жорже Жезуш сдал положительный тест на коронавирус

Ранее сообщалось о том, что вице-президент "Фламенго" Маурисио Гомес де Матос сдал положительный тест на коронавирус.
Soccer.ru 17:33
Общество

Лукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и сауной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал несколько советов, как уберечься от заражения коронавирусом.
Lenta.ru 17:15
Экономика

Белоусов заявил о двойном ударе по экономике России

Российская экономика испытывает двойной удар: на нее влияет падение цены на нефть и коронавирус.
Газета.Ru 12:53
Футбол

Слуцкий пошутил над Дзюбой и его английским языком в инстаграме

Metaratings вчера в 07:38
Политика

Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев

Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 14:42
Политика

Конституционный суд одобрил поправки к Конституции

Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.
Lenta.ru 09:39
Экономика

Американский фондовый рынок рухнул на 13 процентов

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились крупнейшим за 30 лет падением ключевых индексов.
Российская газета 17:55
Спорт

Большунов: не сказал бы, что уделал Клебо

Победитель Кубка мира сезона-2019/2020, российский лыжник Александр Большунов рассказал о конкуренции с норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо.
Чемпионат 05:30
Общество

Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.
РБК 08:06
Общество

В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России

Как правило, игроки рынка стараются сформировать резервы на складах и регулярно пополнять свои хранилища.
Известия 17:01
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк поселился в клинике у больной жены

Фигурист Петр Чернышев, муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, поселился в клинике, чтобы ухаживать за ней.
АБН 06:54
Политика

CureVac опровергла слухи о попытках Трампа переманить ее ученых в США

Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что Трамп пытается переманить ученых CureVac, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, в Соединенные Штаты.
РИА Новости 18:39
Общество

В России изменят расписание сдачи ЕГЭ из-за коронавируса

В России изменится расписание сдачи ЕГЭ из-за распространившегося коронавируса.
Горобзор.ру 10:34
Футбол

«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом

Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
ИноПроСпорт 07:38
Гаджеты

На российском рынке появились смартфоны Huawei P40 lite

Профиль 09:54
Общество

ВОЗ заявила о почти 11 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

За 15 марта первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в девяти новых странах: семь стран в Африке, одна страна в Европе и еще одна страна в Америке.
РБК 02:07
Авто

Мировой авторынок в феврале рухнул на 20%

CarsWeek.ru 02:43
Шоу-бизнес

Сын Тарзана и Наташи Королевой стал певцом

Наташа Королёва позволяла сыну исполнять вместе с нею некоторые свои хиты, но в этот раз Архип решил попробовать себя в статусе сольного исполнителя.
Bimru.ru 13:29
Общество

«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири»

"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири". Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.
Деловое.ТВ 09:22
Экономика

Сотовые операторы предупредили о росте тарифов на мобильную связь

Обновлено в 13:11 Цены на сотовую связь могут вырасти, если государство не компенсирует бесплатный доступ клиентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсантъ".
BFM.ru 05:39
Здоровье

238 петербуржцев госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Петербурге вдвое выросло число пациентов, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус.
Neva.Today 08:18
Транспорт

На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
РИА Новости 18:04
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

Двухлетняя девочка просидела двое суток одна в квартире с телом умершей матери в Москве, сейчас ребенка передали тете.
ТАСС 18:17
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»

Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Московский Комсомолец вчера в 09:02
Происшествия

В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом

Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
Российская газета 07:56
Космос

Первый российский пуск на Луну намечен на 1 октября 2021 года

Ранее сообщалось, что в 2024 году Россия должна отправить к спутнику Земли орбитальную станцию "Луна-26", в 2025 году - посадочную станцию "Луна-27".
РИА Новости 18:02
Космос

Ставропольский космонавт Олег Скрипочка вернётся на Землю

Своё ТВ 09:16
Футбол

Товарищеский матч между Россией и Швецией могут отменить

Въезд в страны Евросоюза могут запретить на ближайшие 30 дней.
Piter.tv 13:16
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек

Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.
Коммерсантъ 16:07
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