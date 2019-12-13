Политика

Ruposters.ruRuposters.ruЕвропа нашла способ выжить при прекращении транзита газа через Украину

В Европе нашли стратегию по обеспечению себя ресурсами при условии остановки транзита газа через Украину. Согласно отчету S&P, вероятные перебои будут компенсированы.
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Европа нашла способ выжить при прекращении транзита газа через Украину

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