В Европе нашли стратегию по обеспечению себя ресурсами при условии остановки транзита газа через Украину. Согласно отчету S&P, вероятные перебои будут компенсированы.

Европа нашла способ выжить при прекращении транзита газа через Украину

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