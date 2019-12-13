Политика
Ruposters.ruЕвропа нашла способ выжить при прекращении транзита газа через Украину
В Европе нашли стратегию по обеспечению себя ресурсами при условии остановки транзита газа через Украину. Согласно отчету S&P, вероятные перебои будут компенсированы.
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Здоровье
Пять знаков зодиака – долгожителей
Астрологи предложили свое видение секрета долголетия и назвали пять знаков зодиака, которые живут дольше остальных.
Авто
Jeep выпустит ультракомпактный внедорожник к 2022 году
Дочерняя компания Fiat Chrysler — Jeep собирается к 2022 году выпустить новый ультракомпактный внедорожник.
Игры
Авторы PUBG анонсировали новую игру
Гаджеты
Xiaomi выпустила новый умный гаджет за 7 долларов
Как сообщает ToDay News Ufa, компанией был выпущен сенсор Xiaomi Mijia, его стоимость составляет всего 7 долларов.
Культура
Лев Лещенко выругался матом в новом шоу Максима Галкина
Общество
На Украине назвали главный мотив убийства Шеремета
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал главный мотив убийства журналиста Павла Шеремета в эфире программы «Свобода слова» с Савиком Шустером.
Футбол
Акинфеев заявил, что не обращает внимание на поведение фанатов
Акинфеев рассказал, что самыми оголтелыми болельщиками являются фанаты португальского "Порту", где порядка 40 процентов стадиона матерится на русском языке.
Общество
Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества
В пресс-службе добавили, что ждут "более подробного официального ответа от администрации Twitter по поводу блокировки страницы Россотрудничества и возможностях разблокировки".
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у двух российских банков
Как пишет газета «Известия» 13 декабря, у петербургского банка похитили активы, поэтому он утратил собственные средства.
Авто
В России введут новый документ на автомобиль
В РФ хотят ввести новый документ для транспортного средства.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Авто
Появилась детальная информация о «Русском Прадо»
Технологии
В России провели первый в мире голографический телемост в сети 5G
Армия и оружие
Инциденты с «Адмиралом Кузнецовым» объяснили деградацией ВМФ России
Журналисты отметили, что частые инциденты в ВМФ России свидетельствуют о деградации российского флота.
Армия и оружие
Новейшие вертолеты Ка-31Р закрыли Черное море от кораблей НАТО
Как пишут «Известия», этот вертолет особенно важен для российского флота особенно в связи с активизацией в акватории Черного моря кораблей Североатлантического альянса.
Происшествия
Российские полицейские получили срок за изнасилование юриста
По данным издания, восемь членов преступной группы получили от шести до 12 лет колонии общего режима.
Общество
В Кремле оценили данные Росстата о естественной убыли населения России
7 ноября Счетная палата России предупредила о риске не достигнуть цели по устойчивому росту населения страны, отметив, что численность постоянного населения страны по данным на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек.
Происшествия
Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве
Трехлетний мальчик отравился наркотическими веществами в Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя столичного управления Следственного комитета России Юлию Иванову.
Экономика
Альфа-банк отказался от банкротства застройщика Минобороны РФ
Арбитражный суд Москвы по ходатайству Альфа-банка прекратил производство по делу о банкротстве компании "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ), которая специализируется на строительстве объектов Минобороны РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
МЧС предупредило о гололедице в Москве
МЧС предупредило о возникновении гололедицы на дорогах Москвы в предстоящие выходные дни.
Кино
Объявили актерский состав перезапуска фильма «Один дома»
Объявлено, что Йетс, известный благодаря роли в картине «Кролик Джоджо», будет играть не Кевина Маккалистера из первой и второй частей фильма, а абсолютно нового персонажа.
Политика
Зеленский внёс в Раду законопроект об изменениях в Конституции
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Армия и оружие
Ростех отгрузил в войска очередную партию «арктических» танков Т-80БВМ
Первая партия «арктических» танков Т-80БВМ поступила в российские войска, о чем сообщил ресурс RG.RU.
Общество
В Epic Games Store бесплатно раздают игру The Escapists
Магазин Epic Games Store начал бесплатную раздачу популярной инди-игры The Escapists. Любой желающий может скачать её в клиенте компании.
Единоборства
Шлеменко рассказал, что готов сделать ради боя с Макгрегором
Известный российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко рассказал, что ради боя с ирландцем Конором Макгрегором он готов спуститься в категорию до 77 кг.
Политика
Парламент Турции осудил резолюцию США о признании геноцида армян
Все пять фракций парламента Турции выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году.