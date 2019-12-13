Политика
Ruposters.ruЕвропа нашла способ выжить при прекращении транзита газа через Украину
В Европе нашли стратегию по обеспечению себя ресурсами при условии остановки транзита газа через Украину. Согласно отчету S&P, вероятные перебои будут компенсированы.
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Здоровье
Почему россиянам массово отказывают в оформлении инвалидности
Медико-социальные комиссии стали всё чаще отказывать даже тем людям, которым очевидно требуется группа инвалидности, — без льгот многие просто не смогут выжить.
Экономика
ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку
Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
Кино
Американский актёр Дэнни Айелло умер
Американский актёр Дэнни Айелло скончался в возрасте 86 лет.
Транспорт
Петербургу удалось согласовать с Ленобластью закрытие 11 смежных маршрутов. Ещё по 15 вопрос не решён
Список из 11 коммерческих маршрутов ликвидацию которых Санкт-Петербургу удалось согласовать с Ленобластью, а также список из 8 межрегиональных маршрутов, которые ждёт переформатирование публикует интернет издание 47news .
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Общество
Адвокат поддержал заявление подозреваемой в убийстве Шеремета об обстреле Киева
Адвокат Юлии Кузьменко, подозреваемой в закладке бомбы под авто погибшего журналиста Павла Шеремета, Владислав Добош не увидел желании подзащитной «лупануть градами по Киеву» ничего преступного.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась после вопросов Собчак про Украину
Очередной героиней шоу «Осторожно, Собчак» стала телеведущая Регина Тодоренко.
Футбол
Заур Тедеев назначен новым старшим тренером молодежки ФК «Ростов»
Новым старшим тренером команды назначен Заур Тедеев, который ранее занимал в клубе должность руководителя программы развития молодежного футбола.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Политика
В России оценили ход переговоров о транзите газа на Украину
Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее сообщил, что по итогам газовых переговоров между Россией и Украиной в Вене украинская сторона осталась довольна ходом переговоров между странами.
Происшествия
В Пензенской области в ДТП пострадали пятеро школьников
Экономика
В Волгоградской области выросла собираемость налогов
За 11 месяцев 2019 года благодаря налоговым платежам консолидированный бюджет области пополнился на 94,5 миллиарда рублей.
Армия и оружие
Хафтар отдал приказ о штурме Триполи
Командующий Ливийской Национальной Армией Халифа Хафтар отдал приказ о начале нового наступления на Триполи.
Биатлон
Логинов стал третьим в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
Российский биатлонист Александр Логинов выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Общество
Мединский опечален сборами голливудских фильмов в России
В ноябре на деловом завтраке в рамках VIII санкт-петербургского международного культурного форума Мединский раскритиковал фонд кино за неэффективную работу по продвижению российских фильмов за рубежом и в малых городах России.
Происшествия
В Новой Зеландии нашли тела шести погибших из-за извержения вулкана
Полиция Новой Зеландии обнаружила тела шести погибших из-за извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, которое произошло 9 декабря.
Происшествия
Суд арестовал восьмую фигурантку дела Абызова
Футбол
Гинер высказался о передаче 75% акций ЦСКА госкорпорации
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о передаче 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ.РФ.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Футбол
РФС: Штраф Гинера будет направлен на гранты перспективным судьям
Российский футбольный союз (РФС) направит деньги, которые заплатит за критику судейской системы президент московского ЦСКА Евгений Гинер, на гранты и поддержку перспективных арбитров.
Политика
США и Китай договорились о торговом перемирии
Власти США и Китая договорились о тексте первой части всеобъемлющей торговой сделки. Соглашение будет носить равноправный характер.
Политика
Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году
Политика
Журналиста НТВ не пустили на Украину
Погранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Демченко.
Общество
Минфин США снял санкции с трех российских компаний
Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Футбол
18-летний форвард «МЮ» признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
18-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.